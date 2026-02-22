Tin thế giới sáng 22-2: Tổng thống Mỹ tiếp tục nâng mức thuế toàn cầu lên 15%

(GLO)- Tổng thống Mỹ tiếp tục nâng mức thuế toàn cầu lên 15%; Nhiều nước kêu gọi công dân rời khỏi Iran; Thổ Nhĩ Kỳ chuyển hàng cứu trợ nhân đạo cho Gaza; Hong Kong đề xuất mua lại các căn hộ trong thảm kịch cháy chung cư... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 22-2.

Tổng thống Mỹ tiếp tục nâng mức thuế toàn cầu lên 15%

Tối 21-2 (giờ Washington), Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo tiếp tục nâng mức thuế quan toàn cầu đối với các hàng hóa nhập khẩu vào Mỹ từ 10% lên 15%.

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Los Angeles, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN

Mức 10% mới được công bố chỉ một ngày trước đó sau khi Tòa án Tối cao Mỹ bác bỏ các loại thuế quan sâu rộng của chính quyền Tổng thống Trump.

Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social, Tổng thống Trump khẳng định mức thuế trên sẽ có hiệu lực ngay lập tức và “đã được kiểm chứng về mặt pháp lý”. Nhà lãnh đạo Mỹ cũng mô tả phán quyết trước đó của Tòa án Tối cao nhằm hạn chế chính sách thuế quan của mình là một “quyết định vô cùng chống lại nước Mỹ”.

Nhiều nước đồng loạt kêu gọi công dân rời khỏi Iran

Serbia, Thụy Điển, Đức đồng loạt kêu gọi công dân rời khỏi Iran trong bối cảnh căng thẳng leo thang ở Trung Đông.

Tên lửa được trưng bày ở Tehran, Iran. Ảnh: Reuters

“Do tình hình an ninh ngày càng xấu đi, công dân Cộng hòa Serbia được khuyến cáo không đến Iran trong thời gian tới. Tất cả công dân đang ở Iran được khuyến cáo rời đi càng sớm càng tốt”, Bộ Ngoại giao Serbia cho biết trong một tuyên bố hôm 21-2.

Ngoại trưởng Thụy Điển Maria Malmer Stenergard cũng "kêu gọi mạnh mẽ các công dân Thụy Điển đang ở Iran rời khỏi nước này".

“Tình hình ở Iran và khu vực vô cùng bất ổn. Do đó, tôi muốn nhấn mạnh tầm quan trọng của khuyến cáo từ Bộ Ngoại giao về việc không nên đến Iran, và lời kêu gọi khẩn thiết đối với công dân Thụy Điển đang ở nước này hãy rời đi”, bà Stenergard viết trên nền tảng mạng xã hội X.

Bà Stenergard nhấn mạnh rằng công dân Thụy Điển nên rời đi khi còn cơ hội. “Những người chọn ở lại Iran phải tự chịu trách nhiệm cá nhân rất lớn. Bộ Ngoại giao sẽ không thể hỗ trợ việc sơ tán khỏi Iran”, bà Stenergard nói thêm.

Các nước khác cũng đã đưa ra những cảnh báo tương tự. Australia nhắc lại lời kêu gọi công dân nước này không nên đến Iran và hối thúc những người đang ở Iran rời đi nếu an toàn.

Mặc dù các chuyến bay thương mại vẫn đang hoạt động, chính quyền Australia cảnh báo tình hình có thể thay đổi nhanh chóng do khả năng đóng cửa và hạn chế không phận. Những người còn ở Iran được khuyến cáo nên chuẩn bị trú ẩn tại chỗ trong thời gian dài, đảm bảo có đủ lương thực, nước uống và thuốc men.

Thổ Nhĩ Kỳ chuyển 3.300 tấn hàng cứu trợ nhân đạo cho Gaza

Ngày 21-2, Tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ của Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, cơ quan này vừa khởi động chuyến tàu chở hàng cứu trợ nhân đạo thứ 21 cho người dân Gaza. Chiều 21-2, con tàu chở 3.300 tấn hàng cứu trợ, xuất phát từ cảng Mersin của Thổ Nhĩ Kỳ, đã cập cảng El Arish ở phía Bắc bán đảo Sinai của Ai Cập.

Chuyến tàu trợ của Thổ Nhĩ Kỳ tại cảng El Arish, Ai Cập. Ảnh: AA

Bán đảo Sinai của Ai Cập là trung tâm tập kết hàng cứu trợ quốc tế chuyển cho Dải Gaza trong suốt hơn 2 năm qua. Từ đây, hàng cứu trợ nhân đạo của Thổ Nhĩ Kỳ và các nước được chuyển bằng đường bộ vào Dải Gaza, qua các cửa khẩu Rafah và Kerem Shalom.

Hong Kong đề xuất mua lại các căn hộ trong thảm kịch cháy chung cư

Chính quyền Hong Kong (Trung Quốc) đề xuất chi khoảng 4 tỷ HKD (512 triệu USD) để mua lại các căn hộ tại Wang Fuk Court - khu chung cư bị tàn phá nặng trong vụ hỏa hoạn tháng 11-2025, khiến 168 người thiệt mạng nhằm tái định cư gần 2.000 hộ dân bị ảnh hưởng.

Phản ứng của một người đàn ông khi đám cháy bùng phát tại các tòa chung cư Hong Kong ngày 26-11. Ảnh: Reuters

Ba tháng sau thảm kịch, cư dân tại Wang Fuk Court, nằm ở quận Tai Po phía bắc Hong Kong, vẫn đang chật vật tìm nơi ở mới trong bối cảnh giá bất động sản khu vực này tăng cao.

Kết quả khảo sát do Sở Phúc lợi Xã hội thực hiện tháng trước cho thấy, 74% chủ sở hữu tại khu chung cư Wang Fuk Court sẵn sàng cân nhắc phương án bán lại quyền sở hữu cho chính phủ, trong khi 9% chỉ chấp nhận phương án tái phát triển tại chỗ. Tuy vậy, chính quyền đã loại trừ khả năng tiếp tục sử dụng khu đất này cho mục đích nhà ở trong tương lai và đang xem xét xây dựng các tiện ích cộng đồng như công viên.

Bên cạnh phương án mua lại, chính quyền cũng triển khai chương trình hoán đổi căn hộ. Cục Nhà ở Hong Kong đã đưa ra kế hoạch cung cấp 3.900 căn hộ thuộc 10 dự án nhà ở được trợ cấp để phục vụ chương trình này.