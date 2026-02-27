Thủ tướng Đan Mạch tuyên bố tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24-3

(GLO)- Quốc hội Đan Mạch có 179 ghế, trong đó 175 ghế dành cho các nhà lập pháp đại diện cho Đan Mạch và 2 ghế cho đại biểu đến từ 2 vùng lãnh thổ bán tự trị là Greenland và Quần đảo Faroe.

Ngày 26-2, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo sẽ tổ chức tổng tuyển cử vào ngày 24-3, sớm hơn so với thời hạn chót là 31-10 theo quy định pháp luật.

Quyết định được đưa ra trong bối cảnh đảng Dân chủ xã hội của bà ghi nhận mức ủng hộ gia tăng trong các cuộc khảo sát gần đây.

Theo tờ The Guardian, quyết định trên được công bố trong bối cảnh quan hệ Đan Mạch-Mỹ đang thu hút sự chú ý sau các phát ngôn của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Greenland.

Phát biểu trước Quốc hội, Thủ tướng Mette Frederiksen cho rằng, cuộc bầu cử lần này có ý nghĩa then chốt đối với định hướng đối ngoại và chính sách an ninh của Đan Mạch trong những năm tới.

Bà đồng thời nhấn mạnh yêu cầu củng cố năng lực quốc phòng và định hình quan hệ với Mỹ trên cơ sở phù hợp với lợi ích quốc gia trong bối cảnh mới.

Thủ tướng Frederiksen, thành viên của đảng Dân chủ Xã hội trung tả, lãnh đạo Đan Mạch từ giữa năm 2019.

Hiện bà đang lãnh đạo một chính phủ liên minh với đảng Tự do của Bộ trưởng Quốc phòng Troels Lund Poulsen và đảng Trung dung của Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen, vốn là cựu thủ tướng.

Cử tri sẽ quyết định ai ngồi trong Folketing cho nhiệm kỳ 4 năm tiếp theo. Quốc hội Đan Mạch có 179 ghế, trong đó 175 ghế dành cho các nhà lập pháp đại diện cho Đan Mạch và 2 ghế cho đại biểu đến từ hai vùng lãnh thổ bán tự trị là Greenland và Quần đảo Faroe.

Tổng tuyển cử được tổ chức tối thiểu 4 năm/lần và có thể được tổ chức trước thời hạn theo yêu cầu của thủ tướng. Cuộc tổng tuyển cử gần đây nhất diễn ra ngày 1-11-2022, với kết quả hình thành liên minh 3 đảng, gồm cả cánh tả và cánh hữu, cùng nắm quyền.

Thời gian gần đây, chính phủ Đan Mạch đã tăng cường làm việc với các đối tác châu Âu và phía Mỹ để trao đổi những vấn đề an ninh liên quan tới khu vực Bắc Cực.