Bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho 70 tập huấn viên cấp xã

(GLO)- Sáng 24-4, Sở Tư pháp tỉnh Gia Lai tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng công tác hòa giải ở cơ sở cho 70 đại biểu là tập huấn viên cấp xã tại khu vực phía Đông tỉnh.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hoàng Vũ

Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên của Sở Tư pháp trao đổi, củng cố kiến thức pháp luật về hòa giải ở cơ sở; hướng dẫn xây dựng chương trình, mục tiêu, nội dung, phương pháp và các bước triển khai tập huấn cho hòa giải viên; đồng thời thực hành một số kỹ năng cần thiết.

Đây là hoạt động thường niên nhằm thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; cung cấp, củng cố kiến thức pháp luật, kỹ năng tập huấn cho đội ngũ tập huấn viên ở cơ sở.

Qua đó, tiếp tục hoàn thiện kỹ năng, phương pháp cho tập huấn viên cấp xã; hướng tới mục tiêu 100% tập huấn viên đủ năng lực tổ chức các lớp bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng hòa giải cho hòa giải viên ở cơ sở.

