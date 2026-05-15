Thiếu nhi Gia Lai tự hào truyền thống Đội TNTP Hồ Chí Minh

(GLO)- Các hoạt động kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đội TNTP Hồ Chí Minh do Tỉnh đoàn, Hội đồng Đội tỉnh Gia Lai tổ chức ngày 14 và 15-5 không chỉ để lại nhiều dấu ấn đẹp mà còn khơi dậy niềm tự hào truyền thống, ý thức rèn luyện và tình yêu quê hương trong thiếu nhi toàn tỉnh.

Sáng 15-5, tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn), Ủy viên Hội đồng Đội tỉnh, đại diện Hội đồng Đội các địa phương, Tổng phụ trách Đội cùng đội viên tiêu biểu đã tham gia lễ dâng hoa. Trong không khí trang nghiêm, bó hoa được dâng lên như lời hứa của thế hệ măng non hôm nay sẽ nỗ lực học tập, rèn luyện và tiếp nối truyền thống vẻ vang của tổ chức Đội.

Lễ dâng hoa tại Tượng đài Nguyễn Sinh Sắc - Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn). Ảnh: D.L

Từ lễ dâng hoa, mạch cảm xúc tự hào được tiếp nối tại chương trình văn nghệ với chủ đề “85 năm mùa hoa Đội ta lớn lên cùng đất nước”, diễn ra tại Trung tâm Hoạt động thanh thiếu nhi tỉnh (phường Quy Nhơn Nam).

Hiện Đội TNTP Hồ Chí Minh tỉnh Gia Lai có hơn 347.000 đội viên, thiếu niên, nhi đồng cùng hơn 1.000 giáo viên làm Tổng phụ trách Đội, cán bộ phụ trách. Thời gian qua, công tác Đội và phong trào thiếu nhi của tỉnh được triển khai với nhiều hoạt động thiết thực. Nhiều sân chơi, ngày hội, cuộc thi được tổ chức sáng tạo; công tác chăm lo, hỗ trợ thiếu nhi hoàn cảnh khó khăn, học sinh dân tộc thiểu số cũng được triển khai sâu rộng.

Bước vào kỷ nguyên số, thiếu nhi Gia Lai nhanh chóng được tiếp cận công nghệ qua phong trào Bình dân học vụ số, Bình dân học AI, các chương trình “Chiếc xe tri thức”, cuộc thi STEM, “Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng”, “Tin học trẻ”…

Anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh. Ảnh: D.L

Ôn lại truyền thống 85 năm xây dựng và trưởng thành của Đội TNTP Hồ Chí Minh, anh Nguyễn Chí Hiếu - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh - nhấn mạnh: “Bước vào kỷ nguyên phát triển mới, thiếu niên, nhi đồng Gia Lai hôm nay tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, hun đúc lý tưởng, không ngừng học tập, rèn luyện và sáng tạo; sẵn sàng tiếp bước cha anh, góp phần xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh”.

Dịp này, Ban Tổ chức tuyên dương 85 cán bộ Chỉ huy Đội, đội viên, thiếu nhi tiêu biểu; trong đó có 67 cán bộ Chỉ huy Đội và 18 đội viên, thiếu nhi; trao Giải thưởng “Cánh én hồng” cấp tỉnh cho 19 Tổng phụ trách Đội.

Trao Giải thưởng “Cánh én hồng” cấp tỉnh cho 19 Tổng phụ trách Đội. Ảnh: D.L

Là 1 trong 18 đội viên, thiếu nhi được tuyên dương, em Trịnh Mai Phương (Liên đội Trường THCS Nghĩa Hưng, xã Biển Hồ) chia sẻ: “Được tham gia các hoạt động trong dịp kỷ niệm 85 năm thành lập Đội là trải nghiệm rất đáng nhớ và tự hào với em. Em càng hiểu hơn về truyền thống của tổ chức Đội và có thêm động lực để cố gắng học tập, rèn luyện tốt hơn”.

