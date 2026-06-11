Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026: Thí sinh “dễ thở” với môn Toán

(GLO)- Chiều 11-6, sĩ tử Gia Lai tiếp tục chinh phục môn Toán - môn thi bắt buộc thứ hai của kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Với thời gian làm bài 90 phút, nhiều thí sinh cảm thấy nhẹ nhõm vì đề thi tương đối “dễ thở”.

Đề Toán vừa sức

Rời phòng thi với tâm trạng phấn khởi, thí sinh Nguyễn Minh Thư (điểm thi Trường THPT Vĩnh Thạnh) cho biết: "Đề thi môn Toán chiều nay tương đối vừa sức, dễ hơn so với đề thi của năm trước. Em làm được gần hết các câu hỏi và cảm thấy rất nhẹ nhõm".

Em Nguyễn Minh Thư (thứ 2 từ phải sang) phấn khởi và hài lòng với bài thi Toán của mình. Ảnh: Quang Tấn

“Hy vọng ngày mai em sẽ tiếp tục giữ được tâm lý ổn định, hoàn thành tốt môn thi cuối cùng để đạt kết quả như mong muốn và thực hiện ước mơ trở thành sinh viên ngành sư phạm” - Minh Thư chia sẻ.

Sau khi kết thúc bài thi môn Toán, nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 2 Tuy Phước đánh giá đề thi có tính phân hóa nhưng vẫn có thể dễ lấy được điểm khá.

Sau bài thi môn Toán, nhiều sĩ tử ở điểm thi Trường THPT số 2 Tuy Phước ra về với nụ cười tươi Ảnh: Thảo Khuy

Thí sinh Võ Anh Khoa cho biết: “Đề Toán phù hợp với năng lực của bản thân và em hoàn thành khoảng 80% bài làm. Em dự định đăng ký nguyện vọng 1 vào Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng”.

Trong khi đó, thí sinh Huỳnh Ngọc Tú nhận xét: Đề thi không quá khó, phần lớn câu hỏi nằm trong nội dung đã ôn tập. Tuy nhiên, đề vẫn có một số câu hỏi nhằm phân loại năng lực thí sinh.

Thí sinh tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn khá hài lòng với bài thi môn Toán. Ảnh: Trần Dung

Thí sinh Trần Kiều Diễm (điểm thi trường THPT số 1 An Nhơn) đánh giá cấu trúc và mức độ đề thi tương đối sát với các đề thi thử đã được ôn tập trước đó.

“Phần câu hỏi ở dạng thức trắc nghiệm khá dễ. Bài thi em làm khá tốt, nắm chắc 7 - 8 điểm" - Diễm chia sẻ.

Các thí sinh ở điểm thi Trường THPT số 1 An Nhơn phấn khởi sau khi hoàn thành bài thi môn Toán. Ảnh: Hồng Phúc

Tương tự, thí sinh Nguyễn Như Bình (điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn) cho rằng bản thân dễ lấy được điểm cao khi đã hoàn thành toàn bộ bài làm khá tốt.

Cùng quan điểm, thí sinh Trần Đăng Khoa tự tin nói: “Đề phù hợp với những bạn chăm chỉ ôn luyện, đã làm qua nhiều dạng bài. Em cảm thấy bài thi của mình khá tốt và dự kiến đạt khoảng 8,5 - 9 điểm”.

Các thí sinh tranh thủ trao đổi nhanh đáp án, chia sẻ về đề thi môn Toán ngay sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Các thí sinh tại điểm thi Trường THPT số 1 Trần Cao Vân (phường Quy Nhơn) tự tin với đề thi Toán năm nay. Ảnh: Dương Linh

​Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, thí sinh Phan Ngọc Thiện Tú (điểm thi Trường THPT số 1 Trần Cao Vân) nhận định: “Theo em, đề thi được xây dựng bám sát chương trình học, các dạng câu hỏi được phân bổ tương đối đều".

Nhiều thí sinh tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập (xã Kông Chro) rời phòng thi với tâm trạng khá thoải mái. Thí sinh Nguyễn Anh Tuấn cho biết: “Sau khi hoàn thành bài thi môn Toán, em cảm thấy khá nhẹ nhõm và tương đối hài lòng với bài làm. Em làm được khoảng 80% và hy vọng sẽ đạt kết quả tốt”.

