Ðoàn, Hội, Ðội nâng cao chất lượng hoạt động nhờ ứng dụng AI

(GLO)- Trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành công cụ hỗ trợ hữu hiệu trong mọi lĩnh vực đời sống. Nắm bắt xu thế ấy, tổ chức Ðoàn, Hội, Ðội ở Gia Lai đã chủ động tiếp cận, khai thác, ứng dụng AI trong công tác tuyên truyền và tổ chức các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả.

Tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ia Tôr), công tác tuyên truyền, giáo dục học sinh được đổi mới nhờ các video ứng dụng AI về phòng - chống bạo lực học đường, chương trình phát thanh măng non…

Các video này được thực hiện hoàn toàn bằng ứng dụng các công cụ AI: Chat GPT, Voicemaker, Flow Veo3... tạo hình ảnh sống động, lời thoại dễ hiểu, ý nghĩa.

Những video này do cô giáo Tô Thị Hòa - Tổng phụ trách Đội của trường thực hiện. “Ứng dụng AI giúp tôi rút ngắn thời gian chuẩn bị, mang lại những sản phẩm tuyên truyền sinh động, hấp dẫn, phù hợp với tâm lý học sinh” - cô Hòa cho biết.

Cô Tô Thị Hòa - Giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Du (xã Ia Tôr) cùng học sinh xem video tuyên truyền về phòng - chống bạo lực học đường có ứng dụng AI. Ảnh: P.L

Những video tuyên truyền được phát vào giờ ra chơi của toàn trường. Liên đội cũng đăng tải video trên trang Facebook, đồng thời gửi đến giáo viên chủ nhiệm để phát vào đầu buổi học và thu hút sự quan tâm của học sinh.

Tùy theo chủ đề, chủ điểm của từng tháng, Liên đội thực hiện những video AI phù hợp. Em Võ Khánh My (lớp 4D, Trường Tiểu học Nguyễn Du) bày tỏ: “Các nhân vật trong video AI giống như nhân vật hoạt hình nên chúng em đều rất thích nghe, nội dung tuyên truyền ý nghĩa và dễ hiểu”.

Hội Sinh viên Việt Nam Trường Đại học Quy Nhơn tập huấn chuyển đổi số cho đại diện các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện năm học 2025 - 2026. Ảnh: P.L

Tại Trường Đại học Quy Nhơn, công tác Đoàn, Hội cũng có bước chuyển mạnh mẽ khi chủ động ứng dụng AI vào hoạt động chuyên môn và tuyên truyền.

Đơn vị tổ chức nhiều lớp tập huấn về chuyển đổi số, hướng dẫn cán bộ Đoàn, Hội xây dựng kịch bản, lập kế hoạch truyền thông và vận hành hiệu quả các nền tảng số.

Cùng với đó, Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn đang chuẩn bị ra mắt chuyên mục “Bản tin 5S” bằng việc ứng dụng AI để thực hiện video tuyên truyền nhằm cung cấp thông tin nhanh về hoạt động Hội và tổng hợp các chương trình, sự kiện nổi bật hằng tháng.

Anh Bùi Tuấn Kiệt - Phó Bí thư Đoàn trường, Chủ tịch Hội Sinh viên Trường Đại học Quy Nhơn - chia sẻ: “Chúng tôi xem trí tuệ nhân tạo AI như một trợ lý để thực hiện các hoạt động tuyên truyền công tác Đoàn, Hội. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, tôi cũng chú trọng chọn lọc thông tin, sử dụng hình thức hiệu quả để có thể áp dụng vào thực tế".

Đại biểu dự Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 điểm danh bằng hệ thống nhận diện khuôn mặt. Ảnh: P.L

Tại Đại hội Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Gia Lai lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030, đơn vị cũng xây dựng một hệ thống điểm danh sử dụng AI. Hệ thống này do Thượng úy Phạm Thanh Tú - Phó Trưởng ban Thanh niên Công an tỉnh thực hiện, sử dụng công nghệ nhận diện khuôn mặt và thiết kế giao diện đơn giản, dễ sử dụng, có sự hỗ trợ từ ChatGPT.

Hệ thống còn có thể lưu thông tin, thống kê số người đã điểm danh và hiển thị kết quả rõ ràng, trực quan.

Thượng úy Phạm Thanh Tú cho hay: “Hệ thống khi áp dụng thực tế đạt kết quả như kỳ vọng, giúp nhận diện thành công thông tin của 230 đại biểu tham dự Đại hội, với tốc độ nhận diện nhanh và hoạt động ổn định”.

Nhận thức rõ vai trò của chuyển đổi số trong công tác Đoàn, trong năm 2025, các chương trình tập huấn về ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI); chương trình “Ứng dụng AI khó? Có thanh niên lo”… tiếp tục được các tổ chức Đoàn tích cực triển khai.

Mục tiêu của chương trình là trang bị cho ĐVTN những kiến thức cơ bản về ứng dụng về AI. Không chỉ đơn thuần về lý thuyết, các học viên được trực tiếp thực hành sử dụng các công cụ AI để phục vụ cho việc soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo, tóm tắt tài liệu, thiết kế nội dung tuyên truyền.

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn - cho hay: “Cần phải biết lựa chọn và ứng dụng những giá trị phù hợp từ trí tuệ nhân tạo để tạo thành công cụ thiết yếu hỗ trợ công tác Đoàn, Hội, Đội.

Điều quan trọng là ĐVTN phải biết dùng AI như một trợ lý, sử dụng một cách thông minh và có trách nhiệm chứ không phụ thuộc hoàn toàn. Đây chính là cơ hội để mỗi ĐVTN khẳng định vai trò tiên phong trong chuyển đổi số”.