(GLO)-Hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2025, chiều 9-10, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức chương trình “AI UNLOCK - Bắt nhịp công nghệ, mở khóa tương lai” với sự tham gia của hơn 300 sinh viên.

Tại chương trình, các bạn sinh viên được tiếp cận 2 chuyên đề gồm: “Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống” (do TS. Hồ Văn Lâm-Phó Trưởng khoa Công nghệ thông tin, Trường Đại học Quy Nhơn trình bày); “Thanh niên với chuyển đổi số-Thúc đẩy kiến tạo không gian số, hành động vì tương lai” (do Đại úy Đặng Văn Cẩn-Bí thư Đoàn cơ sở Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh trình bày).

TS. Hồ Văn Lâm trình bày chuyên đề "Ứng dụng AI trong học tập và cuộc sống". Ảnh: D.L

Đại úy Đặng Văn Cẩn trình bày chuyên đề “Thanh niên với chuyển đổi số-Thúc đẩy kiến tạo không gian số, hành động vì tương lai”. Ảnh: D.L

Chương trình còn trưng bày nhiều sản phẩm công nghệ do sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn sáng tạo, thể hiện khả năng ứng dụng khoa học và tư duy đổi mới như: mô hình “Tìm kiếm quy định theo ngữ nghĩa” của sinh viên Nguyễn Thiên Phú (Công nghệ thông tin K45A); “Ứng dụng AI vào nền tảng học trực tuyến về blockchain và web3” của sinh viên Đoàn Thế Tín (Kỹ thuật phần mềm K45); “Bộ nhận diện thương hiệu QNU” của nhóm sinh viên ngành Công nghệ Kỹ thuật Ô tô K45A; “Trường đua AI” của sinh viên Đoàn Võ Vương Tuyển (Công nghệ Kỹ thuật Ô tô K45B).

Các mô hình ứng dụng trí tuệ nhân tạo được trưng bày tại chương trình. Ảnh: D.L

Chương trình là dịp để sinh viên hiểu thêm về trí tuệ nhân tạo, khơi dậy niềm đam mê nghiên cứu, sáng tạo trong lĩnh vực công nghệ số; góp phần hình thành nguồn nhân lực trẻ có tư duy đổi mới, sẵn sàng thích ứng với xu thế phát triển của kỷ nguyên số.