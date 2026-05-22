Gia Lai đề xuất hơn 3.787 tỷ đồng đầu tư các công trình cấp thiết vùng đồng bào dân tộc thiểu số

VŨ THẢO VŨ THẢO
(GLO)- Qua rà soát nhu cầu cấp thiết liên quan đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trong chương trình mục tiêu quốc gia, UBND tỉnh Gia Lai đã có báo cáo trình Bộ Dân tộc và Tôn giáo về tổng nhu cầu kinh phí giai đoạn 2026-2027.

Theo đó, tổng kinh phí được tỉnh đề xuất lên tới hơn 3.787 tỷ đồng. Trong đó, kinh phí đầu tư hơn 3.763 tỷ đồng, kinh phí sự nghiệp hơn 23,4 tỷ đồng. Các nội dung được đề xuất tập trung vào đầu tư nước sinh hoạt, điện sinh hoạt và các công trình hạ tầng thiết yếu tại các địa bàn khó khăn.

Cụ thể, nhu cầu vốn lớn nhất thuộc nhóm các công trình hạ tầng thiết yếu khác theo nhu cầu địa phương với 943 công trình, tổng kinh phí hơn 3.261 tỷ đồng.

Đối với đầu tư nước sinh hoạt, tỉnh đề xuất đầu tư 108 công trình nước sinh hoạt tập trung với tổng kinh phí hơn 381,7 tỷ đồng; hỗ trợ nước sinh hoạt phân tán cho 6.965 hộ dân với kinh phí hơn 23,4 tỷ đồng. Đối với điện sinh hoạt, toàn tỉnh có nhu cầu đầu tư 59 công trình với tổng kinh phí hơn 120,7 tỷ đồng.

Việc ưu tiên đầu tư các công trình tại các xã, thôn đặc biệt khó khăn sẽ góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào DTTS và miền núi, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững trong giai đoạn 2026-2030.

Khi phụ nữ trở thành hạt nhân xây dựng buôn làng

(GLO)- Những “Làng phụ nữ kiểu mẫu” đang trở thành điểm sáng trong xây dựng nông thôn mới ở nhiều buôn, làng vùng sâu ở Gia Lai. Không chỉ tiên phong giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng cảnh quan xanh - sạch - đẹp, nhiều chị em còn tiên phong phát triển kinh tế, gìn giữ bản sắc văn hóa.

(GLO)- Thực hiện Quyết định số 963/QĐ-BCT của Bộ Công Thương quy định khung giờ cao điểm, thấp điểm và giờ bình thường của hệ thống điện quốc gia, Công ty Điện lực Gia Lai triển khai bảo đảm áp dụng đồng bộ, chính xác và thuận lợi đối với khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh.

(GLO)- Những ngày gần đây, nhiều đàn cò nhạn xuất hiện tại Khu sinh thái Cồn Chim (xã Tuy Phước Đông, phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) tạo nên khung cảnh sinh động. Sự trở lại của loài chim này được xem là tín hiệu tích cực cho hệ sinh thái đầm Thị Nại.

(GLO)- Rời quân ngũ, từ hai bàn tay trắng, nhiều nữ cựu chiến binh tiếp tục phát huy bản lĩnh, bền bỉ gây dựng cơ nghiệp, vượt qua biến cố, lan tỏa nghĩa tình bằng những việc làm thiết thực, giữ vững phẩm chất người lính Cụ Hồ giữa đời thường.

