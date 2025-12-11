Báo Gia Lai điện tử

CHÀO MỪNG ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH TỈNH GIA LAI LẦN THỨ I, NHIỆM KỲ 2025-2030

Khơi dậy ý chí, khát vọng cống hiến của thanh niên

(GLO)- Nhiều năm qua, đoàn viên, thanh thiếu niên Gia Lai đã khẳng định vai trò xung kích trên mọi mặt trận. Với tinh thần năng động, sáng tạo và trách nhiệm, lực lượng tuổi trẻ toàn tỉnh đã lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần quan trọng phát triển quê hương.

Bồi đắp truyền thống, lan tỏa giá trị tốt đẹp

Công tác giáo dục truyền thống được các cấp Đoàn - Hội - Đội triển khai thường xuyên. Nhiều hoạt động, phong trào ý nghĩa được duy trì như: “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”, “Thắp nến tri ân”, “Hành trình về nguồn”, “Tuổi trẻ với biển đảo quê hương”…

Tỉnh đoàn Gia Lai tặng cờ Tổ quốc cho người dân xã đảo Nhơn Châu. Ảnh: ĐVCC

Giai đoạn 2022-2025, toàn tỉnh đã tổ chức hơn 2.500 hoạt động giáo dục truyền thống, thu hút hơn 1,58 triệu lượt đoàn viên, thanh thiếu nhi tham gia. Các tổ chức Đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số trong giáo dục truyền thống, tiêu biểu có công trình “Số hóa di tích lịch sử cơ quan Tỉnh ủy Gia Lai”, “Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và địa chỉ đỏ”.

Các chiến dịch truyền thông “Hòa bình đẹp lắm”, “Phủ đỏ mạng xã hội”, “Tự hào Việt Nam” tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ. Cuộc vận động “Tự hào một dải non sông” và đề án “Câu chuyện thời hoa lửa” cũng được thực hiện sâu rộng, trở thành điểm nhấn trong giáo dục truyền thống trong thanh thiếu nhi.

Phong trào tình nguyện của thanh thiếu niên Gia Lai diễn ra đồng bộ, rộng khắp, tạo sức lan tỏa lớn trong cộng đồng. Hơn 1.500 công trình, phần việc thanh niên được triển khai với tổng trị giá 33,2 tỷ đồng, tập trung vào các nội dung trọng tâm xây dựng nông thôn mới. Nhiều hạng mục hạ tầng - dân sinh thiết yếu đã được hoàn thành, gồm: 500 km đường giao thông nông thôn được làm mới hoặc sửa chữa; 440 ngôi nhà nhân ái, nhà Khăn quàng đỏ được xây dựng cho hộ nghèo, gia đình khó khăn; 150 km hệ thống “Thắp sáng đường quê”; 65 cây cầu dân sinh, 40 nhà văn hóa, 35 điểm sinh hoạt cộng đồng được xây dựng, sửa chữa. Công tác an sinh xã hội được triển khai rộng khắp với 1.369 hoạt động, tổng trị giá 22,7 tỷ đồng; vận động đông đảo ĐVTN hiến máu tình nguyện, thu về 35.000 đơn vị máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Từ các khu phố, thôn làng cho đến bộ phận một cửa ở cơ sở, lực lượng thanh niên đang trở thành “cánh tay nối dài” hỗ trợ chính quyền địa phương trong tiến trình chuyển đổi số và cải cách hành chính. Toàn tỉnh hiện duy trì 176 tổ công nghệ số thanh niên với hơn 1.400 thành viên và 171 đội thanh niên hỗ trợ dịch vụ công trực tuyến với gần 1.000 thành viên.

Tại phường Hoài Nhơn Nam, Đoàn phường phối hợp cùng chính quyền địa phương mở thêm điểm tiếp nhận hồ sơ trực tuyến, hỗ trợ tạo tài khoản thanh toán điện tử tại nhà văn hóa của 15 khu phố, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân, nhất là người cao tuổi. Chị Huỳnh Thùy Linh-Bí thư Đoàn phường Hoài Nhơn Nam-cho biết: “Các bạn trẻ kiên trì hướng dẫn người dân từng thao tác nhỏ nên họ cảm thấy dễ tiếp cận và được hỗ trợ kịp thời, góp phần xây dựng nền quản trị hiện đại”.

