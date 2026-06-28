(GLO)- Theo Vụ Giáo dục phổ thông (Bộ GD&ĐT), sau 1 năm thực hiện việc sắp xếp, 34/34 tỉnh, thành phố đã hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp theo đúng tiến độ. Cả nước giảm 586 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập và giảm 709 lãnh đạo quản lý.

Xu hướng giảm số lượng cơ sở giáo dục tập trung chủ yếu ở các trường có quy mô nhỏ, phân tán, hoạt động chưa hiệu quả; điểm trường lẻ không đáp ứng tiêu chuẩn tối thiểu; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên có chức năng, nhiệm vụ chồng chéo trên cùng một địa bàn...

34/34 tỉnh, thành phố trên cả nước đã hoàn thành việc phê duyệt phương án sắp xếp đúng tiến độ. Ảnh minh họa: Nhã Uyên

Bộ GD&ĐT đánh giá, việc sắp xếp không ảnh hưởng đến hoạt động dạy học, không gián đoạn việc học tập của học sinh, cơ bản giữ ổn định hệ thống giáo dục mầm non và phổ thông trên phạm vi cả nước.

Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp đã đạt được các mục tiêu cơ bản trong giảm đầu mối quản lý, khắc phục từng bước tình trạng trường học quy mô nhỏ, phân tán.

Đồng thời, tăng hiệu quả sử dụng cơ sở vật chất và nguồn lực đầu tư; tạo điều kiện thuận lợi cho việc điều tiết, bố trí đội ngũ nhà giáo; duy trì ổn định hệ thống giáo dục và bảo đảm quyền học tập của học sinh; bước đầu hình thành mạng lưới trường học phù hợp với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Tuy nhiên, việc sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương vẫn còn tồn tại bất cập, hạn chế, chưa phù hợp với không gian phát triển và quy mô dân số của đơn vị hành chính cấp xã sau sắp xếp.

Tại cuộc họp với các sở GD&ĐT về thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, sắp xếp trường học, Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng khẳng định, thời gian tới, việc tiếp tục sắp xếp bộ máy, mạng lưới trường lớp là cần thiết, bắt buộc phải làm và phải làm một cách hợp lý, có lộ trình, có thí điểm, phù hợp với bối cảnh, thực tiễn.

Thứ trưởng lưu ý, sắp xếp, tổ chức bộ máy là giảm biên chế nhưng tăng hiệu quả, triển khai thí điểm trước, đại trà sau, đánh giá ưu điểm, hạn chế với tinh thần chung và phải bàn về những khó khăn để dự báo và có những giải pháp để tháo gỡ vướng mắc.

Dự kiến, lộ trình thí điểm tổ chức, sắp xếp mạng lưới trường lớp tại các địa phương sẽ thực hiện tại 15 tỉnh, thành phố trước tháng 12-2026 và triển khai đại trà trong quý I/2027.