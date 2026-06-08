Phẫu thuật lấy 25 viên nam châm trong đường tiêu hóa bệnh nhi

Ca phẫu thuật được thực hiện ngày 6-6; 1 ngày sau, sức khỏe bệnh nhi đã ổn định, được rút sonde dạ dày và cho uống sữa trở lại.

Theo BSCKII Lê Đức Hải - trưởng ê kíp phẫu thuật, bệnh nhi được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng nhiều. Qua khai thác bệnh sử, người nhà cho biết bé có rối loạn phát triển tâm thần mức độ nhẹ. Khoảng 1 tuần trước khi nhập viện, trong lúc chơi tại nhà người chú làm nghề sửa xe, bé đã ngậm và nuốt nhiều viên nam châm nhỏ.

Sau sự việc, dù có biểu hiện đau bụng nhưng bệnh nhi vẫn sinh hoạt bình thường nên gia đình chưa đưa đi khám. Đến ngày 6-6, khi cơn đau bụng tăng lên, gia đình mới đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai để thăm khám.

Chuỗi 25 viên nam châm được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai lấy ra khỏi đường tiêu hóa của bệnh nhi sau ca phẫu thuật thành công. Ảnh: ĐVCC

Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy dị vật là chuỗi nhiều viên nam châm mắc kẹt trong đường tiêu hóa, kéo dài từ đoạn đầu tá tràng đến đầu hỗng tràng với chiều dài khoảng 20 cm. Đây là trường hợp dị vật tiêu hóa đặc biệt nguy hiểm do nhiều viên nam châm có thể hút dính vào nhau qua thành ruột, gây chèn ép, hoại tử hoặc thủng ruột.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ quyết định phẫu thuật để lấy dị vật. Trong quá trình phẫu thuật, ê kíp phát hiện chuỗi nam châm trải dài trong lòng ruột, một số vị trí các viên nam châm hút dính vào nhau, gây chèn ép thành ruột. May mắn, bệnh nhi chưa bị thủng ruột.

Các bác sĩ đã đẩy chuỗi dị vật lên dạ dày, thực hiện mở một lỗ nhỏ trên dạ dày để lấy toàn bộ 25 viên nam châm ra ngoài. Sau đó, ê kíp tiếp tục chụp C-arm kiểm tra và xác nhận không còn sót dị vật trong đường tiêu hóa. Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi và thành công.

Theo BSCKII Lê Đức Hải, Khoa Ngoại Tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm tỉnh Gia Lai thường xuyên tiếp nhận, điều trị các trường hợp dị vật đường tiêu hóa do nuốt phải.

Phụ huynh cần chú ý quản lý trẻ, đặc biệt khi trong gia đình có các vật dụng hoặc đồ chơi kích thước nhỏ như pin cúc áo, nam châm và các chi tiết dễ nuốt. Khi phát hiện trẻ nuốt dị vật hoặc nghi ngờ nuốt dị vật, cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám và xử trí kịp thời, tránh các biến chứng nguy hiểm đến tính mạng.