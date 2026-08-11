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Thế giới

Ông Trump tuyên bố Mỹ kiểm soát hoàn toàn Eo biển Hormuz, yêu cầu Iran bồi thường

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LÊ QUẢNG LÊ QUẢNG (theo TTO, Reuters, Al Jazeera)

(GLO)- Ngày 10-8, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố lực lượng Mỹ đã rà phá thủy lôi trên toàn bộ Eo biển Hormuz và Hải quân Mỹ hiện kiểm soát hoàn toàn tuyến hàng hải chiến lược này.

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Trump cho biết, Iran thả thủy lôi tại Eo biển Hormuz nhưng phía Mỹ có thể phát hiện và xử lý. Theo ông, hoạt động rà phá thủy lôi đã được tiến hành trên toàn tuyến và Mỹ hiện kiểm soát nơi này ở mức “100%”.

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Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu tại Nhà Trắng, Washington, D.C. Ảnh: THX/TTXVN

Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh, Eo biển Hormuz hiện mở hoàn toàn và Hải quân Mỹ là lực lượng kiểm soát tuyến đường thủy này. Ông cũng mô tả biện pháp phong tỏa của Washington là không thể bị xuyên thủng và cho biết hoạt động này chỉ nhằm vào các tàu di chuyển đến hoặc rời Iran.

Tổng thống Trump cũng nhận định, Tehran có thể tiếp tục gây trở ngại tại Eo biển Hormuz, nhưng cho rằng Iran đang gặp khó khăn nghiêm trọng về tài chính.

Những tuyên bố trên được đưa ra trong lúc bất đồng giữa Mỹ và Iran về các điều kiện liên quan đến eo biển này chưa được giải quyết.

Trước đó, Tehran yêu cầu Washington bồi thường thiệt hại chiến tranh, chấm dứt các biện pháp trừng phạt và phong tỏa hải quân đối với các cảng của Iran, rút lực lượng quân sự khỏi khu vực lân cận nước này và chấm dứt vĩnh viễn cuộc chiến trước khi Iran mở lại eo biển Hormuz.

Các yêu cầu của Tehran phù hợp với những nội dung trong thỏa thuận hòa bình sơ bộ được ký hồi tháng 6. Tuy nhiên, thỏa thuận sau đó đổ vỡ do bất đồng liên quan đến quyền kiểm soát eo biển. Các cuộc trao đổi giữa Iran và Oman về tuyến đường thủy ngăn cách hai nước hiện vẫn tiếp diễn.

Đáp lại yêu cầu bồi thường của Tehran, Tổng thống Trump cũng tuyên bố, Washington sẽ yêu cầu Iran trả tiền cho những thiệt hại mà ông cho rằng nước này đã gây ra trong vòng 50 năm qua.

Theo ông Trump, khoản bồi thường mà Mỹ đưa ra sẽ liên quan đến những trường hợp thiệt mạng trong lực lượng Mỹ tại khu vực cũng như những người biểu tình tại Iran. Ông cho rằng khoảng 52.000 người đã thiệt mạng tại Iran trong những tháng gần đây.

Trong khi đó, Tehran cho biết khoảng 3.117 người thiệt mạng trong các cuộc biểu tình chống chính phủ hồi tháng 1.

Tổng thống Trump còn cho rằng, Iran phải bồi thường cho gia đình 17 thủy thủ Mỹ thiệt mạng trong vụ tấn công tàu USS Cole tại Yemen vào tháng 10-2000. Tuy nhiên, vụ tấn công này được quy trách nhiệm cho al-Qaeda, chứ không phải Iran.

Ngoài ra, trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump còn yêu cầu Tehran chịu trách nhiệm đối với những thiệt hại và thương vong tại Liban, Syria, Yemen và Gaza.

Kể từ khi cuộc chiến giữa Mỹ-Israel và Iran bắt đầu từ ngày 28-2, Tổng thống Trump nhiều lần đưa ra những tuyên bố khác nhau về tình hình xung đột, từ cảnh báo có thể gia tăng hành động quân sự đến nhận định một thỏa thuận hòa bình sắp đạt được.

Tuần trước, ông Trump cảnh báo Mỹ có thể tấn công Iran mạnh mẽ, sau đó phát tín hiệu rằng một thỏa thuận hòa bình có thể đang đến gần. Cuối tuần qua, ông cho biết, Mỹ đang giảm mức độ can dự trực tiếp trong bối cảnh sức ép kinh tế đối với Tehran tiếp tục gia tăng.

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