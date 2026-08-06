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Gia Lai định hướng bố trí nhân sự các cơ sở giáo dục sau sắp xếp

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TRẦN DUNG TRẦN DUNG
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(GLO)- Ngày 6-8, UBND tỉnh Gia Lai có văn bản hướng dẫn về việc bố trí nhân sự các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, tinh gọn, hiệu quả và không ảnh hưởng đến năm học mới 2026-2027.

Theo đó, UBND tỉnh định hướng cơ cấu bộ máy quản lý tại trường chính sẽ bố trí hiệu trưởng và 1 phó hiệu trưởng; tại mỗi phân hiệu bố trí 1 phó hiệu trưởng trực tiếp quản lý, chỉ đạo.

Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng thôi giữ chức vụ hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ mới có mức phụ cấp chức vụ thấp hơn do thực hiện sắp xếp cơ sở giáo dục được bảo lưu mức phụ cấp chức vụ theo quyết định bổ nhiệm trước khi thực hiện sắp xếp.

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Việc bố trí nhân sự các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập sau sắp xếp nhằm bảo đảm bộ máy hoạt động ổn định, tinh gọn, hiệu quả. Ảnh: T.D

Tổ văn phòng bao gồm nhân sự thực hiện công tác văn thư, kế toán, thủ quỹ, y tế trường học, công nghệ thông tin, giáo vụ, bảo vệ và các công tác khác.

Mỗi cơ sở giáo dục mới được bố trí 1 nhân viên kế toán và 1 nhân viên văn thư. Vị trí nhân viên thư viện, thiết bị thí nghiệm, giáo vụ, y tế, công nghệ thông tin tiếp tục bố trí tại trường chính và các phân hiệu để đảm bảo duy trì, chất lượng các hoạt động dạy học và giáo dục.

Tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với từng phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động sinh hoạt chuyên môn và tổ chức dạy học. Đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy, cơ bản giữ ổn định như trước khi sắp xếp, thực hiện bố trí theo vị trí việc làm của từng môn học và hoạt động giáo dục.

Việc xem xét, bố trí nhân sự hiệu trưởng của các cơ sở giáo dục mới phải bảo đảm các điều kiện, tiêu chuẩn như: có bản lĩnh chính trị vững vàng; có phẩm chất đạo đức, năng lực nổi trội; có trình độ chuyên môn đạt chuẩn theo quy định; có năng lực quản trị tốt; có thành tích nổi bật trong công tác quản lý và chuyên môn; được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 3 năm liền kề gần nhất; có thời gian công tác còn lại từ đủ 36 tháng trở lên…

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Tổ chuyên môn được tổ chức phù hợp với từng phân hiệu, điểm trường để nâng cao hiệu quả hoạt động. Ảnh: T.D

Sau khi rà soát, đánh giá theo các điều kiện, tiêu chuẩn, việc lựa chọn nhân sự hiệu trưởng sẽ được xem xét theo thứ tự ưu tiên như: khả năng và chiều hướng phát triển, được quy hoạch chức vụ cao hơn; có thời gian giữ chức vụ cấp trưởng và tương đương nhiều hơn; trình độ chuyên môn được đào tạo cao hơn…

Đối với phó hiệu trưởng, sau khi có phương án hiệu trưởng ở trường mới, phó hiệu trưởng của các trường trước khi sắp xếp được xem xét, lựa chọn bố trí làm phó hiệu trưởng ở trường mới hoặc điều động, bổ nhiệm trường khác hoặc bố trí vị trí việc làm khác phù hợp với trình độ chuyên môn và năng lực, sở trường công tác và nhu cầu của các cơ quan, đơn vị.

Khi xây dựng phương án nhân sự để sắp xếp chức vụ phó hiệu trưởng có thể xem xét yếu tố ưu tiên, đảm bảo phù hợp với vị trí chức danh và lựa chọn được nhân sự nổi trội về năng lực, phẩm chất, trình độ chuyên môn.

Việc xem xét, bố trí nhân sự kế toán, văn thư của các cơ sở giáo dục mới phải căn cứ vào tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp của vị trí việc làm theo quy định và được đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên trong thời gian 3 năm liền kề gần nhất, khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, hạng chức danh nghề nghiệp, trình độ đào tạo và thành tích thi đua, khen thưởng.

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Công tác sắp xếp, bố trí nhân sự và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhân sự sau sắp xếp phải được thực hiện đúng theo quy định. Ảnh: T.D

Các trường hợp dôi dư sau sắp xếp được xem xét bố trí vào vị trí việc làm khác phù hợp với trình độ chuyên môn, năng lực, sở trường công tác và nhu cầu sử dụng của các cơ quan, đơn vị.

Quy trình điều động, bổ nhiệm cán bộ quản lý thuộc phạm vi quản lý của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các xã, phường. UBND tỉnh yêu cầu các đơn vị lãnh đạo, chỉ đạo về công tác sắp xếp, bố trí nhân sự và thực hiện chế độ, chính sách đối với nhân sự sau sắp xếp theo đúng quy định nhằm bảo đảm các cơ sở giáo dục mới sau sắp xếp hoạt động thông suốt, liên tục, không làm ảnh hưởng đến công tác khai giảng năm học mới 2026-2027.

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