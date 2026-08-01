Tin thế giới sáng 1-8: Mỹ, Israel định tấn công các cơ sở năng lượng Iran suốt cuối tuần

(GLO)- Mỹ, Israel định tấn công các cơ sở năng lượng Iran suốt cuối tuần; Mỹ chưa đồng ý để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot; Công bố lộ trình 15 điểm triển khai thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 1-8.

Mỹ, Israel định tấn công các cơ sở năng lượng Iran suốt cuối tuần

Mỹ và Israel đang lên kế hoạch tấn công chung vào các cơ sở hạ tầng năng lượng của Iran, với khả năng các cuộc oanh tạc sẽ kéo dài trong suốt cuối tuần.

Mỹ và Israel được cho đã thảo luận về việc kết thúc đợt tấn công trước khi các thị trường tài chính mở cửa trở lại vào ngày 3-8 do lo ngại những tác động tiêu cực có thể xảy ra đối với kinh tế toàn cầu. Tuy nhiên, các bên vẫn chưa thống nhất được thời điểm chấm dứt chiến dịch.

Hai tiêm kích F/A-18 Super Hornet cất cánh từ boong tàu sân bay lớp Nimitz USS Abraham Lincoln của Hải quân Mỹ, hỗ trợ chiến dịch tấn công Iran mang tên Epic Fury, tại một địa điểm không được tiết lộ ngày 3-3-2026. Ảnh: Hải quân Mỹ/Reuters

Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng đối với kế hoạch này. Theo các nguồn tin, kế hoạch tấn công đã được đưa ra thảo luận trong cuộc họp nội các Mỹ do ông Trump chủ trì hôm 31-7 tại Trại David, khu nghỉ dưỡng dành cho tổng thống.

Theo nguồn tin của kênh CBS News, đợt tấn công này có thể là một trong những lần dữ dội nhất trong suốt chiến dịch quân sự chống Iran của Mỹ và Israel. Nó sẽ nhắm mục tiêu vào các nhà máy điện và nhà máy lọc dầu của Iran.

Tờ Jerusalem Post đưa tin một quan chức Israel khẳng định nước này không hề hay biết về quyết định nối lại các hoạt động quân sự toàn diện cũng như không nhận được yêu cầu tham gia bất kỳ hành động quân sự nào chống lại Iran.

Mỹ chưa đồng ý để Ukraine sản xuất tên lửa Patriot

Tổng thống Donald Trump ngày 31-7 cho biết Mỹ "chưa đồng ý" cấp phép để Ukraine sản xuất hệ thống tên lửa Patriot.

Phát biểu tại cuộc họp nội các ở Trại David, Tổng thống Trump cho rằng công nghệ quân sự tiên tiến này là "thứ rất khó để chuyển giao," đồng thời cho biết một quốc gia nhận được công nghệ đó "đến một ngày nào đó có thể quay lại chống lại bạn."

Ông Trump nói "phải hết sức cẩn trọng," đồng thời cho biết Mỹ và Ukraine vẫn đang "thảo luận về vấn đề này."

Hệ thống tên lửa Patriot của Mỹ. Ảnh: Getty Images/TTXVN

Phát biểu của ông Trump được đưa ra chỉ 3 ngày sau cuộc gặp giữa ông với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại Nhà Trắng. Sau cuộc gặp, ông Zelensky cho biết hai nhà lãnh đạo đã có một "cuộc gặp tốt đẹp" và đã thảo luận về việc cấp phép sản xuất Patriot.

Động thái được cho là thay đổi lập trường của ông Trump cũng diễn ra trong bối cảnh ngày càng có nhiều lo ngại rằng Mỹ đang tiêu hao nhanh kho dự trữ các loại vũ khí hiện đại, trong đó có Patriot, khi nước này tiếp tục tiến hành chiến dịch quân sự tại Iran, nơi các hệ thống phòng không đóng vai trò then chốt trong việc đánh chặn tên lửa của Iran.

Ba Lan điều F-16 chặn máy bay trinh sát Nga sau vụ tên lửa xâm phạm không phận

Các tiêm kích F-16 của Ba Lan đã chặn một máy bay trinh sát Il-20 của Liên bang Nga trên Biển Baltic, cách bờ biển Ba Lan khoảng 40 km, chỉ một ngày sau khi một tên lửa hành trình của Moscow xâm phạm không phận nước này.

Tiêm kích F-16 của Không quân Ba Lan tại căn cứ ở Poznan - Krzesiny. Ảnh: PAP/TTXVN

Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan Władysław Kosiniak-Kamysz cho biết hai chiếc F-16 đã chặn chiếc Il-20 ở khu vực phía Bắc thành phố ven biển Kołobrzeg trước buổi trưa 31-7.

Theo Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan, chiếc máy bay vẫn hoạt động trong không phận quốc tế và không xâm nhập lãnh thổ Ba Lan.

Viết trên nền tảng mạng xã hội X, ông Kosiniak-Kamysz nhấn mạnh: "Lực lượng Vũ trang Ba Lan liên tục theo dõi tình hình và có phản ứng kiên quyết trước các hoạt động của Liên bang Nga, đồng thời duy trì phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO”.

Kênh TVP World tối 31-7 cho biết vụ ngăn chặn nêu trên diễn ra chỉ một ngày sau khi một tên lửa hành trình Kh-101 của Liên bang Nga bay vào không phận Ba Lan trong cuộc tập kích quy mô lớn nhằm vào miền Tây Ukraine, trước khi rơi xuống khu vực gần Tarnawa-Kolonia ở miền Đông Ba Lan, cách biên giới Ukraine khoảng 80 km.

Công bố lộ trình 15 điểm triển khai thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza

Ngày 31-7, Hội đồng Hòa bình đã công bố lộ trình gồm 15 điểm nhằm triển khai thỏa thuận hòa bình tại Dải Gaza.

Văn kiện được công bố cho biết tất cả các bên sẽ cam kết thực hiện đầy đủ kế hoạch hòa bình của Mỹ và Nghị quyết 2803 (2025) của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Mọi hoạt động quân sự sẽ chấm dứt ngay khi thỏa thuận có hiệu lực, trong khi việc chuyển sang từng giai đoạn tiếp theo chỉ được tiến hành sau khi một cơ chế kiểm chứng quốc tế xác nhận các điều kiện đã được đáp ứng.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tham dự cuộc họp đầu tiên của Hội đồng Hòa bình tại Washington, DC, vào ngày 19-2-2026. Ảnh: Reuters

Kế hoạch quy định việc quản trị dân sự tại Gaza sẽ được chuyển giao cho Ủy ban Quốc gia Quản lý Gaza (NCAG) - một cơ quan kỹ trị của Palestine có nhiệm vụ điều hành các dịch vụ công, khôi phục hoạt động của các cơ quan dân sự và quản lý tiến trình tái thiết. Lực lượng cảnh sát Palestine mới sẽ được thành lập và trải qua quá trình tuyển chọn, đào tạo dưới sự hỗ trợ của lực lượng quốc tế.

Về an ninh, lộ trình yêu cầu Hamas và các nhóm vũ trang Palestine giải giáp theo từng giai đoạn.

Theo kế hoạch, Lực lượng Ổn định Quốc tế (ISF) sẽ được triển khai tạm thời. Quân đội Israel sẽ rút khỏi Gaza theo từng giai đoạn, gắn với tiến độ giải giáp và việc NCAG tiếp nhận quyền kiểm soát trên thực địa.

Hội đồng Hòa bình cho biết sẽ phối hợp với NCAG và các đối tác quốc tế triển khai chương trình tái thiết, phục hồi hạ tầng và phát triển kinh tế tại Gaza sau khi xung đột chấm dứt.