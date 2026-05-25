Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ sẽ diễn ra tại Gia Lai vào ngày 28 và 29-5

NHÃ UYÊN (theo baotintuc.vn, vietnam.vn)

(GLO)- Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) vào ngày 28 và 29-5, theo sáng kiến của Hội Gặp gỡ Việt Nam.

Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ Đông Nam Á dự kiến quy tụ gần 120 đại biểu đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia, bao gồm: các nhà quản lý giáo dục, đại diện bộ ngành, lãnh đạo cơ sở đào tạo, giáo viên tiếng Pháp cùng các thành viên của mạng lưới giáo dục Pháp ngữ.

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, các đại biểu sẽ cùng đánh giá vị thế của tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực; đồng thời trao đổi về triển vọng phát triển việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.

Hội nghị quốc tế "Từ sông Mekong đến đại dương: Kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFrancEducation" diễn ra từ ngày 29-6 đến 1-7-2025 tại Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Tuệ/baotintuc.vn

Dịp này, một tuyên bố chung sẽ được ký kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Cơ quan Đại học Pháp ngữ.

Tuyên bố này thể hiện cam kết tập thể của các đối tác trong việc tăng cường giảng dạy tiếng Pháp và phát triển không gian giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.

Ngoài ra, các phiên thảo luận cũng sẽ là dịp để giới thiệu các chương trình và công cụ hỗ trợ cộng đồng giáo dục trong việc dạy học tiếng Pháp và bồi dưỡng giáo viên.

Một nội dung trọng tâm khác của diễn đàn là thảo luận về việc giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng tiếng Pháp (DNL). Qua đó, làm nổi bật vai trò của tiếng Pháp không chỉ như một ngoại ngữ, mà còn là ngôn ngữ truyền đạt tri thức và học tập trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Được biết, diễn đàn này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Trung tâm Khu vực Pháp ngữ châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.

Hội nghị quốc tế các trường trung học thuộc khối LabelFrancÉducation

(BĐ) - Ngày 29.6, Hội Khoa học Gặp gỡ Việt Nam và Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE, TP Quy Nhơn) phối hợp Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam khai mạc Hội nghị quốc tế Từ Mê Kông đến đại dương - kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFrancÉducation.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu siết chặt, chống gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT

(GLO)- Ngày 18-5, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 20/CT-TTg về tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT và tuyển sinh đại học, giáo dục nghề nghiệp năm 2026. Trong đó, Thủ tướng yêu cầu tổ chức kỳ thi theo hướng ổn định, giảm áp lực, giảm chi phí, ứng dụng công nghệ siết chặt phòng - chống gian lận.

Có hướng giải quyết thấu tình, đạt lý để đảm bảo quyền lợi cho giáo viên

(GLO)- Mặc dù hoàn thiện đầy đủ hồ sơ theo quy định, nhưng 52 cán bộ quản lý và giáo viên tại xã Hoài Ân vẫn không được xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp do sai sót trong khâu tổng hợp hồ sơ. Sự cố hành chính này cần sớm có biện pháp tháo gỡ nhằm đảm bảo quyền lợi cho giáo viên.

Tăng tốc hướng nghiệp, giúp học sinh “chốt” ngành học

(GLO)- Học sinh lớp 12 trên toàn tỉnh Gia Lai đang bước vào giai đoạn “nước rút” ôn tập và lựa chọn ngành học. Trước nhu cầu đó, các trường phổ thông và đại học tăng cường tư vấn, hướng nghiệp giúp học sinh có thêm thông tin và trải nghiệm để đưa ra lựa chọn phù hợp.

Hà Nội có 1 trường phổ thông lọt Top 5% các tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu

(GLO)- Trường Phổ thông liên cấp Phenikaa (Hà Nội) vừa lọt Top 5% tổ chức “Xuất sắc nhất trong lĩnh vực STEM” toàn cầu do STEM.org Educational Research bình chọn. Danh hiệu này được xét chọn độc lập nhằm tôn vinh những đơn vị có những sáng kiến đổi mới nổi bật và tác động thực chất đến người học.

