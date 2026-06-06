Tin thế giới tối 6-6: Thành phố St. Petersburg bị tập kích quy mô lớn

(GLO)- Thành phố St. Petersburg bị tập kích quy mô lớn; Quân đội Mỹ tuyên bố bắn hạ tên lửa và UAV Iran nhằm vào các đồng minh Vùng Vịnh; Lãnh đạo Liban kêu gọi Iran, Israel 'ngừng can thiệp' ... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 6-6.

Thành phố St. Petersburg bị tập kích quy mô lớn

Thành phố St. Petersburg của Nga đã phải hứng chịu một cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) quy mô lớn từ phía Ukraine vào ngày bế mạc Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg.

Ukraine không kích Nga. Ảnh: Telegram

Thống đốc vùng Leningrad (Nga) Aleksandr Drozdenko cho biết trên mạng xã hội, hơn 140 UAV nhắm vào thành phố St. Petersburg đã bị bắn hạ vào rạng sáng 6-6.

Một lệnh báo động không kích đã được ban bố trong đêm và người dân được cảnh báo nên ở trong nhà. Sân bay Pulkovo của St. Petersburg đã bị đình chỉ hoạt động, khiến hàng chục chuyến bay bị hoãn và nhiều máy bay phải chuyển hướng sang các sân bay khác.

Bộ Quốc phòng Nga cho biết: Các hệ thống phòng không của họ đã bắn hạ 376 UAV trong đêm nhằm vào các mục tiêu ở một số khu vực, bao gồm hơn 140 UAV trên bầu trời tỉnh Leningrad. Thị trưởng Moscow Sergey Sobyanin tuyên bố rằng ít nhất 12 UAV đã bị bắn hạ khi đang tiếp cận thủ đô của Nga.

Hiện tại chưa có báo cáo ngay lập tức nào về thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng đối với cơ sở hạ tầng.

Quân đội Mỹ tuyên bố bắn hạ tên lửa và UAV Iran nhằm vào các đồng minh Vùng Vịnh

Căng thẳng giữa Mỹ và Iran tiếp tục leo thang khi quân đội Mỹ tuyên bố đã đánh chặn nhiều tên lửa đạn đạo và thiết bị bay không người lái (UAV) do Iran phóng về phía các đồng minh vùng Vịnh và eo biển Hormuz, đồng thời tiến hành các cuộc không kích nhằm vào một số cơ sở radar ven biển của Tehran.

Mỹ tấn công các địa điểm của Iran sau khi Iran phóng máy bay không người lái. Ảnh: X

Theo thông báo từ Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), tối 5-6, Iran đã phóng 7 tên lửa đạn đạo hướng về Kuwait và Bahrain. Lực lượng Mỹ đánh chặn thành công 6 quả, trong khi quả còn lại không tới được mục tiêu. Washington cho biết không có thương vong nào đối với binh sĩ Mỹ trong vụ việc.

Trước đó cùng ngày, quân đội Mỹ cũng đã bắn hạ 4 UAV của Iran được cho là đang hướng tới eo biển Hormuz - tuyến hàng hải chiến lược vận chuyển phần lớn lượng dầu mỏ và khí đốt của thế giới. CENTCOM cho biết các UAV này gây ra mối đe dọa tức thời đối với hoạt động hàng hải trong khu vực.

Sau các vụ phóng tên lửa và UAV, Mỹ đã tiến hành không kích một số trạm radar giám sát ven biển của Iran, trong đó có một cơ sở nằm trên đảo thuộc eo biển Hormuz.

Theo CENTCOM, các cuộc tấn công được thực hiện nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công tiếp theo và bảo vệ các tuyến hàng hải quốc tế.

Lãnh đạo Liban kêu gọi Iran, Israel 'ngừng can thiệp'

Giới lãnh đạo Liban kêu gọi Iran và Israel chấm dứt can thiệp chính trị hay quân sự, ngừng biến nước này thành quân bài mặc cả.

"Xin thương xót miền nam đất nước chúng tôi. Hãy ngừng đối xử với khu vực này và người dân nơi đây như những lá bài mặc cả. Chúng tôi là công dân của một quốc gia có chủ quyền và không chấp nhận trở thành chiến trường cho cuộc chiến của nước khác", Thủ tướng Liban Nawaf Salam phát biểu tại cuộc họp báo ngày 5-6, khi gửi thông điệp đến giới lãnh đạo Iran.

Thủ tướng Liban Nawaf Salam. Ảnh: AFP



Trong cuộc phỏng vấn được CNN công bố cùng ngày, Tổng thống Joseph Aoun cáo buộc Iran đang sử dụng Liban làm "công cụ mặc cả" trong quá trình đàm phán với Mỹ. Ông nói rằng lợi ích của Iran không trùng khớp với lợi ích của cư dân Liban, những người "đang phải trả giá" cho cuộc xung đột Trung Đông.

Tuy nhiên, Tổng thống Liban cũng chỉ trích chiến lược quân sự của Israel, trong đó tập trung vào xóa sổ nhóm vũ trang Hezbollah. Ông khẳng định xung đột chỉ chấm dứt thông qua đàm phán, còn quá trình xử lý Hezbollah là trách nhiệm của chính phủ Liban và diễn ra sau khi Israel rút hoàn toàn lực lượng.

Nga cam kết bảo đảm nguồn cung dầu ổn định cho Trung Quốc và Ấn Độ

RIA Novosti đưa tin Giám đốc điều hành tập đoàn dầu mỏ Rosneft của Nga, ông Igor Sechin ngày 6-6 khẳng định Nga sẽ bảo đảm nguồn cung dầu ổn định cho Trung Quốc và Ấn Độ.

Nhà máy lọc dầu Rosneft ở thị trấn Gubkinsky, Tây Siberia, Nga. Ảnh: TTXVN

Phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St. Petersburg, ông Sechin nêu rõ: "Không thể loại Nga ra khỏi chuỗi cung ứng toàn cầu.

Giữa những sự kiện hiện nay của ngành dầu khí thế giới, quan hệ đối tác kinh tế của Nga với Trung Quốc và Ấn Độ là sự đảm bảo nguồn cung ổn định cho cả hai quốc gia này."

Ông Sechin đồng thời cảnh báo nếu các quốc gia không thân thiện với Moskva tìm cách loại hoàn toàn dầu Nga khỏi thị trường thì giá dầu có thể tăng lên mức 250-260 USD/thùng.