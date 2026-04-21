Gia Lai: Tập huấn tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc Bahnar

(GLO)- Trong 3 ngày (từ 17 đến 19-4), tại Khách sạn Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn tài liệu tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc Bahnar.

Tham dự lớp tập huấn có bà Cù Thị Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT), đại diện Sở GD&ĐT và 100 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán thuộc các xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai.

Quang cảnh buổi tập huấn. Ảnh: ĐVCC

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nguyên tắc, phương pháp và tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số Bahnar.

Nội dung tập huấn bám sát tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số 577/QĐ-BGDĐT ngày 16-3-2026, áp dụng cho một số dân tộc thiểu số như: Mông, Thái, Bahnar, Ê đê, Jrai và Khmer.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ngay từ bậc mầm non, tạo nền tảng ngôn ngữ vững chắc cho các cấp học tiếp theo.

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; qua đó, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình và từng bước cải thiện chất lượng giáo dục mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.