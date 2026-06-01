Tuyển chọn 227 hòa giải viên lao động trên địa bàn Gia Lai

NGUYỄN CHƠN
(GLO)- Sở Nội vụ tỉnh Gia Lai vừa thông báo tuyển chọn 227 hòa giải viên lao động trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, người đăng ký dự tuyển hòa giải viên lao động cần đáp ứng các yêu cầu sau: là công dân Việt Nam, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ theo quy định của Bộ luật Dân sự, có sức khỏe và phẩm chất đạo đức tốt.

Có trình độ đại học trở lên và có ít nhất 3 năm làm việc trong lĩnh vực có liên quan đến quan hệ lao động. Không thuộc diện đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc đã chấp hành xong bản án nhưng chưa được xóa án tích.

Các thành viên Tổ hòa giải thôn Đại Chí (xã Bình Hiệp) thảo luận, rút kinh nghiệm sau một buổi hòa giải. Ảnh: Nguyễn Chơn

Để tham gia dự tuyển hòa giải viên lao động, các cá nhân có thể trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị của nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị xã hội và các tổ chức khác giới thiệu với Phòng Văn hóa - Xã hội thuộc UBND các xã, phường nơi đăng ký dự tuyển. Thời gian nhận hồ sơ đến hết ngày 25-6-2026.

Hồ sơ dự tuyển gồm có đơn dự tuyển hòa giải viên lao động, sơ yếu lý lịch có xác nhận của cấp có thẩm quyền, giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp theo quy định của Bộ Y tế, bản sao từ sổ gốc, bản sao có chứng thực hoặc bản sao xuất trình kèm bản chính để đối chiếu các văn bằng, chứng chỉ liên quan; văn bản giới thiệu của các cơ quan, tổ chức liên quan (nếu có).

Trong công tác tổ chức thực hiện, Sở Nội vụ đề nghị UBND các xã, phường thông báo công khai tuyển chọn hòa giải viên lao động trên địa bàn; tiếp nhận hồ sơ dự tuyển của các cá nhân trực tiếp đăng ký hoặc được các cơ quan, đơn vị giới thiệu trong thời gian nhận hồ sơ.

Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ, UBND các xã, phường rà soát người đủ tiêu chuẩn, tổng hợp và báo cáo Sở Nội vụ thẩm định.

Phòng Lao động, Việc làm (Sở Nội vụ) có trách nhiệm tham mưu tổ chức thẩm định các hồ sơ dự tuyển (kể cả các hồ sơ do Sở Nội vụ trực tiếp nhận), lựa chọn và lập danh sách vị trí bổ nhiệm của từng hòa giải viên lao động, trình Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, bổ nhiệm.

Lan tỏa tinh thần từ bi trong mùa Phật đản

(GLO)- Mùa Phật đản năm nay, nhiều tự viện, tăng ni, phật tử và nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh Gia Lai đã tổ chức các hoạt động thiện nguyện, hướng về người nghèo, bệnh nhân và gia đình chính sách, góp phần lan tỏa tinh thần từ bi, nhân ái trong cộng đồng.

Gia Lai phấn đấu đến năm 2030 giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10%

(GLO)- Tại Kế hoạch số 204/KH-UBND ngày 27-5-2026 thực hiện Chiến lược công tác dân tộc đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 trên địa bàn, tỉnh Gia Lai đặt mục tiêu phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo đa chiều vùng đồng bào DTTS và miền núi xuống dưới 10% vào năm 2030.

Gia Lai dẫn đầu cả nước về liên thông dữ liệu HIS đến eMCH

(GLO)- Trong 2 ngày 27 và 28-5, tại Gia Lai, Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) phối hợp với Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc (UNICEF) tổ chức lớp tập huấn hướng dẫn kết nối phần mềm Quản lý thông tin bệnh viện (HIS) đến Hệ thống thông tin lĩnh vực sức khỏe bà mẹ - trẻ em, sức khỏe sinh sản (eMCH).

Người làng Grôn vượt qua mặc cảm

(GLO)- Từng sống khép kín vì mặc cảm bệnh phong, cụm dân cư 26 hộ với hơn 100 nhân khẩu ở cuối làng Grôn (xã Đức Cơ, tỉnh Gia Lai) nay đã dần hòa nhập cộng đồng, chăm lo làm ăn và ổn định cuộc sống, góp phần để làng Grôn từng ngày đổi thay.

Gia Lai: Tập huấn kỹ năng số cho thanh niên khuyết tật

(GLO)- Sáng 26-5, tại phường Quy Nhơn, Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh Gia Lai đã tổ chức chương trình tập huấn về kỹ năng số và sử dụng các công cụ số để tìm kiếm thông tin, phát triển kỹ năng, tìm kiếm việc làm cho thanh niên khuyết tật trong tỉnh.

