Hơn 800 học sinh Trường THCS Nguyễn Du tham gia Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”

MINH NHẬT
BÁ BÍNH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 14-3, Liên đội Trường THCS Nguyễn Du (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai) tổ chức Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn” với sự tham gia của hơn 800 học sinh trong toàn trường.

Tại ngày hội, các em học sinh được tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời tìm hiểu về truyền thống Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26-3. Đặc biệt, 100 học sinh đã tham gia đồng diễn bài “Hát vang trong kỷ nguyên mới”, tạo không khí sôi nổi, hào hứng cho chương trình.

cac-em-hoc-sinh-tham-gia-tro-choi-trong-ngay-hoi.jpg
Các em học sinh tham gia trò chơi tại Ngày hội “Thiếu nhi vui khỏe - Tiến bước lên Đoàn”. Ảnh: Bá Bính

Bên cạnh đó, Liên đội tổ chức nhiều trò chơi tập thể như: bắt vịt trên cạn, cô Tấm nhặt thóc, vòng xe về đích, đổ nước vào chai, kéo co… thu hút đông đảo học sinh tham gia.

Ngày hội được tổ chức nhằm hưởng ứng phong trào thiếu nhi cả nước thi đua lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; đồng thời hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và 85 năm Ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh. Thông qua các hoạt động, ngày hội đã tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích, giúp học sinh rèn luyện sức khỏe, phát huy tinh thần đoàn kết.

Gia Lai: Khởi động chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” năm 2026

(GLO)- Sáng 2-3, tại Trường THPT Pleiku (phường Pleiku), Tỉnh đoàn phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường cao đẳng, đại học tổ chức chương trình “Tư vấn, tuyển sinh - hướng nghiệp” tỉnh Gia Lai năm 2026, mở đầu cho chuỗi hoạt động diễn ra tại các trường THPT trên địa bàn tỉnh.

Tặng quà Tết cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Chào mừng thành công của Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, ngày 6-2, Chi đoàn các Ban Đảng tỉnh phối hợp với Đoàn xã Bình Hiệp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương” năm 2026 tại xã Bình Hiệp.

Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa tổ chức sinh hoạt chủ điểm kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng

(GLO)- Nhân kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, sáng 2-2, Trường Tiểu học số 2 Đak Đoa (xã Đak Đoa, tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hội Cựu chiến binh xã tổ chức buổi sinh hoạt chủ điểm “Câu chuyện thời hoa lửa”, thu hút hơn 800 học sinh tham gia.

Tự hào thế hệ Đảng viên trẻ Gia Lai

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 26-1, tại Khu di tích Chi bộ Hồng Lĩnh (phường An Nhơn), Tỉnh đoàn tổ chức Ngày Thanh niên cùng hành động với nhiều hoạt động ý nghĩa.

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong chương trình “Xuân Tình nguyện” tại xã Bình Hiệp

(GLO)- Kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026) và chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, ngày 24-1, tại làng M6 (xã Bình Hiệp) đã diễn ra chương trình “Xuân Tình nguyện” với nhiều hoạt động ý nghĩa.

null