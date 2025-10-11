Lan tỏa tinh thần chuyển đổi số: Mỗi đơn vị, một cách làm mới

(GLO)- Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10-10), các tổ chức đoàn trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cách làm sáng tạo, thiết thực; không chỉ góp phần nâng cao nhận thức về công nghệ mà còn giúp người trẻ, người dân tiếp cận chuyển đổi số một cách gần gũi, dễ ứng dụng.

Đổi mới trong cách làm

Với phương châm “mỗi đơn vị một điểm nhấn”, các hoạt động năm nay tập trung vào những mô hình trực quan, thực hành, giúp đoàn viên, thanh niên tiếp cận công nghệ bằng trải nghiệm thực tế.

Chẳng hạn, chương trình “AI UNLOCK-Bắt nhịp công nghệ, mở khóa tương lai” do Tỉnh đoàn tổ chức lần đầu tiên không chỉ định hướng cách ứng dụng AI đúng trong học tập, cuộc sống, tránh lạm dụng và bảo đảm an toàn thông tin mạng mà còn giúp hơn 300 sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn tìm hiểu sâu hơn về các mảng robot, lập trình nhúng, công nghệ chip và bán dẫn.

"AI UNLOCK-Bắt nhịp công nghệ, mở khóa tương lai" mang lại cơ hội tìm hiểu sâu hơn về AI cho các bạn sinh viên. Ảnh: D.L

Nếu sinh viên hướng đến khám phá và sáng tạo công nghệ, thì với Chi đoàn Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, chuyển đổi số lại là hành trình ứng dụng để phục vụ người bệnh.

Tại khu dịch vụ kỹ thuật, đoàn viên hướng dẫn bệnh nhân và người nhà quét mã QR để tìm hiểu chi tiết các dịch vụ phục hồi chức năng. Ở các khoa lâm sàng, đoàn viên hỗ trợ thực hiện y lệnh qua ứng dụng điện tử, phát thuốc và hướng dẫn dùng thuốc bằng máy tính bảng; đồng thời triển khai ký bệnh án điện tử, ký ra viện bằng dấu vân tay. Trước đó, công trình thanh niên “Số hóa y tế - Mã QR vì sức khỏe cộng đồng” với 16 bảng mã QR tại các phòng chức năng đã giúp bệnh nhân tiếp cận thông tin điều trị nhanh chóng, khoa học và dễ hiểu.

Anh Lê Ngọc Thường, Bí thư Chi đoàn, cho biết: “Chúng tôi xác định chuyển đổi số không chỉ là xu hướng mà còn là trách nhiệm. Cán bộ, đoàn viên bệnh viện phải đi đầu trong việc số hóa hoạt động, giúp người dân được hưởng dịch vụ y tế hiện đại, tiện lợi hơn”.

Chọn cách làm khác, ngày 10-10, Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã phối hợp với Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ cùng Đoàn xã Ia Hiao tổ chức “Ngày hội Chuyển đổi số” với nhiều hoạt động phong phú: “Tư vấn số” hướng dẫn người dân cài đặt và sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không tiền mặt; “Không gian số” trải nghiệm thực tế ảo 3D, VR360, khám phá bản đồ số Võ cổ truyền Bình Định, Bảo tàng Quang Trung; tập huấn kỹ năng tạo video du lịch bằng AI, số hóa dữ liệu bằng QR, hướng dẫn livestream bán hàng và kết nối sản phẩm lên sàn thương mại điện tử.

Người dân xã Ia Hiao trải nghiệm thực tế ảo 3D, VR360, khám phá bản đồ số Võ cổ truyền Bình Định, Bảo tàng Quang Trung. Ảnh: ĐVCC

Anh Phạm Hữu Phước, Bí thư Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, cho biết: “Chuyển đổi số không chỉ dành cho môi trường chuyên môn mà phải về đến từng người dân ở cơ sở. Do đó, chúng tôi chọn những hoạt động mang tính ứng dụng cao, dễ thực hiện để người dân hiểu và thao tác được. Khi đó, họ sẽ thấy công nghệ thật sự hữu ích và gần gũi, từ đó có thêm động lực trở thành “công dân số” thực thụ”.

