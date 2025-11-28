Học sinh Trường THCS Tôn Đức Thắng tham gia ngày hội đọc sách

Chương trình thu hút sự tham gia của các thầy-cô giáo và hơn 1.300 học sinh.
Tại buổi ngoại khóa, Câu lạc bộ Bạn đọc “Trang sách mở cánh cửa tương lai” đã giới thiệu cuốn sách “Thầy tôi”-một tác phẩm giàu giá trị nhân văn, góp phần lan tỏa ý nghĩa gắn bó, tri ân trong mối quan hệ thầy trò.
Bên cạnh đó, học sinh còn được xem các tiểu phẩm tuyên truyền về tình bạn đẹp, phòng-chống bạo lực học đường; tham gia trao đổi, chia sẻ về thực trạng, nguyên nhân và những biểu hiện của bạo lực học đường, cũng như các kỹ năng và giải pháp phòng tránh.
Hoạt động này góp phần lan tỏa văn hóa đọc, giúp học sinh rèn luyện kỹ năng sống, giáo dục giá trị đạo đức, xây dựng tình bạn lành mạnh và nâng cao ý thức phòng-chống bạo lực học đường, hướng tới một môi trường học tập an toàn, thân thiện.