Tặng công trình “Thắp sáng đường quê” cho người dân thôn Vạn Thái

(GLO)- Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai vừa tổ chức chương trình tình nguyện với chủ đề “Hừng đông tái thiết” tại xã Phù Mỹ Nam.

Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai tặng bảng tượng trưng công trình "Thắp sáng đường quê" cho người dân thôn Vạn Thái. Ảnh: Đ.H

Tại chương trình, Đoàn cơ sở Công ty Điện lực Gia Lai đã trao tặng công trình “Thắp sáng đường quê” với 11 bóng đèn năng lượng mặt trời cho người dân thôn Vạn Thái, góp phần bảo đảm an toàn cho việc đi lại của người dân địa phương vào ban đêm.

Lực lượng đoàn viên, cán bộ kỹ thuật ngành điện cũng kiểm tra, sửa chữa hệ thống điện sinh hoạt cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, có hệ thống điện đã xuống cấp, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn.

Đoàn viên, thanh niên ngành Điện lắp đặt các bóng điện năng lượng mặt trời tại thôn Vạn Thái. Ảnh: Đ.H

Đây là hoạt động mang ý nghĩa thiết thực chào mừng kỷ niệm 71 năm truyền thống ngành Điện (21/12/1954-21/12/2025) và 49 năm thành lập Công ty Điện lực Gia Lai (28/12/1976-28/12/2025).