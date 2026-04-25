Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 70 tập huấn viên cấp xã

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Sở Tư pháp trao đổi, củng cố kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn xây dựng chương trình, mục tiêu, nội dung, phương pháp và các bước triển khai tập huấn cho hòa giải viên; đồng thời thực hành một số kỹ năng cần thiết.
Đây là hoạt động thường niên nhằm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp, củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên ở cơ sở.
Qua đó, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, phương pháp cho tập huấn viên cấp xã; hướng tới mục tiêu 100% tập huấn viên đủ năng lực tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.