Sau giờ thi môn Toán, các thí sinh tranh thủ trao đổi về đề thi tại điểm thi Trường THPT Hà Huy Tập. Ảnh: Minh Chí

Sau 90 phút làm bài căng thẳng, thí sinh Nguyễn Hoàng Gia Bảo (điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện) ra khỏi phòng thi với tinh thần thoải mái. Gia Bảo bày tỏ: "Nếu như đề năm ngoái thiên về vận dụng thì năm nay đòi hỏi thí sinh phải tư duy nhiều hơn. Qua đó, giúp phân loại rõ năng lực của học sinh”.

Em Nguyễn Hoàng Gia Bảo (điểm thi Trường THPT Trần Quốc Tuấn, xã Phú Thiện) cảm thấy thoải mái sau bài thi Toán và ngày thi đầu tiên. Ảnh: Hoàng Hoài

Thí sinh điểm thi Trường THPT Pleiku vui vẻ khi hoàn thành tốt 2 môn Ngữ văn và Toán. Ảnh: Ngọc Sang

Thạc sĩ Toán học Đàm Văn Ngọc - Hiệu trưởng Trường Quốc tế Châu Á Thái Bình Dương Gia Lai, nhận định: "Cấu trúc đề Toán cơ bản vẫn giống như năm 2025 nhưng mức độ phân hóa học sinh tốt hơn. 2 câu khó nhất vẫn rơi vào bài toán xác suất, trong đó có 1 câu rất khó, đòi hỏi kỹ năng xử lý cao của học sinh. Năm nay, sẽ có nhiều em đạt trên điểm 8". ​

Thầy Lê Văn Lai - Trưởng điểm thi Trường THPT Pleiku - cho biết: Trong ngày thi đầu tiên, công tác tổ chức thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Thí sinh làm bài với tâm lý khá thoải mái, vui vẻ. “Mong tất cả các em ngày mai tiếp tục hoàn thành tốt môn thi còn lại, đạt kết quả cao nhất và vững bước chạm tới ước mơ của mình” - thầy Lai gửi gắm.

“Tiếp sức” cho sĩ tử

Trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi, các tình nguyện viên đều có mặt để triển khai các hoạt động hỗ trợ, hướng dẫn thí sinh, phụ huynh và sẵn sàng xử lý những tình huống phát sinh tại điểm thi.

Đội hình tình nguyện và những lời cổ vũ, động viên dễ thương, vui nhộn dành cho các sĩ tử tại điểm thi Trường Quốc học Quy Nhơn. Ảnh: Trần Dung

Anh Lê Đức Toàn (Đoàn phường Quy Nhơn) cho biết: “Mặc dù thời tiết khá nắng nóng nhưng tình nguyện viên luôn cố gắng có mặt từ sớm tại điểm thi Trường THPT số 1 Trần Cao Vân (phường Quy Nhơn) để chuẩn bị đầy đủ nước uống, hỗ trợ phân luồng giao thông và hướng dẫn thí sinh. Chúng tôi mong muốn góp một phần nhỏ giúp các sĩ tử có tâm lý thoải mái, tự tin hơn khi bước vào từng môn thi”.

Những phần bánh, nước được các tình nguyện viên chuẩn bị chu đáo nhằm động viên tinh thần thí sinh sau khi hoàn thành bài thi. Ảnh: Huỳnh Vỹ

Em Nguyễn Hoàng Yến Nhi - Đội phó đội hình “Tiếp sức mùa thi” tại điểm thi Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn - cho biết: Đội đã chủ động chuẩn bị các vật dụng cần thiết để hỗ trợ thí sinh trong những tình huống phát sinh trước giờ làm bài.

Bên cạnh đó, sau mỗi buổi thi, các thành viên trong đội còn tham gia dọn dẹp vệ sinh khuôn viên điểm thi, góp phần tạo môi trường thuận lợi, sạch đẹp cho thí sinh.

Đội tình nguyện viên Trường ĐH FPT tiếp sức mùa thi tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương. Ảnh: Thảo Khuy

Đồng hành cùng thí sinh trong ngày thi, nhiều lực lượng tình nguyện đã triển khai các hoạt động hỗ trợ thiết thực tại điểm thi Trường THPT Hùng Vương (phường Quy Nhơn Bắc).

