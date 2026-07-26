Tin thế giới tối 26-7: Nga không kích nhà máy chế tạo 1000 UAV/tháng của Ukraine

(GLO)- Nga không kích nhà máy chế tạo 1000 UAV/tháng của Ukraine; Mỹ tạm ngừng không kích, Iran dừng đáp trả; Lũ quét làm 10 người cắm trại thiệt mạng tại Trung Quốc... là những thông tin quốc tế nổi bật tối 26-7.

Nga không kích nhà máy chế tạo 1000 UAV/tháng của Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng Moscow đã tấn công các doanh nghiệp công nghiệp - quốc phòng ở Kiev chuyên sản xuất hàng trăm máy bay không người lái (UAV) mỗi tháng, cùng các kho nhiên liệu ở tỉnh Odessa được quân đội Ukraine sử dụng.

Lính cứu hỏa dập đám cháy ở Kiev. Ảnh: Telegram

Trong số các mục tiêu ở Kiev có một doanh nghiệp công nghiệp mà Moscow xác định là Smart Intelligent Systems, chuyên sản xuất các loại UAV khác nhau cùng các linh kiện của chúng, bao gồm thân máy bay, bộ phận điện tử, thiết bị dẫn đường, quang học và pin.

Các cuộc tập kích cũng đánh trúng một cơ sở lắp ráp và lưu trữ riêng biệt ở phía Tây Nam Kiev, nơi dường như các chuyên gia từ Mỹ và Ukraine tham gia vào việc sản xuất hàng tháng lên tới 1.000 UAV các loại.

Tại tỉnh Odessa, các cuộc tập kích đã phá hủy các bể chứa nhiên liệu và dầu mỡ bôi trơn tại cảng Chernomorsk được xác định sử dụng để cung cấp cho quân đội Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga đã phóng tổng cộng 8 tên lửa và 136 UAV các loại. Ông nói, các cuộc tập kích cũng nhắm vào các mục tiêu ở các tỉnh Kherson, Zaporizhia, Donetsk, cũng như các tỉnh Dnepropetrovsk, Kharkov, Sumy, Nikolayev và Chernigov. Ông cho biết nhiều mục tiêu đã bị đánh chặn nhưng không phải tất cả.

Mỹ tạm ngừng không kích, Iran dừng đáp trả

Ngày 26-7, Iran tuyên bố đã dừng hành động tấn công đáp trả trong khu vực sau khi Mỹ ngừng các cuộc không kích nhằm vào nước này trong 2 đêm vừa qua.

Phát ngôn viên quân đội Iran Amir Akraminia. Ảnh: IRNA

Người phát ngôn quân đội Iran Mohammad Akraminia nêu rõ: "Do chiến lược của chúng tôi về cơ bản mang tính đáp trả, nên chúng tôi cũng đã dừng các hoạt động trả đũa".

Trang Axios dẫn các nguồn tin cho biết quân đội Mỹ vẫn tiếp tục chuẩn bị các kế hoạch dự phòng để nối lại chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran, mặc dù Tổng thống Donald Trump chưa ban hành lệnh triển khai. Theo nguồn tin, ông Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc không kích ngày 25-7, chấm dứt chuỗi 13 ngày tấn công liên tiếp.

Iran và Oman tiếp tục đàm phán về quản lý eo biển Hormuz

Bộ Ngoại giao Iran ngày 26-7 thông báo đàm phán giữa nước này và Oman về quản lý eo biển Hormuz đã đạt được tiến triển. Tuy nhiên, kết quả thảo luận cụ thể chưa được công bố.

Các tàu thuyền tại eo biển Hormuz. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei cho biết: Trong hai ngày 24 và 25-7, đại diện cấp cao Oman đã đến Tehran để thảo luận việc xây dựng cơ chế quản lý chung eo biển Hormuz. Hai bên tập trung trao đổi các nguyên tắc và cơ chế vận hành chung về đảm bảo an toàn lưu thông cho tàu thuyền đi qua eo biển, dựa trên cơ sở tôn trọng quyền chủ quyền của hai nước.

Ông Baqaei đánh giá các cuộc thảo luận là hữu ích và có tiến triển. Hai bên thống nhất sẽ tiến hành thêm các cuộc tham vấn kỹ thuật và chính trị liên quan trong thời gian tới. Tuy nhiên, lịch trình cụ thể về nối lại đàm phán không được đề cập. Giới chức Oman cũng chưa đưa ra bình luận về các cuộc thảo luận này.

Lũ quét làm 10 người cắm trại thiệt mạng tại Trung Quốc

Tân Hoa xã dẫn thông báo của cơ quan chức năng cho biết trận lũ quét xảy ra tại khu danh lam thắng cảnh thuộc huyện Vị Nguyên, thành phố Định Tây, tỉnh Cam Túc ngày 26-7 do mưa lớn đột ngột.

Tính đến chiều cùng ngày, trận lũ quét khiến 10 người thiệt mạng, 23 người bị thương và một số du khách bị mắc kẹt.

Thị trấn Bình Hải, tỉnh Quảng Đông sau bão Noul ngày 26-7. Ảnh: AP

Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) xác định vị trí của trận lũ quét là Khu thắng cảnh Song Thạch Môn (Shuangshimen) nằm ở khu vực miền núi hiểm trở phía nam tỉnh Cam Túc - cách Bắc Kinh khoảng 1.200 km về phía tây nam.

Lực lượng an ninh và cứu hỏa địa phương đã điều động các nhóm cứu hộ đến hiện trường và công tác tìm kiếm cứu nạn đang diễn ra.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh nhiều vùng ở Trung Quốc đang bị ảnh hưởng bởi bão Noul.