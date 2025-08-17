Sắp xếp mạng lưới trường lớp: Đồng bộ, hiệu quả, bền vững

(GLO)-Sau khi sáp nhập đơn vị hành chính, các địa phương ở Gia Lai đã chủ động rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp theo hướng tinh gọn, khoa học. Việc đổi tên các cơ sở giáo dục được triển khai đồng bộ, kết hợp nâng cấp cơ sở vật chất, phân bổ giáo viên… nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Thống nhất quản lý và nhận diện

Ngày 1-7, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 53/QĐ-UBND về việc thành lập các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, danh sách gồm 127 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở, trong đó 21 cơ sở đã được đổi tên theo địa danh hành chính mới. Quyết định này tạo cơ sở pháp lý quan trọng để ngành giáo dục triển khai đồng bộ các bước tiếp theo trong việc tinh gọn và sắp xếp lại mạng lưới trường lớp phù hợp với địa giới hành chính sau sáp nhập.

Ngay sau khi bộ máy hành chính ổn định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã khẩn trương tiến hành rà soát toàn diện hệ thống trường lớp trên địa bàn. Công tác rà soát được thực hiện nhằm thu thập, đối chiếu nhiều loại dữ liệu: số lượng cơ sở, vị trí địa lý, điều kiện giao thông, sĩ số học sinh, chất lượng đội ngũ giáo viên, hiện trạng cơ sở vật chất và khả năng đáp ứng chương trình Giáo dục phổ thông 2018… Mục tiêu của việc rà soát là xây dựng một bức tranh tổng thể, làm căn cứ khoa học cho những điều chỉnh có tính chiến lược, tránh xử lý cục bộ, nóng vội.

Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam) đã nhanh chóng điều chỉnh, cập nhật bảng hiệu tên trường. Ảnh: Hồ Điểm

Theo thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo, một trong những công việc trước mắt được triển khai là đổi tên các cơ sở giáo dục theo địa danh hành chính mới. Đây không chỉ là thủ tục hành chính mà việc đồng bộ tên trường, bảng hiệu, con dấu và hồ sơ quản lý giúp tránh nhầm lẫn trong quản lý hồ sơ, giao dịch hành chính, báo cáo và tra cứu dữ liệu. Trong bối cảnh nhiều địa phương hợp nhất, việc có những cơ sở giáo dục trùng tên có thể gây khó khăn trong quản trị, tuyển sinh, cấp giấy tờ và thống kê ngành. Đổi tên là bước khởi động, đồng thời là nền tảng cho công tác quản lý của ngành trong thời gian tới.

Ông Phạm Văn Nam, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, nhấn mạnh: Việc đổi tên trường được triển khai đồng bộ theo quyết định của UBND tỉnh. Các trường phối hợp với chính quyền địa phương thông báo kịp thời tới phụ huynh, giáo viên, đồng thời chỉnh trang bảng hiệu, cập nhật con dấu và hồ sơ trong toàn ngành.

Ngay sau khi nhận được văn bản của tỉnh và chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc đổi tên từ THPT Nguyễn Thái Học sang THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam), Hiệu trưởng Huỳnh Châu Phong cho biết, nhà trường đã tuyên truyền và đăng tải thông tin trên các kênh chính thức, đồng thời thông báo để phụ huynh, học sinh kịp thời nắm bắt.

Một buổi học của học sinh Trường THPT Nguyễn Thái Học trước khi đổi tên thành Trường THPT số 1 Nguyễn Thái Học (phường Quy Nhơn Nam). Ảnh: Hồ Điểm

Bên cạnh 21 cơ sở giáo dục trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường tiểu học và THCS trên địa bàn tỉnh cũng được đổi tên để tránh trùng lặp và tạo dựng bộ nhận diện thương hiệu.

