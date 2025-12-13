Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và hơn 500 đoàn viên, thanh niên từ các trường đại học, cao đẳng và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh.
Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu. Phần I có chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn”, tái hiện khí thế thanh niên qua các tiết mục mashup trẻ trung.
Trong khi đó, phần II mang chủ đề “Hào khí tuổi trẻ” nổi bật với liên khúc, các tiết mục đơn ca, múa đương đại và song ca về quê hương Gia Lai.
Phần III có chủ đề “Chung tay xây dựng quê hương”, với các tiết mục trẻ trung, sôi động, thể hiện tinh thần cống hiến, tình yêu quê hương đất nước của lực lượng đoàn viên, thanh niên.
Chương trình không chỉ là hoạt động chào mừng thành công Đại hội mà còn tạo không gian gắn kết, lan tỏa niềm tự hào, củng cố niềm tin và khí thế cho tuổi trẻ Gia Lai bắt đầu nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần mới, quyết tâm mới.