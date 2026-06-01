Ia Rsai khai mạc hoạt động hè và trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

VŨ CHI

(GLO)- Ngày 1-6, Ban Chỉ đạo hoạt động hè xã Ia Rsai (tỉnh Gia Lai) khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em năm 2026.

Phó Chủ tịch UBND xã Lưu Thị Thương tặng quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: ĐVCC

Tại lễ khai mạc hoạt động hè và phát động Tháng hành động vì trẻ em, UBND xã đã trao 54 suất quà (trị giá 150.000 đồng/suất) cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Ngoài ra, Hội người mù tỉnh cũng gửi tặng 4 suất quà (trị giá 200.000 đồng/suất) cho các em thiếu nhi khuyết tật, kém may mắn.

Bên cạnh đó, các em thiếu nhi còn được hòa mình vào không khí ngày hội với các trò chơi tập thể vui nhộn, náo nhiệt do các anh chị đoàn viên, thanh niên tổ chức.

Dịp này, Công an xã đã tuyên truyền, phổ biến cho các em học sinh về kỹ năng phòng-chống tai nạn thương tích, đặc biệt là phòng-chống đuối nước trong mùa hè.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Mầm xanh trên cát mặn ở đảo Sinh Tồn Đông

(GLO)- Giữa trùng khơi Trường Sa, đảo Sinh Tồn Đông vẫn xanh mướt những vườn rau, hàng phong ba, bàng vuông trước nắng gió khắc nghiệt. Những mầm xanh trên cát mặn không chỉ giúp bảo đảm đời sống bộ đội mà còn thể hiện ý chí, nghị lực và tinh thần tự lực, tự cường của quân dân trên đảo.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

