Sống trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Thế giới trẻ

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

MINH CHÍ
(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

quang-canh-buoi-sinh-hoat.jpg
Học sinh chăm chú lắng nghe "Câu chuyện thời hoa lửa". Ảnh: Hồng Viên

Trong không khí ấm áp, thân tình, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Đak Đoa Trần Văn Hoàn đã kể cho thầy cô và học sinh những câu chuyện giản dị về tinh thần quả cảm, ý chí kiên cường và lòng yêu nước của các thế hệ đi trước. Qua đó, khơi dậy tình yêu quê hương, lòng tự hào dân tộc và biết trân trọng cuộc sống hôm nay.

Nhà trường cũng giới thiệu khái quát về tổ chức Đảng trong đơn vị, giúp học sinh hiểu rằng đây là tập thể những thầy cô gương mẫu, luôn đi đầu trong các hoạt động và đồng hành xây dựng môi trường học tập thân thiện, an toàn, ngày càng tốt đẹp hơn cho các em.

tang-xe-dap-va-qua-cho-hoc-sinh-co-hoan-canh-kho-khan-va-hoc-sinh-ngheo-vuot-kho.jpg
Tặng xe đạp và quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học sinh nghèo vượt khó. Ảnh: Hồng Viên

Dịp này, ông Lê Khả Liễm (hội viên Hội Cựu chiến binh xã Đak Đoa, nguyên Tổng Giám đốc Công ty Cao su Kon Tum) đã tặng 3 chiếc xe đạp cho 3 học sinh có hoàn cảnh khó khăn và 2 phần quà cho học sinh nghèo vượt khó của nhà trường. Những món quà giản dị nhưng đầy ý nghĩa trở thành nguồn động viên giúp các em thêm vững tin trên con đường học tập.

