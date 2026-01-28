(GLO)- Hạ viện Pháp vừa thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi sử dụng mạng xã hội nhằm bảo vệ trẻ em khỏi những tác động tiêu cực do sử dụng thiết bị điện tử quá mức.

Cụ thể, sau phiên họp xuyên đêm từ ngày 26 và 27-1, Hạ viện đã thông qua dự luật với 130 phiếu thuận và 21 phiếu phản đối. Dự luật, do nữ nghị sĩ Laure Miller khởi xướng và được Chính phủ Pháp hậu thuẫn, sẽ được Thượng viện Pháp xem xét.

Pháp thông qua dự luật cấm trẻ em dưới 15 tuổi dùng mạng xã hội. Ảnh nguồn internet



Theo dự luật, các nền tảng buộc phải có chức năng mạng xã hội phải xác minh độ tuổi người đăng ký mới từ tháng 9-2026, đồng thời chặn người dưới 15 tuổi. Đến đầu năm 2027, toàn bộ người dùng sẽ phải trải qua quy trình xác minh tuổi. Để thực thi lệnh cấm, một hệ thống xác minh độ tuổi sẽ cần được triển khai.

Hiện công tác phát triển hệ thống này đang được tiến hành ở cấp độ châu Âu. Khác với một số đề xuất trước đây, dự luật không cho phép ngoại lệ dựa trên sự đồng ý của cha mẹ đối với nhóm 13-15 tuổi. Chính phủ Pháp cho rằng cơ chế này sẽ làm gia tăng bất bình đẳng xã hội, bởi các nghiên cứu chỉ ra trẻ em trong những gia đình khó khăn thường có thời gian sử dụng màn hình cao hơn.

Tuy nhiên, quyết định cấm không bao gồm các nền tảng giáo dục và bách khoa toàn thư trực tuyến. Dự luật cũng bao gồm cả lệnh cấm học sinh sử dụng điện thoại di động tại các trường trung học phổ thông. Nếu dự luật được Thượng viện thông qua, Pháp sẽ trở thành quốc gia thứ 2 trên thế giới áp dụng biện pháp mạnh trên, sau khi Australia ban hành lệnh cấm trẻ dưới 16 tuổi dùng mạng xã hội từ tháng 12-2025.

Mới đây, Thượng viện Anh đã thông qua đề xuất cấm người dưới 16 tuổi sử dụng mạng xã hội.