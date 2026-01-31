Gần 1.200 học sinh Gia Lai tham gia chương trình "Tư vấn mùa thi 2026"

(GLO)- Sáng 31-1, tại Trường THPT Nguyễn Diêu (xã Tuy Phước Đông, tỉnh Gia Lai), Báo Thanh Niên phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức chương trình “Tư vấn mùa thi 2026”.

Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh đến từ các trường THPT trên địa bàn xã Tuy Phước Đông.

Chương trình thu hút gần 1.200 học sinh đến từ các trường THPT. Ảnh: Hồ Điểm

Hoạt động này nhằm giúp học sinh tiếp cận thông tin chính thống về kỳ thi tốt nghiệp THPT, công tác xét tuyển đại học, cao đẳng và định hướng nghề nghiệp trong bối cảnh quy chế tuyển sinh có nhiều điểm mới.

Tham gia tư vấn trực tiếp là các chuyên gia tuyển sinh, giảng viên đến từ nhiều trường đại học uy tín trong cả nước như: Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Duy Tân, Trường Đại học Xây dựng Miền Trung, Trường Đại học Nha Trang, Trường Đại học Luật (Đại học Huế), Trường Đại học FPT tại Gia Lai…

Học sinh đặt nhiều câu hỏi liên quan đến kỳ thi. Ảnh: Hồ Điểm

Qua đó, học sinh có điều kiện trao đổi trực tiếp những thông tin liên quan đến kỳ thi.

Tại chương trình, nhiều thông tin được chia sẻ như: thông tin về kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026; xu hướng các phương thức xét tuyển gồm xét điểm thi, xét học bạ, xét chứng chỉ quốc tế; việc điều chỉnh tổ hợp môn khi một số trường đại học không còn sử dụng các khối truyền thống; một số nhóm ngành được quan tâm trong bối cảnh chuyển đổi số và hội nhập quốc tế...

Các trường đại học tư vấn thông tin ngành nghề đến thí sinh. Ảnh: Hồ Điểm

Chương trình góp phần hỗ trợ học sinh trên địa bàn tỉnh chủ động hơn trong việc định hướng học tập, lựa chọn ngành nghề và chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.