Tin thế giới sáng 10-8: Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

(GLO)- Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran; Cảng Odessa hư hại sau khi hứng loạt tên lửa đạn đạo, siêu thanh Nga; Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm có tổ chức... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 10-8.

Cựu Tư lệnh IRGC ngồi "ghế nóng" tại Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao Iran

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã bổ nhiệm cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao, thay thế ông Mohammad Bagher Zolghadr.

Cựu Tư lệnh Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) Mohsen Rezaei làm Thư ký Hội đồng An ninh quốc gia Tối cao. Ảnh: The New York Times

Trong Sắc lệnh được Văn phòng Tổng thống Iran công bố ngày 9-8, Lãnh tụ tối cao Khamenei đánh giá cao kinh nghiệm của ông Rezaei, gọi cựu Tư lệnh IRGC là “một trong những người tiên phong” trong cuộc chiến Iran-Iraq hồi thập niên 1980.

Nhà lãnh đạo Iran cũng bày tỏ hy vọng ông Rezaei sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đồng thời nhấn mạnh vai trò quan trọng của vị trí này.

Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran có nhiệm vụ điều phối các vấn đề an ninh và chính sách đối ngoại. Cơ quan này bao gồm các quan chức cấp cao trong lĩnh vực quân sự, tình báo và chính phủ, bên cạnh đại diện của Lãnh tụ tối cao Iran.

Trong khi đó, ông Zolghadr - cũng từng giữ nhiều vị trí chỉ huy quan trọng trong IRGC - sẽ trở thành cố vấn chính trị của Lãnh tụ tối cao Iran sau khi trao lại vị trí cho người kế nhiệm Rezaei.

Cảng Odessa hư hại sau khi hứng loạt tên lửa đạn đạo, siêu thanh Nga

Ngày 9-8, Bộ tư lệnh không quân Ukraine thông báo Nga đã tập kích nước này bằng 202 máy bay không người lái (UAV) và tên lửa hành trình lai UAV Banderol, cùng 17 tên lửa đạn đạo Iskander và đạn phòng không S-400 hoán cải, tên lửa diệt hạm siêu thanh P-800 Oniks và chống radar Kh-31P.

Lính cứu hỏa Ukraine chữa cháy sau vụ tập kích nhằm vào thành phố Odessa ngày 9-8. Ảnh: DSNS Ukraine

"Hướng tấn công chính nhằm vào tỉnh Odessa. Phòng không Ukraine đã bắn hạ 174 UAV và 5 quả đạn Banderol. Tên lửa và UAV đánh trúng 22 địa điểm, mảnh vỡ rơi xuống 6 khu vực. Một số tên lửa không đến được mục tiêu, chúng tôi đang làm rõ vị trí rơi của chúng", cơ quan này cho hay.

Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết hạ tầng năng lượng tại tỉnh Odessa và thủ phủ cùng tên đã trải qua "cuộc tấn công dữ dội", giới chức đang nỗ lực sửa chữa nhằm khôi phục nguồn điện.

Tỉnh Kiev, Kharkov, Zhytomyr, Mykolaiv, Dnipropetrovsk, Sumy, cùng khu vực Ukraine kiểm soát ở tỉnh Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia cũng hứng đòn tấn công.

Giới chức Ukraine cho biết hai người đã thiệt mạng, hàng chục người bị thương trong các trận tập kích của Nga.

Syria và Nga đạt được thỏa thuận về các căn cứ quân sự của Nga

Chính quyền Syria hôm 9-8 tuyên bố đã đạt được thỏa thuận với Nga về hai căn cứ quân sự của Nga tại nước này. Quá trình đàm phán về vấn đề này diễn ra sau khi chính quyền Tổng thống Bashar Al-Assad sụp đổ hồi tháng 12-2024.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy một cơ sở hải quân Nga ở Tartous, Syria. Ảnh: Reuters

Hãng thông tấn SANA của Syria dẫn lời Bộ Ngoại giao nước này cho biết, căn cứ không quân Hmeimim và căn cứ hải quân Tartus, hai căn cứ quân sự của Nga bên ngoài Liên Xô cũ, sẽ được chuyển đổi thành “các trung tâm huấn luyện và xây dựng năng lực chung, theo thỏa thuận mới nhằm bảo vệ lợi ích chung”.

Thỏa thuận đặt ra thời hạn 3 tháng để hoàn tất quá trình này. Trong khi đó, các cơ sở dân sự tại cả hai căn cứ sẽ được bàn giao cho Syria.

Nga là đồng minh chủ chốt của cựu Tổng thống Bashar Al-Assad trong suốt cuộc xung đột kéo dài 13 năm ở Syria. Sau khi lật đổ ông Bashar Al-Assad, chính quyền Syria mới tiếp tục duy trì quan hệ với Nga. Tổng thống lâm thời Syria Ahmed Al-Sharaa đã thăm Nga hai lần kể từ khi nhậm chức.

Hàn Quốc bắt đầu chiến dịch cao điểm truy quét tội phạm có tổ chức

Cơ quan cảnh sát quốc gia Hàn Quốc thông báo bắt đầu từ 10-8, toàn bộ lực lượng này sẽ tập trung vào một đợt cao điểm mới nhằm truy quét tội phạm có tổ chức.

Đợt cao điểm hành động này là chiến dịch tấn công tội phạm lần thứ 2 trong năm nay của Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc và sẽ kéo dài đến hết ngày 31-10. Đợt thứ nhất đã diễn ra từ ngày 9-3 đến ngày 30-6, với 1.185 trường hợp bị khởi tố, trong đó có 225 nghi phạm bị bắt giữ.

Lực lượng cảnh sát tấn công đặc biệt của Hàn Quốc. Ảnh: Yonhap News

Đối tượng chính của chiến dịch thứ 2 là tội phạm có tổ chức, tội phạm quốc tế và các băng nhóm thế hệ sinh ra từ đầu thập niên 1980 đến giữa thập niên 1990, được gọi là “tội phạm thế hệ MZ”. Các hành vi bị coi là đặc biệt nguy hiểm và sẽ bị nghiêm trị bao gồm lừa đảo có tổ chức, đánh bạc, bao gồm cả tội vận hành các trang web đánh bạc trên mạng, rửa tiền, buôn lậu ma túy và mại dâm…

Đặc biệt, trước thực trạng người nước ngoài tại Hàn Quốc, nhất là những người cư trú bất hợp pháp, đang trở thành mục tiêu của tội phạm, Cơ quan cảnh sát Hàn Quốc sẽ áp dụng nhiều biện pháp để bảo vệ nhóm bị coi là yếu thế này, trong đó có cả việc áp dụng chế độ miễn trừ trách nhiệm báo cáo.