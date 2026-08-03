7 nhóm người được đề xuất khám chữa bệnh tại nhà vẫn hưởng BHYT

(GLO)- Người khuyết tật nặng, người từ 75 tuổi trở lên hạn chế đi lại, người mắc bệnh mạn tính bị liệt vận động… là những đối tượng nằm trong nhóm được Bộ Y tế đề xuất cho phép khám chữa bệnh tại nhà và vẫn được Quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT) thanh toán chi phí nếu đáp ứng điều kiện theo quy định.

Đây là nội dung đáng chú ý trong dự thảo Thông tư quy định thanh toán BHYT đối với khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám chữa bệnh tại nhà và khám chữa bệnh từ xa đang được Bộ Y tế lấy ý kiến.

Dự thảo Thông tư đề xuất áp dụng đối với 7 nhóm người bệnh không thể đến cơ sở y tế do tình trạng sức khỏe hoặc hạn chế vận động. Ảnh minh họa: ChatGPT

Theo dự thảo, Quỹ BHYT sẽ thanh toán chi phí khám chữa bệnh tại nhà khi cơ sở khám chữa bệnh cử bác sĩ hoặc nhân viên y tế đến nơi cư trú của người bệnh để thực hiện các dịch vụ chuyên môn. Địa điểm khám có thể là nhà ở của người bệnh, cơ sở bảo trợ xã hội công lập hoặc địa điểm cư trú hợp pháp khác theo quy định.

Dự thảo đề xuất áp dụng đối với 7 nhóm người bệnh không thể đến cơ sở y tế do tình trạng sức khỏe hoặc hạn chế vận động, gồm: người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; người từ 75 tuổi trở lên bị hạn chế khả năng đi lại; người mắc bệnh tâm thần không có khả năng tự chăm sóc bản thân; người mắc bệnh mạn tính bị hạn chế khả năng đi lại hoặc bị liệt vận động; người cần được chăm sóc giảm nhẹ ở giai đoạn cuối đời; người đang hưởng chế độ bảo trợ xã hội, thương binh, bệnh binh, người có công đang được nuôi dưỡng tại cơ sở bảo trợ xã hội, trung tâm điều dưỡng thương binh, bệnh binh hoặc cơ sở chăm sóc người có công; trẻ em dưới 36 tháng tuổi và người cao tuổi không có người thân chăm sóc.

Không chỉ chi trả tiền khám, dự thảo còn quy định Quỹ BHYT thanh toán các chi phí thuộc phạm vi quyền lợi của người tham gia BHYT như: thuốc, vật tư y tế, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, hóa chất và các dịch vụ kỹ thuật thực hiện tại nhà theo quy định hiện hành. Trường hợp cần xét nghiệm, nhân viên y tế có thể mang thiết bị đến nhà hoặc lấy mẫu bệnh phẩm để chuyển về cơ sở y tế phân tích.

Đối với giá dịch vụ, dự thảo quy định nếu giá khám chữa bệnh tại nhà không cao hơn giá khám tại cơ sở y tế thì Quỹ BHYT thanh toán theo mức giá được phê duyệt.

Trường hợp giá khám tại nhà cao hơn, Quỹ BHYT sẽ thanh toán toàn bộ phần tương đương giá khám tại cơ sở và hỗ trợ thêm 50% phần chênh lệch; người bệnh tự chi trả 50% phần chênh lệch còn lại theo phạm vi quyền lợi BHYT.

Theo Bộ Y tế, việc bổ sung quy định này nhằm tạo điều kiện để người cao tuổi, người khuyết tật, người mắc bệnh mạn tính và các đối tượng gặp khó khăn trong đi lại được tiếp cận dịch vụ y tế ngay tại nơi cư trú; đồng thời, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe ban đầu và giảm tải cho các cơ sở khám chữa bệnh.