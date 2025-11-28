Học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng tham gia ngày hội đọc sách

(GLO)- Ngày 28-11, Liên đội Trường THCS Tôn Đức Thắng (phường Thống Nhất, tỉnh Gia Lai) tổ chức hoạt động ngoại khóa “Ngày hội đọc sách” với chủ đề “Tình thầy trò”, kết hợp diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp-Nói không với bạo lực học đường”.

Chương trình thu hút sự tham gia của các thầy-cô giáo và hơn 1.300 học sinh.

Thành viên Câu lạc bộ Bạn đọc giới thiệu tác phẩm “Thầy tôi”, lan tỏa giá trị nhân văn về tình thầy trò. Ảnh: Minh Chí

Tại buổi ngoại khóa, Câu lạc bộ Bạn đọc “Trang sách mở cánh cửa tương lai” đã giới thiệu cuốn sách “Thầy tôi”-một tác phẩm giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa ý nghĩa gắn bó, tri ân trong mối quan hệ thầy trò.

Bên cạnh đó, học sinh còn được xem các tiểu phẩm tuyên truyền về tình bạn đẹp, phòng-chống bạo lực học đường; tham gia trao đổi, chia sẻ về thực trạng, nguyên nhân và những biểu hiện của bạo lực học đường, cũng như các kỹ năng và giải pháp phòng tránh.

Học sinh trao đổi tại diễn đàn “Xây dựng tình bạn đẹp-Nói không với bạo lực học đường”. Ảnh: Minh Chí

Hoạt động này góp phần lan tỏa văn hóa đọc, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục giá trị đạo đức, xây dựng tình bạn lành mạnh và nâng cao ý thức phòng-chống bạo lực học đường, hướng tới một môi trường học tập an toàn, thân thiện.