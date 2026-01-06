Giáo viên phải báo cáo rõ mối quan hệ với chủ cơ sở đăng ký kinh doanh dạy thêm

(GLO)- Bộ GD&ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung Thông tư số 29/2024/TT-BGD&ĐT quy định về dạy thêm, học thêm. Trong đó, bổ sung quy định về việc báo cáo rõ mối quan hệ giữa giáo viên với chủ thể đứng tên đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm.

Quy định này nhằm minh bạch hóa hoạt động dạy thêm, phòng ngừa việc lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc người thân để tổ chức, chi phối hoạt động dạy thêm gây xung đột lợi ích, phù hợp với tinh thần của Luật Phòng, chống tham nhũng.

Dự thảo Thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo. Ảnh: M.T

Việc báo cáo không làm phát sinh thủ tục hành chính, không thay thế giấy phép kinh doanh và không phải là điều kiện xin phép cho giáo viên tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

Dự thảo cũng bổ sung quy định về thiết lập và công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh ở các cấp quản lý, từ cơ sở giáo dục, UBND cấp xã đến Sở GD&ĐT.

Đây là giải pháp nhằm tăng cường giám sát của toàn xã hội, kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị, góp phần ngăn ngừa vi phạm, bảo đảm việc thực hiện quy định về dạy thêm, học thêm được nghiêm túc, đúng pháp luật.

Cùng với đó, dự thảo thể hiện sự đổi mới cách tiếp cận trong thanh tra, kiểm tra theo hướng công khai, khách quan, đúng thẩm quyền; ưu tiên nhắc nhở, chấn chỉnh, hướng dẫn khắc phục đối với các vi phạm lần đầu, chưa gây hậu quả nghiêm trọng; xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm, ép buộc hoặc trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm.

Dự thảo Thông tư không cấm dạy thêm, học thêm chính đáng, không hạn chế nhu cầu học tập hợp pháp của người học và quyền dạy học của nhà giáo theo quy định của pháp luật.

Trọng tâm của dự thảo là tăng cường các giải pháp quản lý theo quy định; hạn chế tối đa các hành vi dạy thêm trá hình, ép buộc học sinh học thêm, trục lợi từ hoạt động dạy thêm, học thêm; làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục lành mạnh.

Dự thảo hiện được Bộ GD&ĐT đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Bộ để lấy ý kiến góp ý của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Thời gian lấy ý kiến đến hết ngày 11-1.