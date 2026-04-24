Sôi nổi hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2025-2026 tại phường Quy Nhơn và Quy Nhơn Nam

(GLO)- Ngày 23-4, Đoàn phường - Hội đồng Đội phường Quy Nhơn và phường Quy Nhơn Nam tổ chức hội thi Chỉ huy Đội giỏi năm học 2025-2026 trong không khí sôi nổi, hào hứng.

* Tại Trường THCS Ngô Mây (phường Quy Nhơn Nam), Hội thi kỹ năng “Chỉ huy Đội giỏi” cấp phường năm học 2025-2026 đã thu hút 34 thí sinh đến từ 9 liên đội của các trường Tiểu học và THCS tham gia.

Ban Tổ chức cùng các thí sinh chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: D.L

Các thí sinh tranh tài ở nhiều nội dung, gồm: thi lý thuyết về Đảng, Đoàn, Đội, Luật Trẻ em; thi kỹ năng như truyền tin morse, semaphore, giải mật thư, dấu đi đường, thắt nút dây cùng phần thi thực hành nghi thức Đội và kỹ năng điều hành.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức trao giải ở 2 khối. Ở khối Tiểu học có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 4 giải ba và 13 giải khuyến khích; khối THCS có 1 giải nhất, 2 giải nhì, 3 giải ba và 8 giải khuyến khích.

* Tại Trung tâm Chính trị phường Quy Nhơn, hội thi kỹ năng “Chỉ huy Đội giỏi” cấp phường năm học 2025 - 2026 đã thu hút gần 20 thí sinh đến từ 18 liên đội trên địa bàn phường tham gia.

Quang cảnh hội thi. Ảnh: ĐVCC

Ở phần thi lý thuyết, thí sinh tìm hiểu về truyền thống Đoàn - Hội - Đội; cuộc đời, sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Luật Trẻ em. Điểm mới năm nay là việc ứng dụng công nghệ số trong tổ chức thi khi toàn bộ bài thi được thực hiện trên nền tảng Myaloha, thí sinh quét mã QR để tham gia và nhận kết quả, điểm số, đáp án ngay sau khi hoàn thành.

Chiều cùng ngày, các thí sinh bước vào phần thi kỹ năng với các nội dung như: truyền tin, semaphore, dấu đi đường, thực hành nghi thức Đội...

Kết thúc hội thi, Ban Tổ chức trao giải ở 2 khối. Khối Tiểu học có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 7 giải khuyến khích; khối THCS có 1 giải nhất, 1 giải nhì, 1 giải ba và 5 giải khuyến khích.

Trao giải cho các thí sinh đạt thành tích cao tại hội thi. Ảnh: ĐVCC

Các hội thi là dịp để đội viên rèn luyện kỹ năng, nâng cao năng lực chỉ huy, tổ chức hoạt động Đội; đồng thời tạo sân chơi giao lưu, học hỏi giữa các liên đội; góp phần phát hiện, bồi dưỡng đội viên nòng cốt, xây dựng tổ chức Đội vững mạnh.

