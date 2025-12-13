Khánh thành phòng học tại điểm trường làng De Chí

Điểm trường làng De Chí nằm cách điểm trường chính khoảng 10 km, hiện có 116 học sinh tiểu học đang theo học, 100% học sinh dân tộc thiểu số. Trước khi được sửa chữa, cơ sở vật chất tại đây xuống cấp nghiêm trọng. Với 5 phòng học cũ, thường xuyên dột nát vào mùa mưa; nhà vệ sinh hư hỏng, không thể sử dụng.
Công trình được khởi công sửa chữa từ tháng 10-2025. Theo đó, Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất hỗ trợ kinh phí để sơn sửa, lát gạch, thay mái tôn cho 5 phòng học; làm mới cổng và hàng rào; xây mới 1 nhà vệ sinh cho điểm trường làng De Chí thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu. Tổng kinh phí công trình hơn 600 triệu đồng.
Dịp này, Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất cũng đã tặng 12 chiếc xe đạp, 50 áo khoác gió, 50 đầu sách - truyện, 10 thùng sữa và bánh kẹo cho học sinh tiểu học. Tổng trị giá quà tặng 40 triệu đồng.