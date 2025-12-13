Báo Gia Lai điện tử

Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Đặc sắc chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I

DƯƠNG LINH
(GLO)- Tối 12-12, tại Trường Đại học Quy Nhơn, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai tổ chức chương trình nghệ thuật chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Chương trình có sự tham dự của đại diện các cơ quan, đơn vị, các sở ban ngành, lực lượng vũ trang và hơn 500 đoàn viên, thanh niên từ các trường đại học, cao đẳng và Đoàn trực thuộc trên địa bàn tỉnh.

Tiết mục “Khai từ trống hội” mở đầu chương trình. Ảnh: D.L

Chương trình nghệ thuật gồm 3 phần với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu. Phần I có chủ đề “Tự hào truyền thống Đoàn”, tái hiện khí thế thanh niên qua các tiết mục mashup trẻ trung.

Trong khi đó, phần II mang chủ đề “Hào khí tuổi trẻ” nổi bật với liên khúc, các tiết mục đơn ca, múa đương đại và song ca về quê hương Gia Lai.

Phần III có chủ đề “Chung tay xây dựng quê hương”, với các tiết mục trẻ trung, sôi động, thể hiện tinh thần cống hiến, tình yêu quê hương đất nước của lực lượng đoàn viên, thanh niên.

Phần I của chương trình bắt đầu với tiết mục Mashup: Thanh niên làm theo lời Bác, Lên đàng, Tuổi trẻ thế hệ Bác Hồ. Ảnh: D.L

Chương trình không chỉ là hoạt động chào mừng thành công Đại hội mà còn tạo không gian gắn kết, lan tỏa niềm tự hào, củng cố niềm tin và khí thế cho tuổi trẻ Gia Lai bắt đầu nhiệm kỳ 2025-2030 với tinh thần mới, quyết tâm mới.