Trong khuôn khổ ngày hội, Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ tặng 10 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã. Ảnh: ĐVCC

Dịp này, Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Đoàn Sở Khoa học và Công nghệ thăm, tặng suất quà trị giá 2 triệu đồng gồm gà giống và phần quà OCOP cho hộ nghèo của xã Ia Hiao. Ảnh: ĐVCC

Hào hứng tiếp nhận, lan tỏa

Không còn là những khái niệm xa vời, chuyển đổi số dần trở nên quen thuộc trong đời sống hằng ngày.

Tại xã Ia Hiao, không khí tại “Ngày hội Chuyển đổi số” trở nên sôi động, nhất là khi người dân được hướng dẫn, trực tiếp tham gia livestream bán hàng nông sản. Trong buổi phát sóng kéo dài 20 phút trên fanpage “Đoàn Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch”, anh Đỗ Quốc Lâm (SN 1990), chủ thương hiệu “Lâm gạo”, vừa giới thiệu sản phẩm, vừa tương tác cùng khách hàng. Buổi livestream “chốt” được 15 bao gạo.

Buổi livestream bán gạo mang lại nhiều trải nghiệm đáng nhớ cho anh Lâm. Ảnh: ĐVCC

Anh Lâm chia sẻ: “Lần đầu tiên tôi thực hiện livestream, cảm xúc thật sự vừa hồi hộp, vừa háo hức. Trước khi bắt đầu, các bạn đoàn viên Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng Sở Khoa học và Công nghệ đã hướng dẫn tôi cách chốt đơn hàng, tương tác với khách hàng, cách chào mời sản phẩm. Qua buổi livestream đầu tiên, tôi học được rằng sự tự tin, chuẩn bị kỹ càng và thái độ chân thành là yếu tố quyết định. Livestream không chỉ là công cụ để truyền tải thông tin, mà còn là cách để kết nối, lan tỏa năng lượng tích cực và thể hiện bản thân”.

Nếu ở Ia Hiao, người dân học cách tiếp cận thị trường bằng công nghệ, thì chương trình “AI UNLOCK-Bắt nhịp công nghệ, mở khóa tương lai” còn tạo cơ hội để sinh viên trực tiếp giới thiệu sản phẩm do mình nghiên cứu.

Tuyển (bìa phải) cùng trao đổi nguyên lý hoạt động mô hình “Trường đua AI” với các bạn. Ảnh: D.L

Đoàn Võ Vương Tuyển (lớp Công nghệ Kỹ thuật ô tô K45B, Trường Đại học Quy Nhơn), hào hứng: “Khi đem mô hình “Trường đua AI” ra trưng bày, tôi thấy rất hứng khởi vì được các bạn cùng ngành góp ý, bàn thêm ý tưởng mới. Cảm giác không chỉ là giới thiệu sản phẩm mà là cùng nhau tạo ra một sân chơi công nghệ gần gũi, thực tế”.

Còn tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn, bệnh nhân-những người được hưởng lợi cũng thích thú với sáng kiến của chi đoàn.

Chuyển đổi số được áp dụng nhằm nâng cao chất lượng thăm khám, điều trị tại Bệnh viện Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng Quy Nhơn. Ảnh: D.L

Ông Phan Minh Quốc (48 tuổi, phường Bình Định, đang điều trị tại Khoa Phục hồi chức năng), cho biết: “Giờ chỉ cần quét mã QR là tôi biết rõ kỹ thuật điều trị, tác dụng và quy trình. Khi ra viện, tôi ký vân tay, thanh toán không cần tiền mặt, mọi thứ nhanh gọn, rõ ràng. Cảm giác như được phục vụ chuyên nghiệp hơn, mà mình cũng chủ động hơn trong việc chăm sóc sức khỏe”.