Không chỉ là dịp tuyên dương những gương mặt tiêu biểu, chương trình còn là cơ hội để những người gắn bó với công tác Đội qua nhiều thế hệ gặp gỡ, chia sẻ. Từ giáo viên Tổng phụ trách đến các Chỉ huy Đội, đội viên; mỗi người đều mang đến những câu chuyện riêng nhưng cùng chung tình yêu với màu khăn quàng đỏ.

Trong phần tọa đàm giao lưu, thầy Lê Công Kiên (Tổng phụ trách Đội Trường THCS Lê Lợi, phường Quy Nhơn) đã có những phút trải lòng về hành trình gắn bó với phong trào thiếu nhi.

“Kỷ niệm đáng nhớ nhất với tôi là có lần, tôi chứng kiến học sinh của mình tập thắt nút cổ chai mãi mà chưa được nên bật khóc. Sau nhiều lần hai thầy trò cùng kiên trì, về sau, em đã đạt điểm 10 ở phần thi này tại Hội thi Chỉ huy Đội giỏi và khoe tôi ngay. Với tôi, niềm vui lớn nhất là khi học sinh vượt qua được sự tự ti và trưởng thành hơn” - thầy Kiên tâm sự.

Cũng tại chương trình, nhiều đội viên lần đầu có dịp gặp gỡ bạn bè đến từ các địa phương khác trong tỉnh, cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm với tinh thần giao lưu, cởi mở, thân thiện.

Em Nguyễn Thảo Nguyên (Liên đội Trường THCS số 1 Phước Sơn, xã Tuy Phước Đông) cho biết: “Em rất vui khi được gặp gỡ nhiều bạn đội viên tiêu biểu trong tỉnh. Qua các hoạt động của công tác Đội, em học hỏi thêm nhiều kỹ năng, có thêm động lực để tiếp tục tích cực rèn luyện, thi đua”.

Các đội viên tham quan Trung tâm Khám phá khoa học và Đổi mới sáng tạo (phường Quy Nhơn Nam) tối 14-5. Ảnh: Tỉnh đoàn

Lễ kỷ niệm còn tạo dấu ấn với việc tôn vinh sự sáng tạo và tình yêu quê hương của thiếu nhi thông qua Cuộc thi “Em kể chuyện làng em”. Cuộc thi nhằm hưởng ứng Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026, dành cho học sinh trên địa bàn tỉnh tìm hiểu lịch sử, văn hóa, con người và những nét đẹp quê hương qua hình thức kể chuyện, thuyết trình bằng video.

Từ ngày 2 đến 30-4, cuộc thi đã nhận được 95 video dự thi của khối tiểu học và 80 video của khối THCS. Kết quả, Ban Tổ chức trao 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba, 6 giải khuyến khích và 1 giải video được yêu thích nhất cho mỗi khối.

Trao giải cho các tác giả, nhóm tác giả đạt giải tại Cuộc thi “Em kể chuyện làng em”. Ảnh: D.L

Xuất sắc giành giải nhất khối THCS, video của em Đinh Tuyết Nhi và Lương Văn Khang (Liên đội Trường Tiểu học & THCS Vĩnh Thuận, xã Vĩnh Quang) gây ấn tượng khi giới thiệu văn hóa cồng chiêng, múa xoang và nghề dệt thổ cẩm của người Bahnar Kriêm. Qua từng khung hình, các em kể câu chuyện về nhịp chiêng của ông, sợi chỉ của bà như những “báu vật” được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

“Chúng em rất tự hào về văn hóa của dân tộc mình. Ở làng 6, tiếng cồng chiêng, điệu múa xoang hay nghề dệt thổ cẩm vẫn được các thế hệ gìn giữ và truyền lại cho con cháu. Qua video dự thi, chúng em muốn nhiều người biết hơn về vẻ đẹp văn hóa của người Bahnar Kriêm và mong rằng thế hệ trẻ sẽ tiếp tục giữ gìn những giá trị ấy theo tinh thần hòa nhập nhưng không hòa tan” - Nhi chia sẻ.