Tạo “điểm tựa” cho thanh niên khởi nghiệp

Những năm qua, công tác hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, lập nghiệp tiếp tục là điểm sáng trong hoạt động Đoàn toàn tỉnh, qua nhiều chương trình đã tạo được dấu ấn như: Ngày hội Thanh niên khởi nghiệp, hành trình khởi nghiệp, diễn đàn đối thoại với thanh niên khởi nghiệp, các hoạt động trưng bày và quảng bá sản phẩm OCOP hay cuộc thi “Ý tưởng khởi nghiệp sáng tạo thanh niên”.

Đây không chỉ là sân chơi để giới trẻ trình bày ý tưởng, mà còn là nơi kết nối trực tiếp thanh niên với DN, nhà đầu tư và các tổ chức hỗ trợ.

Ra mắt công trình Số hóa các chi bộ Đảng đầu tiên và địa chỉ đỏ trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm 2025. Ảnh: ĐVCC

Song song đó, các cấp bộ Đoàn duy trì hiệu quả tổ vay vốn Ngân hàng CSXH, Quỹ “Thanh niên Gia Lai khởi nghiệp-lập nghiệp”, đồng thời tiếp tục huy động nhiều nguồn lực xã hội hóa khác để hỗ trợ thanh niên. Nhờ đó, phong trào khởi nghiệp của tuổi trẻ Gia Lai có bước phát triển mạnh: Trên 550 mô hình kinh tế và dự án khởi nghiệp được duy trì, mở rộng. Không chỉ hỗ trợ vốn, Đoàn còn chú trọng trang bị kiến thức và kỹ năng thực tế qua hơn 920 lớp tập huấn, hội thảo, diễn đàn, tọa đàm được tổ chức, thu hút 145 nghìn lượt ĐVTN tham gia.

Trong hàng trăm thanh niên khởi nghiệp thành công, anh Nguyễn Văn Xong (khu phố Lâm Trúc 2, phường Hoài Nhơn) là một điển hình tiêu biểu. Bắt đầu dự án từ năm 2018, anh Xong kiên trì với hướng đi nông nghiệp sạch, chú trọng chế biến và tạo giá trị gia tăng cho nông sản địa phương. Hiện cơ sở của anh cung cấp ra thị trường nhiều sản phẩm từ sen.

Thành công của anh Xong được khẳng định qua các giải thưởng sáng tạo khởi nghiệp của Tỉnh đoàn, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Anh Xong chia sẻ: “Tham gia các cuộc thi khởi nghiệp, tôi được tư vấn, định hướng, hỗ trợ vốn và đặc biệt là được Tỉnh đoàn cùng Hội Doanh nhân trẻ tỉnh kết nối với DN để phát triển sản phẩm. Đây là bước đệm quan trọng giúp tôi phát triển dự án khởi nghiệp”.

Giai đoạn 2022-2025, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tỉnh Gia Lai đã có nhiều đổi mới, thể hiện rõ hiệu quả qua từng nhiệm vụ trọng tâm. Các cấp bộ Đoàn chủ động bám sát yêu cầu thực tiễn, triển khai nhiều giải pháp thiết thực. Để đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới, mỗi ĐVTN cần tiếp tục nuôi dưỡng khát vọng cống hiến, không ngừng rèn luyện bản lĩnh, tri thức, kỹ năng, đồng thời mạnh dạn đổi mới, sáng tạo.

Hành trình phía trước còn nhiều thử thách, nhưng với tinh thần nhiệt huyết và sức trẻ đang được khơi dậy mạnh mẽ, tin tưởng rằng, tuổi trẻ Gia Lai sẽ tiếp tục là lực lượng tiên phong, góp phần xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại”.

Anh PHẠM HỒNG HIỆP

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn

