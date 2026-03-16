Quân đội Mỹ ký hợp đồng quân sự lên tới 20 tỷ USD với Anduril.

(GLO)- Quân đội Mỹ đã ký hợp đồng quân sự 10 năm lên tới 20 tỷ USD với Anduril - một công ty công nghệ quốc phòng được đồng sáng lập bởi doanh nhân Palmer Luckey.

Dẫn thông cáo chính thức của Lục quân Mỹ, hợp đồng bắt đầu với giai đoạn cơ bản kéo dài 5 năm, sau đó có thể được gia hạn thêm 5 năm; bao gồm: cung cấp phần cứng, phần mềm, cơ sở hạ tầng và các dịch vụ công nghệ do Anduril phát triển.

Thỏa thuận này là một hợp đồng doanh nghiệp duy nhất, gộp hơn 120 hợp đồng mua sắm riêng lẻ trước đây đối với các giải pháp thương mại của Anduril. Theo đó, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực hiện đại hóa quân đội Mỹ thông qua các hệ thống chiến tranh dựa trên phần mềm và trí tuệ nhân tạo (AI).

"Chiến trường hiện đại ngày càng được định hình bởi phần mềm và các hệ thống tự động. Nếu Mỹ muốn duy trì ưu thế quân sự toàn cầu, quân đội phải có khả năng tiếp nhận và triển khai các công nghệ phần mềm với tốc độ nhanh và hiệu quả"-Giám đốc công nghệ thuộc Văn phòng Thông tin của Bộ Chiến tranh Gabe Chiulli cho biết.

Luckey và Công ty Anduril đã được chính quyền Tổng thống Donald Trump ủng hộ nhờ tầm nhìn của ông về việc tái cấu trúc quân đội Mỹ với máy bay chiến đấu tự hành, máy bay không người lái quân sự, tàu ngầm tự hành và các mạng lưới cảm biến chiến trường... Anduril đã đạt doanh thu khoảng 2 tỷ USD năm 2025.

Theo một số nguồn tin, Công ty Anduril đang thảo luận vòng gọi vốn mới với định giá có thể đạt tới 60 tỷ USD.

Thỏa thuận với Anduril diễn ra trong bối cảnh Bộ Chiến tranh Mỹ đang đẩy mạnh hợp tác với các công ty công nghệ cao nhằm tăng cường năng lực AI và hệ thống tự động cho quân đội. Đồng thời, một số công ty công nghệ lớn cũng đang tham gia các hợp đồng quốc phòng mới, phản ánh xu hướng kết hợp ngày càng sâu giữa ngành công nghệ và lĩnh vực quốc phòng.

Theo các chuyên gia quốc phòng, việc tăng tốc triển khai công nghệ chiến tranh tự động sẽ đóng vai trò then chốt trong các cuộc xung đột tương lai, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược giữa Mỹ với các cường quốc như: Trung Quốc và Nga.