Ia Rsai khai mạc hoạt động hè và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

(GLO)- Ngày 1-6, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Thị Thương tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em, UBND xã đã trao 54 suất quà (trị giá 150.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ngoài ra, Hội người mù tỉnh cũng gửi tặng 4 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi khuyết tật, kém may mắn.

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn được hòa mình vào không khí ngày hội với các trò chơi tập thể vui nhộn, náo nhiệt do các anh chị đoàn viên, thanh niên tổ chức.

Dịp này, Công an xã đã tuyên truyền, phổ biến cho các em học sinh về kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng-chống đuối nước trong mùa hè.