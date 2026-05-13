Gia Lai: Tuyên truyền, tư vấn về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện

(GLO)- Sáng 12-5, Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 và số 2 tỉnh Gia Lai phối hợp Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức chương trình tuyên truyền, tư vấn về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Tham dự các chương trình tuyên truyền, tư vấn về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy có 170 học viên; trong có tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 tỉnh Gia Lai (xã Biển Hồ) có 100 học viên, tại Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai (phường Quy Nhơn Tây) có 70 học viên.

Các học viên này thuộc diện chuẩn bị tái hòa nhập cộng đồng, có nhu cầu tìm hiểu chính sách tín dụng đối với người sau khi hoàn thành cai nghiện.

Tại chương trình, các học viên đã được đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai phổ biến các nội dung cơ bản của Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy.

Trong đó, tập trung vào các vấn đề như: Điều kiện vay vốn đối với cá nhân người sau cai nghiện và cơ sở sản xuất kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện; mục đích vay vốn, phương thức cho vay, hạn mức cho vay đối với từng trường hợp, thời hạn vay và lãi suất áp dụng; cách làm hồ sơ vay vốn…

Đại diện Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh Gia Lai giải đáp thắc mắc cho học viên Cơ sở cai nghiện ma túy số 2 tỉnh Gia Lai. Ảnh: Nguyễn Chơn

Các học viên cũng được lắng nghe, hướng dẫn, giải đáp các vấn đề thắc mắc liên quan đến chính sách hỗ trợ tín dụng sau cai nghiện theo Quyết định số 08/2026/QĐ-TTg, các chương trình tín dụng ưu đãi khác của Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đang triển khai.

Chương trình có ý nghĩa thiết thực, giúp người cai nghiện nắm bắt, hiểu rõ về chính sách nhân văn của Nhà nước, tăng khả năng tiếp cận nguồn vốn ưu đãi sau khi hoàn thành cai nghiện và thuận lợi tái hòa nhập cộng đồng.