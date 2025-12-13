Tổ chức chương trình “Hơi ấm sẻ chia-Ươm mầm khát vọng” tại xã Ia Hrú

(GLO)- Ngày 13-12, Đoàn phường-Hội đồng Đội phường Pleiku và xã Ia Hrú (tỉnh Gia Lai) tổ chức chương trình tình nguyện mùa đông năm 2025 với chủ đề “Hơi ấm sẻ chia-Ươm mầm khát vọng”.

Tại chương trình, Đoàn phường-Hội đồng Đội phường Pleiku đã tặng: 189 bộ đồng đồng phục học sinh, 5.642 chiếc áo ấm, 1.000 cuốn vở trắng, 1.400 bộ quần áo cùng nhu yếu phẩm; tặng 80 suất quà cho học sinh trên địa bàn xã Ia Hrú.

Các đơn vị tặng quà cho học sinh xã Ia Hrú. Ảnh: ĐVCC

Ngoài nhận quà, các em học sinh còn được tham gia nhiều trò chơi hoạt náo vui nhộn.

Đây là hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; động viên, khích lệ để các em học sinh có thêm niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống.