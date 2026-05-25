Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ sẽ diễn ra tại Gia Lai vào ngày 28 và 29-5

(GLO)- Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ Đông Nam Á sẽ được tổ chức tại Trung tâm Quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) vào ngày 28 và 29-5, theo sáng kiến của Hội Gặp gỡ Việt Nam.

Diễn đàn giáo dục Pháp ngữ Đông Nam Á dự kiến quy tụ gần 120 đại biểu đến từ Việt Nam, Lào và Campuchia, bao gồm: các nhà quản lý giáo dục, đại diện bộ ngành, lãnh đạo cơ sở đào tạo, giáo viên tiếng Pháp cùng các thành viên của mạng lưới giáo dục Pháp ngữ.

Trong 2 ngày diễn ra sự kiện, các đại biểu sẽ cùng đánh giá vị thế của tiếng Pháp trong hệ thống giáo dục khu vực; đồng thời trao đổi về triển vọng phát triển việc giảng dạy tiếng Pháp tại Việt Nam.

Hội nghị quốc tế "Từ sông Mekong đến đại dương: Kết nối thế hệ trẻ của các trường trung học thuộc khối LabelFrancEducation" diễn ra từ ngày 29-6 đến 1-7-2025 tại Quy Nhơn. Ảnh: Thanh Tuệ/baotintuc.vn

Dịp này, một tuyên bố chung sẽ được ký kết giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Phái đoàn Wallonie-Bruxelles và Cơ quan Đại học Pháp ngữ.

Tuyên bố này thể hiện cam kết tập thể của các đối tác trong việc tăng cường giảng dạy tiếng Pháp và phát triển không gian giáo dục Pháp ngữ tại Việt Nam.

Ngoài ra, các phiên thảo luận cũng sẽ là dịp để giới thiệu các chương trình và công cụ hỗ trợ cộng đồng giáo dục trong việc dạy học tiếng Pháp và bồi dưỡng giáo viên.

Một nội dung trọng tâm khác của diễn đàn là thảo luận về việc giảng dạy các môn học chuyên ngành bằng tiếng Pháp (DNL). Qua đó, làm nổi bật vai trò của tiếng Pháp không chỉ như một ngoại ngữ, mà còn là ngôn ngữ truyền đạt tri thức và học tập trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Được biết, diễn đàn này nằm trong khuôn khổ hợp tác giữa Bộ Giáo dục và Đào tạo Việt Nam, Trung tâm Khu vực Pháp ngữ châu Á - Thái Bình Dương (CREFAP) thuộc Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF), Cơ quan Đại học Pháp ngữ (AUF), Phái đoàn Wallonie-Bruxelles tại Việt Nam và Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam.