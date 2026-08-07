Tin thế giới sáng 7-8: Mỹ chính thức siết quyền công dân theo nơi sinh

(GLO)- Liban và Israel kết thúc vòng đàm phán thứ 7; Mỹ chính thức siết quyền công dân theo nơi sinh; Tây Ban Nha: 100 người thiệt mạng trong vụ vượt biển ồ ạt vào Ceuta; Mexico triển khai quân đội bảo vệ hoạt động xuất khẩu... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 7-8.

Liban và Israel kết thúc vòng đàm phán thứ 7

Israel và Liban đã kết thúc vòng đàm phán thứ 7 vào 6-8, sau các cuộc đàm phán trong 3 ngày liên tục tại Italia, tập trung vào việc trao đổi tù nhân và chuyển giao “vùng thí điểm”.

Các cuộc đàm phán giữa Israel và Liban, với sự trung gian của Mỹ, tập trung vào việc trao đổi tù nhân. Nguồn tin từ Văn phòng Tổng thống Liban cho biết, một danh sách sơ bộ các tù nhân đã được trao đổi và nước này nhấn mạnh việc sớm trao trả các nhóm tù nhân đầu tiên.

Đại sứ quán Mỹ ở Rome (Italy), nơi diễn ra vòng đàm phán giữa Israel và Liban. Ảnh: TTXVN

Ngoài ra, phía Liban đang thúc đẩy việc mở rộng các “vùng thí điểm”, là các khu vực quân đội Liban tiếp quản từ quân đội Israel tại miền Nam Liban. Theo đó, phía Liban yêu cầu thêm các khu vực Bint Jbeil và Khiam, bên cạnh các khu vực đã được thỏa thuận trước đó là Zawtar Al-Gharbiya, Froun và Srifa.

Tuy nhiên, hai bên chưa đạt được sự thống về vấn đề này, khi Israel yêu cầu xác minh việc quân đội Liban tiếp quản các khu vực cũ, trước khi chuyển sang giai đoạn tiếp theo.

Vòng đàm phán tiếp theo giữa Israel và Liban dự kiến tiếp tục vào đầu tháng 9 tới.

Mỹ chính thức siết quyền công dân theo nơi sinh

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 6-8 đã ký hai sắc lệnh hành pháp nhằm mở rộng các trường hợp không đủ điều kiện được cấp quốc tịch Mỹ theo nguyên tắc sinh ra trên lãnh thổ, đồng thời tăng cường ngăn chặn tình trạng "du lịch sinh con", một trong những nội dung trọng tâm trong chương trình siết chặt nhập cư của

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại buổi ký các sắc lệnh ở Nhà Trắng hôm 6-8 Ảnh: AP

Phát biểu tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, các sắc lệnh được ban hành sau khi Tòa án Tối cao bác bỏ nỗ lực trước đó của ông nhằm hạn chế quyền công dân theo nơi sinh. Theo ông, phán quyết của tòa là "đáng tiếc" và buộc chính quyền phải điều chỉnh cách tiếp cận.

Ông Trump cho rằng, quy định về quyền công dân theo nơi sinh được đưa vào Hiến pháp sau Nội chiến nhằm bảo vệ con cháu của những người từng là nô lệ, chứ không phải để người nước ngoài lợi dụng. Theo Tổng thống Mỹ, hiện nay nhiều người đã biến quy định này thành một "mô hình kinh doanh", bỏ tiền để con sinh ra tại Mỹ tự động có quốc tịch.

Theo Nhà Trắng, nhiều người đã nhập cảnh bằng thị thực du lịch, khai báo đến Mỹ để tham quan hoặc nghỉ dưỡng nhưng mục đích thực sự là sinh con tại Mỹ nhằm giúp đứa trẻ tự động có quốc tịch.

Tây Ban Nha: 100 người thiệt mạng trong vụ vượt biển ồ ạt vào Ceuta

Tại cuộc họp bất thường của Ủy ban về Tự do Dân sự, Tư pháp và Nội vụ của Nghị viện châu Âu (EP) ngày 6-8, người đứng đầu vùng lãnh thổ Ceuta thuộc Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ông Juan Jesus Vivas cho biết, khoảng 100 người đã thiệt mạng trong vụ vượt biên ồ ạt vào Ceuta tuần trước.

Người di cư xếp hàng nhận đồ ăn và thức uống từ Hội Chữ thập đỏ tại Ceuta, Tây Ban Nha, ngày 3-8-2026, sau các đợt vượt biên ồ ạt bằng đường bộ và đường biển từ Maroc vào lãnh thổ Tây Ban Nha. Ảnh: Reuters

Khoảng 80.000 người đã tràn vào Ceuta và gần 75.000 người trong số này sau đó đã tự nguyện quay trở lại. Hiện vẫn còn 3.000 - 5.000 người di cư ở lại, khiến các trung tâm tiếp nhận bị quá tải và tạo ra cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng. Trước tình hình này, ông Vivas kêu gọi tăng cường an ninh và Liên minh châu Âu (EU) cần cung cấp thêm nguồn lực tiếp nhận cũng như hỗ trợ lớn hơn cho Ceuta.

Vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đang trải qua cuộc khủng hoảng di cư lớn nhất từ trước đến nay, tạo ra sức ép rất lớn cho công tác quản lý biên giới cũng như hậu cần. Khủng hoảng xảy ra sau làn sóng vượt biên quy mô lớn từ Maroc, làm gia tăng sức ép nhân đạo đối với tuyến biên giới châu Phi - châu Âu.

Mexico: Triển khai hàng nghìn binh sĩ bảo vệ hoạt động xuất khẩu sang Mỹ

Bộ Quốc phòng Mexico ngày 6-8 triển khai trên 1.500 binh sĩ tới bang Michoacan nhằm tăng cường an ninh tại các vùng trồng bơ trọng điểm, ngăn chặn tình trạng tống tiền và bạo lực của các băng nhóm tội phạm, đồng thời tạo điều kiện khôi phục hoạt động xuất khẩu bơ sang Mỹ.

Michoacan là bang sản xuất bơ lớn nhất Mexico, chiếm khoảng 86% sản lượng bơ xuất khẩu của cả nước.

Một cơ sở đóng gói bơ tại Uruapan, bang Michoacán, Mexico. Ảnh: Stephania Corpi/Bloomberg.

Lực lượng được điều động gồm 900 quân nhân và 657 thành viên Vệ binh Quốc gia, làm nhiệm vụ bảo vệ các vùng sản xuất, cơ sở đóng gói và các tuyến đường vận chuyển bơ.

Việc tăng cường an ninh được triển khai sau khi Mỹ tạm dừng nhập khẩu bơ từ một số khu vực của bang Michoacan do lo ngại về tình hình an ninh đối với các thanh tra của Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA).

Phát biểu trong cuộc họp báo cùng ngày, Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum khẳng định chính phủ nước này sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền bang Michoacan nhằm bảo đảm an toàn cho người dân, doanh nghiệp và các hoạt động xuất khẩu nông sản. Nhà lãnh đạo Mexico cũng bày tỏ mong muốn sớm nối lại hoạt động kiểm tra của phía Mỹ để khôi phục hoàn toàn việc xuất khẩu bơ.

Mỹ: Cấm xuất khẩu phế liệu pin lithium-ion và vonfram

Mỹ đang cấm xuất khẩu phế liệu pin lithium-ion và chất thải vonfram (tungsten) trong nỗ lực hạn chế sự phụ thuộc vào Trung Quốc và bảo đảm nguồn cung các vật liệu quan trọng mà ngành công nghiệp quốc phòng cần.

Tái chế pin Lithion-ion. Ảnh: AFP

Theo một quy định của Bộ Thương mại Mỹ được đăng trên Công báo Liên bang (Federal Register), bắt đầu từ cuối tháng 8, một số loại phế liệu pin và chất thải vonfram tại Mỹ sẽ phải được bán trong nước. Lệnh cấm sẽ có hiệu lực trong một năm.

Tờ The Wall Street Journal cho biết động thái này diễn ra trong bối cảnh Mỹ và các chính phủ phương Tây khác đang chạy đua nhằm bảo đảm nguồn cung các nguyên liệu thô quan trọng phục vụ quốc phòng và nhiều ngành công nghiệp khác, trong khi phần lớn các nguồn nguyên liệu này hiện nằm dưới sự kiểm soát của Trung Quốc. Bắc Kinh trong những năm gần đây đã bắt đầu hạn chế xuất khẩu một số loại vật liệu.