Tại Trường Tiểu học Canh Hiệp (xã Canh Vinh), quá trình đổi tên từ Trường Tiểu học xã Canh Hiệp sang Trường Tiểu học Canh Hiệp diễn ra thuận lợi, phụ huynh và học sinh tiếp nhận tích cực. Bà Đỗ Thị Kim Dung, Hiệu trưởng nhà trường cho biết: "Ngay sau khi có quyết định, chúng tôi đã thay bảng hiệu, cập nhật hồ sơ và thông tin trên hệ thống. Điều này giúp dữ liệu quản lý đồng bộ, tránh nhầm lẫn khi trao đổi công văn hoặc tổ chức thi cử".

Đảm bảo ổn định, hướng tới chất lượng lâu dài

Song song với việc đồng bộ bộ nhận diện, điều chỉnh mạng lưới, ngành giáo dục tập trung kiểm tra toàn diện cơ sở vật chất, chuẩn bị các điều kiện phục vụ năm học mới. Nhiều trường được sửa chữa phòng học, thay mới bàn ghế, bổ sung trang thiết bị dạy học, cải tạo sân chơi và hệ thống điện, nước để đáp ứng tốt hơn yêu cầu giảng dạy.

Bà Phạm Thị Tuyết, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kon Dơng số 1 (xã Mang Yang) cho hay: "Việc đổi tên trường đi kèm với quá trình rà soát mạng lưới, bổ sung thiết bị và nâng cấp phòng học. Chúng tôi đang tập trung chuẩn bị cơ sở vật chất và tổ chức các công tác cần thiết để đảm bảo sẵn sàng cho năm học mới. Việc tập trung nguồn lực sau sáp nhập được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng dạy và học cũng như tạo thuận lợi cho giáo viên trong trao đổi chuyên môn".

Về nhân sự, Sở Giáo dục và Đào tạo đã rà soát và phân bổ lại đội ngũ giáo viên dựa trên sĩ số học sinh và nhu cầu từng địa phương. Mục tiêu là đảm bảo mỗi lớp học đều có giáo viên đạt chuẩn, tránh tình trạng thừa - thiếu cục bộ giữa các trường, nhất là ở vùng sâu, vùng xa. Việc điều động hợp lý giúp giáo viên giảm áp lực di chuyển xa, đồng thời tăng cơ hội trao đổi chuyên môn giữa các trường trong cùng khu vực.

Công tác tập huấn được triển khai liên tục, không chỉ dành cho cán bộ quản lý cấp trường mà còn mở rộng tới cán bộ phụ trách giáo dục tại cấp xã. Nội dung tập huấn tập trung vào các kỹ năng quản lý, xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục, kiểm tra chuyên môn, công tác tuyển sinh và các nghiệp vụ liên quan, nhằm giúp đội ngũ này phối hợp hiệu quả với các trường và đảm bảo hoạt động giáo dục ở cơ sở diễn ra đồng bộ, suôn sẻ.

Trường Tiểu học xã Canh Thuận đã đổi tên thành Trường Tiểu học Canh Thuận (xã Vân Canh). Ảnh: Hồ Điểm

Những nỗ lực này đang tạo nền tảng vững chắc cho việc sắp xếp lại mạng lưới trường lớp. Đây không chỉ là yêu cầu hành chính, mà còn là bước đi chiến lược giúp ngành giáo dục hoạt động hiệu quả hơn. Khi trường lớp được bố trí hợp lý và cơ sở vật chất được cải thiện đồng đều, học sinh ở mọi vùng đều được hưởng lợi.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Phạm Văn Nam khẳng định: "Việc sắp xếp mạng lưới trường lớp sau sáp nhập không chỉ nhằm tinh gọn bộ máy, mà còn tạo cơ hội nâng cao chất lượng dạy và học. Thời gian tới, ngành Giáo dục tỉnh sẽ tiếp tục nỗ lực kéo giảm các điểm trường lẻ. Chúng tôi đặt mục tiêu mọi học sinh dù ở trung tâm hay vùng xa đều được học trong điều kiện tốt nhất, với cơ sở vật chất và đội ngũ giáo viên được tăng cường".