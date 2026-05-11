Tặng thẻ bảo hiểm y tế: Thêm “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho người khó khăn

(GLO)- Từ sự chung tay của các tổ chức, doanh nghiệp và nhà hảo tâm, hơn 1.000 người có hoàn cảnh khó khăn đã có thẻ bảo hiểm y tế - tấm “lá chắn” bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình.

Tặng thẻ bảo hiểm y tế cho người khó khăn

Trong ngày 6 và 8-5, Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh phối hợp với BHXH tỉnh triển khai trao tặng 1.074 thẻ BHYT (tương đương tổng trị giá hơn 904 triệu đồng) cho người dân có hoàn cảnh khó khăn tại nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh.

Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh và Bảo hiểm xã hội tỉnh trao bảng tượng trưng hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho đại diện các xã, phường. Ảnh: Kim Hường

Đằng sau những con số ấy là sự đồng hành đầy trách nhiệm của nhiều tổ chức, DN như Công ty TNHH Xổ số kiến thiết Gia Lai, Quỹ Tâm Nguyện Việt (TP Hồ Chí Minh), Công ty Thực phẩm NFC (TP Hồ Chí Minh), Hội đồng hương Gia Lai tại TP Hồ Chí Minh…

Trước đó, năm 2025, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã hỗ trợ kinh phí tặng 1.190 thẻ BHYT cho người dân thuộc hộ gia đình làm nông - lâm - ngư nghiệp có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Trần Đình Ký - Phó Chủ tịch Hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo tỉnh - cho biết: Việc trao tặng thẻ BHYT nằm trong chuỗi hoạt động nhân đạo, thiện nguyện thường niên của hội.

Mỗi tấm thẻ BHYT được trao đi không chỉ giúp người dân giảm bớt gánh nặng chi phí khi không may đau ốm, bệnh tật mà còn là “phao cứu sinh” về sức khỏe, tiếp thêm niềm tin và động lực cho những hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong cuộc sống.

“Điều chúng tôi rất trân trọng là nhiều nhà tài trợ truyền thống của Hội nhiều năm qua luôn dành một phần kinh phí để đồng hành cùng chương trình. Sự chung tay ấy góp phần lan tỏa giá trị nhân văn bền vững, giúp thêm nhiều người nghèo có cơ hội được chăm sóc sức khỏe” - ông Ký chia sẻ.

Cầm trên tay tấm thẻ BHYT vừa được trao tặng, chị Nguyễn Thị Thiệp (32 tuổi, xã Phù Mỹ Đông) không giấu được niềm xúc động. Gia đình chị đông người, thu nhập chủ yếu dựa vào làm nông nên cuộc sống còn nhiều chật vật.

Vì vậy, mỗi lần trong nhà có người đau ốm, chị luôn canh cánh nỗi lo chi phí điều trị. “Được hỗ trợ thẻ BHYT, tôi mừng lắm. Ít nhất khi bệnh đau cũng yên tâm đi khám, nằm viện cũng bớt lo” - chị Thiệp chia sẻ.

Cùng chung niềm vui, chị Lê Thị Thanh Thúy (42 tuổi, xã Phù Mỹ Đông) cho biết, sự hỗ trợ từ các tổ chức, DN và nhà hảo tâm không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên lớn đối với những gia đình còn khó khăn.

“Tấm thẻ tuy nhỏ nhưng là sự quan tâm rất ý nghĩa, giúp chúng tôi cảm nhận được sự sẻ chia và có thêm niềm tin trong cuộc sống” - chị Thúy bày tỏ.

Mỗi tấm thẻ là một điểm tựa

Theo ông Đặng Văn Lý - Phó Giám đốc BHXH tỉnh, BHYT đã và đang trở thành một trong những giải pháp an sinh bền vững, góp phần giảm nghèo và hạn chế nguy cơ tái nghèo do chi phí điều trị bệnh. Những trường hợp được quỹ BHYT chi trả hàng trăm triệu đồng trong thời gian qua là minh chứng rõ nét cho giá trị của chính sách này.

Có thể kể đến như ông Nguyễn Đình Cang (xã Bình Dương) từng điều trị nội trú 29 ngày với chi phí được quỹ BHYT thanh toán hơn 189 triệu đồng; ông Mai Xanh Ngọc (phường An Bình) được chi trả hơn 176 triệu đồng sau 22 ngày điều trị; bà Đặng Thị Hạnh (phường An Bình) có chi phí điều trị hơn 168 triệu đồng được BHYT thanh toán sau 64 ngày nằm viện.

Hay như bà Nguyễn Thị Dâng (xã Bình Dương), ông Nguyễn Văn Hiếu (xã Kông Bơ La), ông Huỳnh Văn Nhu (xã Xuân An)… đều được quỹ BHYT hỗ trợ hàng trăm triệu đồng chi phí khám, chữa bệnh.

Ông Đặng Văn Lý chia sẻ: “Đối với nhiều gia đình nông dân, người lao động thu nhập thấp, nếu không có thẻ BHYT, những khoản viện phí lớn khi đau ốm sẽ trở thành gánh nặng rất khó xoay xở.

Chúng tôi mong rằng mạch nguồn nhân ái sẽ tiếp tục được lan tỏa để ngày càng có thêm nhiều người dân không chỉ ở các địa phương tham gia chương trình mà trên toàn tỉnh được tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏe, có thêm điểm tựa để vững tin hướng tới cuộc sống tốt đẹp hơn”.

Từ những tấm thẻ BHYT được trao đi, không chỉ sức khỏe người dân được bảo vệ mà niềm tin vào chính sách an sinh cũng được bồi đắp. Đó là sự chung tay của cả cộng đồng để không ai bị bỏ lại phía sau trên hành trình chăm sóc sức khỏe và vượt qua khó khăn trong cuộc sống.