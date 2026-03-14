Hơn 800 học sinh Trường THCS Nguyễn Du tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

(GLO)- Ngày 14-3, Liên đội Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với sự tham gia của hơn 800 học sinh trong toàn trường.

Tại ngày hội, các em học sinh được tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời tìm hiểu về truyền thống Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3. Đặc biệt, 100 học sinh đã tham gia đồng diễn bài “Hát vang trong kỷ nguyên mới”, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho chương trình.

Các em học sinh tham gia trò chơi tại Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, Liên đội tổ chức nhiều trò chơi tập thể như: bắt vịt trên cạn, cô Tấm nhặt thóc, vòng xe về đích, đổ nước vào chai, kéo co… thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào thiếu nhi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động, ngày hội đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết.