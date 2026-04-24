Video Báo Ảnh Báo in Podcast Welcome to Gia Lai Emagazine Infographic

Chuyển động trẻ

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội

Hoạt động Đoàn - Hội - Đội Sống đẹp Kỹ năng sống Khởi nghiệp

Sôi nổi hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2025-2026 tại phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
DƯƠNG LINH
0:00 / 0:00
0:00

(GLO)- Ngày 23-4, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Nam tổ chức hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2025-2026 trong không khí sôi nổi, hào hứng.

* Tại Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam), Hội thi kỹ năng “Chỉ huy Đội giỏi” cấp phường năm học 2025-2026 đã thu hút 34 thí sinh đến từ 9 liên đội của các trường Tiểu học và THCS tham gia.

Ban Tổ chức cùng các thí sinh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: D.L

Các thí sinh tranh tài ở nhiều nội dung, gồm: thi lý thuyết về Đảng, Đoàn, Đội, Luật Trẻ em; thi kỹ năng như truyền tin morse, semaphore, giải mật thư, dấu đi đường, thắt nút dây cùng phần thi thực hành nghi thức Đội và kỹ năng điều hành.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải ở 2 khối. Ở khối Tiểu học có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 13 giải khuyến khích; khối THCS có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích.

* Tại Trung tâm Chính trị phường Quy Nhơn, hội thi kỹ năng “Chỉ huy Đội giỏi” cấp phường năm học 2025 - 2026 đã thu hút gần 20 thí sinh đến từ 18 liên đội trên địa bàn phường tham gia.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: ĐVCC

Ở phần thi lý thuyết, thí sinh tìm hiểu về truyền thống Đoàn - Hội - Đội; cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Trẻ em. Điểm mới năm nay là việc ứng dụng công nghệ số trong tổ chức thi khi toàn bộ bài thi được thực hiện trên nền tảng Myaloha, thí sinh quét mã QR để tham gia và nhận kết quả, điểm số, đáp án ngay sau khi hoàn thành.

Chiều cùng ngày, các thí sinh bước vào phần thi kỹ năng với các nội dung như: truyền tin, semaphore, dấu đi đường, thực hành nghi thức Đội...

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải ở 2 khối. Khối Tiểu học có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 7 giải khuyến khích; khối THCS có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi. Ảnh: ĐVCC

Các hội thi là dịp để đội viên rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực chỉ huy, tổ chức hoạt động Đội; đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi giữa các liên đội; góp phần phát hiện, bồi dưỡng đội viên nòng cốt, xây dựng tổ chức Đội vững mạnh.

Đánh giá bài viết

Nghị lực vượt khó của chàng sinh viên Bahnar

(GLO)- Giữa nhiều tấm gương tiêu biểu của Trường Cao đẳng Gia Lai, Đinh Văn Châu (SN 2003, lớp trưởng lớp Bảo vệ thực vật 2024AB, Khoa Nông - Lâm) là một trong những gương mặt nổi bật bởi tinh thần vượt khó, ý chí vươn lên và sự tận tâm trong học tập cũng như công tác Đoàn.

Gia Lai: “Cháy” hết mình tại ngày hội “Học sinh 3 tốt”

(GLO)- Ngày 28-3, tại Trường Tiểu học, THCS và THPT Sao Việt (phường Pleiku), Tỉnh đoàn Gia Lai tổ chức ngày hội “Học sinh 3 tốt” năm 2026 với nhiều hoạt động hấp dẫn, thu hút hơn 500 học sinh thuộc các phường Pleiku, Hội Phú, Thống Nhất, Diên Hồng tham gia. Các em học sinh "cháy" hết mình trong không khí tươi vui, sôi nổi.

Tuổi trẻ phường Pleiku sôi nổi chào mừng kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn

(GLO)- Sáng 26-3, tại Quảng trường Đại Đoàn Kết và Bảo tàng Pleiku, Đoàn phường Pleiku tổ chức chương trình kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026) với chủ đề “Tuổi trẻ Pleiku - 95 năm khát vọng và cống hiến”, thu hút 400 đoàn viên, thanh niên tham gia.

60s Gia Lai: Sôi nổi ngày hội của Thanh niên

(GLO)- Tháng Ba, không khí tuổi trẻ lan tỏa khắp Gia Lai với nhiều hoạt động sôi nổi. Trong đó, ngày hội thanh niên tại các trường học đã diễn ra với không khí rộn ràng, năng động, thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên tham gia, tạo nên bức tranh trẻ trung, đầy năng lượng.

