Tin thế giới sáng 24-7: Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

(GLO)- Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có; Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ; Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thẳng thừng từ chối làm Phó Thủ tướng... là những thông tin quốc tế nổi bật sáng 24-7.

Tổng thống Mỹ Donald Trump dọa tấn công Iran với quy mô lớn chưa từng có

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang nghiêm túc cân nhắc việc nối lại các chiến dịch tác chiến quy mô lớn nhằm vào Iran.

Nhà lãnh đạo Mỹ thừa nhận rằng một quyết định như vậy sẽ kéo theo nhiều hệ quả, nhưng cho biết ông vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng cũng như chưa ấn định thời hạn cụ thể.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: AP

Tổng thống Mỹ tiếp tục khẳng định rằng các quan chức Iran "muốn đàm phán", nhưng hiện chưa sẵn sàng đạt được một thỏa thuận.

Trong một diễn biến khác, Tổng thống Trump tuyên bố trên nền tảng mạng xã hội Truth Social rằng “mọi thiệt hại gây ra đối với tàu thuyền, hàng hóa hoặc bất kỳ tài sản nào có liên quan sẽ được thanh toán bằng tiền của Iran mà Mỹ đang nắm giữ và kiểm soát”.

Tehran hiện có gần 100 tỷ USD tài sản bị các quốc gia khác phong tỏa và nằm ngoài quyền kiểm soát của Iran.

Iran xác nhận 55 người thiệt mạng trong các cuộc tấn công của Mỹ

Bộ Y tế Iran tối 23-7 cho biết các cuộc tấn công của quân đội Mỹ vào Iran trong 4 tuần qua đã khiến tổng cộng gần 700 người chết và bị thương.

Hầu hết người bị thương đã được xuất viện, chỉ còn lại 36 trường hợp. Tuy nhiên, nguồn tin không nói rõ có bao nhiêu dân thường nằm trong số thương vong này.

Mỹ tấn công Iran. Ảnh: AP

Về tình hình giao tranh, truyền thông Iran đưa tin 2 quả tên lửa của quân đội Mỹ đêm 23-7 đã đánh trúng một vị trí ở gần làng Masan trên đảo Qeshm, cạnh eo biển Hormuz. Đây là hoạt động tấn công mới nhất của Mỹ vào Iran được ghi nhận, đánh dấu ngày thứ 13 liên tiếp giao tranh giữa hai bên nổ ra.

Trước đó, trong 12 ngày đụng độ liên tiếp vừa qua, Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đều lập tức đáp trả các đòn tập kích của Mỹ bằng việc phóng tên lửa và máy bay không người lái nhắm vào loạt căn cứ Mỹ trong khu vực, đặc biệt là ở 3 nước Kuwait, Bahrain và Jordan.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine thẳng thừng từ chối làm Phó Thủ tướng

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov cho biết sẽ không chấp nhận bất kỳ vai trò nào do Tổng thống Volodymyr Zelensky đề xuất cho ông ngoài chức vụ cũ.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Mykhailo Fedorov (thứ hai từ trái sang). Ảnh: AA

"Tôi biết ơn Tổng thống vì tất cả các lựa chọn được đề xuất. Tuy nhiên, hiện chỉ có 3 vị trí trong nước, cùng với các lực lượng trên chiến trường, thực sự định hình cục diện cuộc chiến: Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tư lệnh các Lực lượng Vũ trang Ukraine. Đó là lý do tại sao tôi sẽ không chấp nhận bất kỳ vị trí nào khác ngoài bộ trưởng quốc phòng", ông Fedorov cho biết trong một tuyên bố chia sẻ với các phóng viên ngày 23-7.

Cựu Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine nói thêm rằng ông không quan tâm đến chức vụ hay vị thế, mà quan tâm đến khả năng có thể thực sự ảnh hưởng đến cục diện và đưa chiến thắng của Ukraine đến gần hơn.

Chủ tịch Trung Quốc sẽ thăm Mỹ vào ngày 24-9

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 23-7 cho biết Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thăm Mỹ vào ngày 24-9 tới, trong đó trí tuệ nhân tạo (AI) dự kiến sẽ là một trong những chủ đề trọng tâm trong cuộc hội đàm giữa hai nhà lãnh đạo.

Tổng thống Mỹ Donald và Chủ tịch Tập Cận Bình trong một cuộc gặp tại Hàn Quốc năm 2025. Ảnh: AP

Phát biểu tại Cơ quan Bảo vệ Môi trường Mỹ (EPA), ông Trump cho biết hai bên đã trao đổi về AI trong chuyến thăm Bắc Kinh hồi đầu năm và sẽ tiếp tục thảo luận khi Chủ tịch Tập Tập Cận Bình đến Washington.

Theo ông Trump, trí tuệ nhân tạo có thể là công nghệ quan trọng nhất từng xuất hiện và Mỹ cần duy trì vị thế dẫn đầu trước Trung Quốc trong cuộc cạnh tranh phát triển lĩnh vực này.

Chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình diễn ra sau cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo trong chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng thống Donald Trump tới Bắc Kinh hồi tháng 5.

Cháy rừng bao vây Madrid, Tây Ban Nha trở thành quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất châu Âu

Tây Ban Nha đang phải đối mặt với một mùa cháy rừng đặc biệt nghiêm trọng khi hàng loạt đám cháy bùng phát trên khắp đất nước, trong đó nhiều đám cháy đang tiến gần thủ đô Madrid. Với diện tích rừng bị thiêu rụi tăng nhanh kể từ đầu tháng 7, Tây Ban Nha hiện là quốc gia châu Âu chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi các vụ cháy rừng.

Đám cháy nghiêm trọng nhất đang hoành hành tại tỉnh Guadalajara, thuộc vùng Castilla-La Mancha, đã thiêu rụi khoảng 32.000 ha và buộc khoảng 1.000 người dân tại 34 địa phương phải sơ tán. Nhiều người vẫn phải tạm trú tại các nhà thi đấu thể thao, trong khi lực lượng cứu hỏa tiếp tục nỗ lực kiểm soát ngọn lửa.

Tình hình quanh Madrid cũng ngày càng đáng lo ngại. Khoảng nửa tá đám cháy đang bùng phát ở phía Đông, phía Tây và đặc biệt là khu vực Tây Nam thủ đô Madrid. Tại Villa del Prado, ngọn lửa đã thiêu rụi khoảng 890 ha thuộc tỉnh Toledo và đang nhanh chóng lan rộng về phía Madrid do gió mạnh. Chính quyền khu vực Madrid đã kêu gọi người dân đặc biệt cảnh giác trong bối cảnh nguy cơ cháy tiếp tục ở mức cao.