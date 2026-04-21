Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Giáo dục

Chuyện trường, chuyện lớp Tuyển sinh Tin tức

Gia Lai: Tập huấn tăng cường tiếng Việt cho trẻ em dân tộc Bahnar

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
HỒ ĐIỆP
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Trong 3 ngày (từ 17 đến 19-4), tại Khách sạn Pleiku (phường Pleiku, tỉnh Gia Lai), Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức tập huấn tài liệu tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc Bahnar.

Tham dự lớp tập huấn có bà Cù Thị Thủy - Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Mầm non (Bộ GD&ĐT), đại diện Sở GD&ĐT và 100 cán bộ quản lý, giáo viên mầm non cốt cán thuộc các xã, phường khu vực phía Tây Gia Lai.

tap-huan-tang-cuong-tieng-viet.jpg
Quang cảnh buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, các đại biểu được bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về nguyên tắc, phương pháp và tổ chức hoạt động tăng cường tiếng Việt trên cơ sở tiếng mẹ đẻ cho trẻ em dân tộc thiểu số Bahnar.

Nội dung tập huấn bám sát tài liệu hướng dẫn của Bộ GD&ĐT ban hành theo Quyết định số 577/QĐ-BGDĐT ngày 16-3-2026, áp dụng cho một số dân tộc thiểu số như: Mông, Thái, Bahnar, Ê đê, Jrai và Khmer.

Lớp tập huấn nhằm góp phần nâng cao chất lượng dạy và học tiếng Việt cho trẻ em vùng dân tộc thiểu số ngay từ bậc mầm non, tạo nền tảng ngôn ngữ vững chắc cho các cấp học tiếp theo.

Đây cũng là dịp để đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn; qua đó, nâng cao hiệu quả triển khai chương trình và từng bước cải thiện chất lượng giáo dục mầm non vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

Đánh giá bài viết

Tin liên quan

Nhiều thí sinh Gia Lai đạt điểm số ấn tượng trong kỳ thi đánh giá năng lực

Tin tức

(GLO)- Ngày 17-4, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh chính thức công bố kết quả thi đánh giá năng lực đợt 1 năm 2026. Nhiều thí sinh Gia Lai đã đạt điểm số ấn tượng tại đợt thi này, mở rộng ngưỡng cửa lựa chọn ngành nghề và môi trường học tập phù hợp.

Hơn 600 học sinh xã Cửu An tham gia tuyên truyền, diễn tập phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ

Giáo dục

(GLO)- Ngày 16-4, Trường THCS Nguyễn Du (xã Cửu An) phối hợp với Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy (PCCC) và cứu nạn cứu hộ (CNCH) khu vực số 6-Phòng PC07 Công an tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình tuyên truyền, trải nghiệm thực hành và diễn tập phương án PCCC và CNCH cho hơn 600 học sinh.

Hội thi giáo viên dạy giỏi: Bồi đắp đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học

Giáo dục

(GLO)- Trong tháng 3 và 4-2026, ngành Giáo dục tỉnh Gia Lai đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh ở cả 2 cấp tiểu học và THCS năm học 2025-2026. Kết quả đạt được ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ và tạo động lực phát triển giáo dục toàn ngành.

null