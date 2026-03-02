(GLO)- Chính phủ Anh vừa đạt được thỏa thuận trị giá 1 tỷ bảng Anh (tương đương 1,3 tỷ USD) với Tập đoàn quốc phòng Italy Leonardo nhằm chế tạo một đội trực thăng quân sự thế hệ mới.

Theo thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh, hợp đồng sản xuất 23 trực thăng vận tải hạng trung sẽ giúp bảo đảm khoảng 3.300 việc làm tại Yeovil, Tây Nam nước Anh. Đáng chú ý đây là cơ sở sản xuất trực thăng quân sự duy nhất còn hoạt động tại Anh, và đóng vai trò then chốt trong chuỗi cung ứng quốc phòng với sự tham gia của hàng chục doanh nghiệp vệ tinh.

Thỏa thuận mới được ký kết trong khi Leonardo cảnh báo cơ sở này có thể phải đóng cửa nếu hợp đồng không được triển khai. Việc duy trì hoạt động tại đây được xem là ưu tiên hàng đầu để tránh đứt gãy chuỗi cung ứng quốc phòng quốc gia.

Anh ký hợp đồng 1,3 tỷ USD sản xuất trực thăng quân sự thế hệ mới với Leonardo. Ảnh: leonardo.com/baonghean.vn

Bộ Quốc phòng Anh ước tính thỏa thuận này có thể mang lại giá trị tới 15 tỷ bảng trong vòng 10 năm tới, trong bối cảnh khoảng 20 quốc gia đang có nhu cầu mua trực thăng vận tải hạng trung. Đồng thời, cơ quan này cũng nhấn mạnh thỏa thuận góp phần củng cố tham vọng của Anh trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực trực thăng tự hành khi Leonardo hiện đang phát triển hệ thống máy bay không người lái tự hành đầu tiên của Anh mang tên Proteus.

Bộ trưởng Quốc phòng Anh John Healey cho rằng, thỏa thuận này sẽ biến Yeovil-cơ sở được thành lập từ năm 1915-thành trung tâm sản xuất trực thăng quân sự toàn cầu của Leonardo.

Ngoài mục tiêu sản xuất máy bay vận tải, hợp đồng góp phần thúc đẩy mục tiêu đưa Anh trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực hệ thống trực thăng tự hành.

Hiện, Leonardo là nhà thầu duy nhất còn lại trong cuộc đua giành hợp đồng, vốn bị trì hoãn nhiều lần, sau khi Tập đoàn Airbus của châu Âu và Lockheed Martin của Mỹ rút lui.

Việc thỏa thuận đầu tư sản xuất trực thăng quân sự của Anh diễn ra trong bối cảnh các thành viên Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đã cam kết nâng chi tiêu quốc phòng lên mức 5% Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) vào năm 2035.

Anh cần đẩy nhanh hơn nữa tiến trình gia tăng chi tiêu quân sự để đáp ứng các thách thức an ninh mới trong khu vực và trên toàn cầu-Thủ tướng Keir Starmer tuyên bố trước đó.