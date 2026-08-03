Tin thế giới sáng 3-8: Tổng thống Trump thông báo sẽ nối lại đàm phán với Iran

(GLO)- Tổng thống Trump thông báo sẽ nối lại đàm phán với Iran; Lần đầu Nga nhập khẩu xăng do thiếu hụt nguồn cung trong nước; 90 người thiệt mạng trong khủng hoảng di cư tại Ceuta; Trực thăng cứu hỏa va chạm, rơi khi chữa cháy rừng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 3-8.

Mỹ hủy kế hoạch tấn công Iran, mở lại cánh cửa đàm phán

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết các cuộc đàm phán với Iran sẽ được nối lại vào ngày 4-8, sau khi ông quyết định hủy bỏ một kế hoạch tấn công mà ông cho là “quy mô lớn” nhằm vào nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Phát biểu với báo giới trên chuyên cơ Không Lực Một ngày 3-8, ông Trump cho biết Washington và Tehran sẽ tiếp tục đối thoại trong bối cảnh căng thẳng khu vực vẫn ở mức cao.

“Họ biết quy mô của cuộc tấn công vì đã chứng kiến quá trình chuẩn bị. Hiện chúng tôi đang trao đổi với họ thông qua các cuộc đàm phán. Việc này sẽ bắt đầu vào chiều 4-8 và chúng ta sẽ chờ xem kết quả”, ông Trump nói.

Theo Tổng thống Mỹ, một số đồng minh của Mỹ trong khu vực, bao gồm Ả rập Xê út, Các Tiểu vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và Qatar, đã đề nghị Washington hủy bỏ kế hoạch tấn công, với lý do vẫn còn cơ hội đạt được thỏa thuận ngoại giao.

Ông Trump cho biết các bên đang hướng tới một thỏa thuận liên quan đến eo biển Hormuz, sau đó là một thỏa thuận về chương trình hạt nhân của Iran.

Lần đầu Nga nhập khẩu xăng từ châu Phi do thiếu hụt nguồn cung trong nước

Nga đã nhập khẩu khoảng 30.000 tấn xăng từ Maroc trong bối cảnh Moscow tìm kiếm nguồn cung thay thế sau khi nhiều nhà máy lọc dầu trong nước bị ảnh hưởng bởi các hoạt động quân sự bằng thiết bị bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Cảng hàng hóa Vladivostok ở vùng Viễn Đông của Nga. Ảnh: fesco

Một tàu chở dầu treo cờ Panama đã bốc xăng AI-92 tại cảng Tangier của Maroc vào giữa tháng Bảy rồi vận chuyển đến cảng Murmansk ở Bắc Cực của Nga. Theo đó, Maroc là quốc gia châu Phi đầu tiên cung cấp xăng vận chuyển bằng đường biển cho Nga trong bối cảnh nước này đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu.

Đối với Nga, việc phải nhập khẩu xăng là diễn biến hiếm thấy đối với một trong những quốc gia khai thác dầu mỏ lớn nhất thế giới.

Theo các số liệu trong ngành, đến đầu tháng Bảy, sản lượng xăng của Nga chỉ còn đáp ứng khoảng 65% mức tiêu thụ trung bình trong nước vào mùa Hè.

Tổng thống Nga Vladimir Putin hồi tháng Sáu thừa nhận nước này đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt nhiên liệu, song khẳng định mức độ chưa nghiêm trọng và Chính phủ Nga đang triển khai các biện pháp ổn định thị trường.

90 người thiệt mạng trong khủng hoảng di cư tại Ceuta

Số người thiệt mạng trong cuộc khủng hoảng di cư vào Ceuta, vùng lãnh thổ hải ngoại của Tây Ban Nha tại Bắc Phi, đã tăng lên 90 người, trong bối cảnh lực lượng chức năng Tây Ban Nha và Maroc tiếp tục các hoạt động tìm kiếm, cứu hộ.

Giới chức Tây Ban Nha xác nhận đã tìm được 74 thi thể, trong khi phía Maroc tìm thấy thêm 16 thi thể, nâng tổng số người được xác nhận tử vong trong khủng hoảng di cư tại Ceuta lên 90 người.

Người di cư tìm cách vượt biển để vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha trong làn sóng di cư quy mô lớn từ Maroc. Ảnh: Anadolu

Thảm kịch xảy ra sau khi hàng chục nghìn người di cư tìm cách vượt biên vào Ceuta trong những ngày gần đây. Đây là một trong những làn sóng di cư lớn nhất vào vùng lãnh thổ này trong những năm qua. Vụ việc đã vượt quá khả năng ứng phó của chính quyền địa phương và buộc Chính phủ Tây Ban Nha phải triển khai chiến dịch tăng cường an ninh.

Tình hình cũng làm bùng phát các vụ bạo loạn tại nhiều khu vực trong thành phố, khiến Tây Ban Nha phải điều động thêm các lực lượng quân đội, cảnh sát và vệ binh dân sự để kiểm soát an ninh.

Trực thăng cứu hỏa va chạm, rơi khi chữa cháy rừng

Hai trực thăng va chạm trên không, khi tham gia chữa cháy ở khu rừng phía tây thủ đô Athens, khiến một chiếc bốc cháy và rơi.

Video đăng trên mạng xã hội cho thấy hai trực thăng bay ở độ cao khác nhau và giãn cách dần thu hẹp, cho đến khi chiếc phía sau va chạm với phi cơ còn lại từ phía trên. Trực thăng bay trước bốc cháy và rơi tại chỗ, trong khi chiếc thứ hai tiếp tục di chuyển.

Khoảnh khắc hai trực thăng va chạm khi chữa cháy rừng ở phía tây thủ đô Athens, Hy Lạp ngày 2-8. Video: Greek City Times

Cơ quan Cứu hỏa Hy Lạp sau đó thông báo hai người trên trực thăng rơi đã thiệt mạng, tổ bay của phi cơ còn lại được giải cứu an toàn.

Hy Lạp tiếp tục đối mặt với nhiều đám cháy rừng bùng phát cùng lúc, diện tích rừng và đất nông nghiệp bị thiêu rụi ngày càng tăng. Thủ tướng Kyriakos Mitsotakis cho biết nước này đang hứng chịu "điều kiện thời tiết cực đoan", với gió giật lên tới 100 km/h.

Theo Cơ quan Cứu hỏa Hy Lạp, gần 500 lính cứu hỏa đang nỗ lực khống chế các đám cháy quanh làng ven biển Porto Germeno nổi tiếng, cách thủ đô Athens khoảng 70 km về phía tây bắc.