Gia Lai đề xuất hơn 3.787 tỷ đồng đầu tư các công trình cấp thiết vùng đồng bào dân tộc thiểu số

(GLO)- Qua rà soát nhu cầu cấp thiết liên quan đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trong chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tổng nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026-2027.

Theo đó, tổng kinh phí được tỉnh đề xuất lên tới hơn 3.787 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đầu tư hơn 3.763 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp hơn 23,4 tỷ đồng. Các nội dung được đề xuất tập trung vào đầu tư nước sinh hoạt, điện sinh hoạt và các công trình hạ tầng thiết yếu tại các địa bàn khó khăn.

Cụ thể, nhu cầu vốn lớn nhất thuộc nhóm các công trình hạ tầng thiết yếu khác theo nhu cầu địa phương với 943 công trình, tổng kinh phí hơn 3.261 tỷ đồng.

Đối với đầu tư nước sinh hoạt, tỉnh đề xuất đầu tư 108 công trình nước sinh hoạt tập trung với tổng kinh phí hơn 381,7 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 6.965 hộ dân với kinh phí hơn 23,4 tỷ đồng. Đối với điện sinh hoạt, toàn tỉnh có nhu cầu đầu tư 59 công trình với tổng kinh phí hơn 120,7 tỷ đồng.

Việc ưu tiên đầu tư các công trình tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS và miền núi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

​

​