Chị Nguyễn Lê Duyên Anh - cán bộ tuyển sinh Trường Đại học FPT phấn khởi khi được góp sức chuẩn bị nước uống, dụng cụ học tập và một số loại thuốc thông dụng như thuốc đau đầu, đau bụng, viên sủi vitamin C... nhằm giúp các em có sức khỏe và tâm lý tốt để hoàn thành kỳ thi.

Thanh niên tình nguyện xã Vĩnh Thạnh cổ vũ thí sinh sau khi kết thúc môn Toán. Ảnh: Quang Tấn

Tương tự, Đoàn xã Vĩnh Thạnh đã huy động 80 đoàn viên, thanh niên tham gia hỗ trợ thí sinh tại điểm thi Trường THPT Vĩnh Thạnh. Các tình nguyện viên thực hiện nhiều hoạt động thiết thực, đồng thời, tổ chức đội xe ôm tình nguyện đưa đón những em có hoàn cảnh khó khăn hoặc ở xa điểm thi.

Bí thư Đoàn xã Vĩnh Thạnh Huỳnh Đức Lân cho biết: Từ nguồn kinh phí vận động được, Đoàn xã đã chuẩn bị nước giải khát để phục vụ các thí sinh trong suốt thời gian diễn ra kỳ thi. Tuổi trẻ địa phương mong muốn tiếp thêm động lực, giúp các em tự tin, bình tĩnh, phát huy tốt kiến thức đã học để hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT đạt kết quả cao.

Đoàn viên thanh niên xã Phú Thiện hỗ trợ, nhắc nhở thí sinh kiểm tra giấy tờ và dụng cụ được phép mang vào phòng thi. Ảnh: Hoàng Hoài

Những ngày này, 30 đoàn viên, thanh niên của xã Phú Thiện chung tay hỗ trợ thí sinh hết mình. Anh Trần Văn Hùng - Phó Bí Thư đoàn xã Phú Thiện, thông tin: “Lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ phân luồng giao thông, hướng dẫn phụ huynh vào phòng thi và tạo điều kiện thuận lợi để các thí sinh bước vào kỳ thi với tâm lý tự tin, thoải mái”.

Là người luôn có mặt trong các chương trình tình nguyện, anh Đặng Hồng Hà - Phó Bí thư Chi đoàn khu phố Quang Trung (phường Bình Định) hiện trực tiếp tham gia điều phối lực lượng thanh niên tình nguyện hỗ trợ thí sinh và phụ huynh, góp phần lan tỏa tinh thần trách nhiệm và màu áo xanh tình nguyện đến với cộng đồng.

Được đồng hành, hỗ trợ các em trong kỳ thi tốt nghiệp là niềm vui của anh Đặng Hồng Hà (áo xanh). Ảnh: Hồng Phúc

“Được đồng hành, hỗ trợ các em trong kỳ thi tốt nghiệp là niềm vui của tôi. Hy vọng các em giữ vững tâm lý, tự tin làm bài thật tốt để đạt kết quả như mong đợi” - anh Hà chia sẻ.

Ngoài đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, lực lượng Công an đã tham gia hỗ trợ tiếp sức mùa thi. Tại điểm thi Trường THPT Lê Lợi (phường Pleiku), Công an phường Pleiku đã chuẩn bị các phần quà như nước uống, sữa, bánh, bút viết, bút chì, gôm tẩy… và các vật dụng cần thiết khác để kịp thời hỗ trợ các thí sinh gặp khó khăn hoặc quên dụng cụ học tập.

Công an phường Pleiku tiếp sức cho các thí sinh ở điểm thi THPT Lê Lợi (phường Pleiku). Ảnh: Văn Ngọc

Thiếu tá Lê Thị Hạnh (Công an phường Pleiku) chia sẻ: “Tuy là những phần quà nhỏ, hành động nhỏ nhưng thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự quan tâm của lực lượng Công an nhân dân với thế hệ trẻ, góp phần tiếp thêm động lực để các em tự tin bước vào kỳ thi với tâm thế tốt nhất”.