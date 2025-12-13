Video Báo Ảnh Báo in Podcast Chuyển động trẻ Emagazine Infographic

Khánh thành phòng học tại điểm trường làng De Chí

CHU HẰNG CHU HẰNG
(GLO)- Ngày 13-12, UBND xã Gào (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất (TP. Hồ Chí Minh) khánh thành phòng học, công trình phụ tại điểm trường làng De Chí thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu (xã Gào).

Điểm trường làng De Chí nằm cách điểm trường chính khoảng 10 km, hiện có 116 học sinh tiểu học đang theo học, 100% học sinh dân tộc thiểu số. Trước khi được sửa chữa, cơ sở vật chất tại đây xuống cấp nghiêm trọng. Với 5 phòng học cũ, thường xuyên dột nát vào mùa mưa; nhà vệ sinh hư hỏng, không thể sử dụng.

dsc07142.jpg
Đại diện UBND xã Gào (bên trái), Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất (TP. Hồ Chí Minh) và Ban Giám hiệu nhà trường cắt băng khánh thành công trình. Ảnh: Chu Hằng

Công trình được khởi công sửa chữa từ tháng 10-2025. Theo đó, Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất hỗ trợ kinh phí để sơn sửa, lát gạch, thay mái tôn cho 5 phòng học; làm mới cổng và hàng rào; xây mới 1 nhà vệ sinh cho điểm trường làng De Chí thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu. Tổng kinh phí công trình hơn 600 triệu đồng.

dsc07177-1389.jpg
Đại diện Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất (áo trắng) trao quà cho học sinh. Ảnh: Chu Hằng

Dịp này, Công ty cổ phần Phụ kiện và Nhà thép Nhất cũng đã tặng 12 chiếc xe đạp, 50 áo khoác gió, 50 đầu sách - truyện, 10 thùng sữa và bánh kẹo cho học sinh tiểu học. Tổng trị giá quà tặng 40 triệu đồng.

Clip: Lễ khánh thành Phòng học mới tại điểm trường làng De Chí thuộc Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Đình Chiểu. Thực hiện: Chu Hằng
