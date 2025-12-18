Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đối thoại với đoàn viên, hội viên

Anh Nguyễn Đức Tôn (bìa phải) - Bí thư Đoàn trường và anh Bùi Tuấn Kiệt - Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn chủ trì hội nghị đối thoại. Ảnh: M.N

Tại buổi đối thoại, các bạn sinh viên đã thẳng thắn trao đổi về một số vấn đề như: hoạt động tình nguyện phải thiết thực, tránh hình thức và phải gắn với chuyển đổi số; tăng cường kết nối các doanh nghiệp nhằm đào tạo kỹ năng khởi nghiệp; nâng cao chất lượng phong trào “Sinh viên 5 tốt”; đẩy mạnh hoạt động ngoại khóa, sân chơi, cuộc thi để sinh viên trau dồi kỹ năng; thúc đẩy hội nhập quốc tế qua các câu lạc bộ học thuật, câu lạc bộ kỹ năng…

Các ý kiến, kiến nghị của sinh viên đã được Đoàn trường và Hội Sinh viên trường giải đáp, đồng thời ghi nhận để nghiên cứu, điều chỉnh và triển khai phù hợp trong thời gian tới.

Đoàn viên đặt câu hỏi tại buổi đối thoại. Ảnh: M.N

Dịp này, Đoàn Thanh niên, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đã triển khai học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030; Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2025 - 2028.