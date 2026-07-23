EU cấm doanh nghiệp tiêu hủy hàng tồn kho để tránh lãng phí và bảo vệ môi trường

(GLO)- Liên minh châu Âu (EU) vừa ban hành lệnh cấm các doanh nghiệp lớn không được tiêu hủy quần áo, phụ kiện và giày dép tồn kho chưa bán được nhằm ngăn chặn lãng phí và bảo vệ môi trường.

Quy định này áp dụng cho tất cả doanh nghiệp quy mô từ 250 nhân viên và doanh thu trên 50 triệu euro đang hoạt động tại thị trường EU, theo khuôn khổ Quy định về Thiết kế sinh thái cho sản phẩm bền vững (ESPR). Doanh nghiệp quy mô dưới ngưỡng trên sẽ có thêm thời gian chuẩn bị đến tháng 7-2030.

Quần áo cũ bị thải bỏ trái phép tại Potsdam (Brandenburg, Đức) ngày 28-5. Ảnh: Reuters/VnExpress

Theo quy định mới, các doanh nghiệp phải ưu tiên duy trì vòng đời sản phẩm bằng cách bán ra thị trường, quyên tặng cho các tổ chức từ thiện hay doanh nghiệp xã hội, hoặc chuẩn bị để tái sử dụng.

Việc tiêu hủy chỉ được phép trong những trường hợp cụ thể đã được quy định, chẳng hạn vì lý do an toàn hoặc sản phẩm hư hỏng, theo văn bản ủy quyền mà Ủy ban châu Âu (EC) thông qua vào tháng 2-2026 và phải tuân thủ thứ bậc ưu tiên trong xử lý chất thải.

Bên cạnh đó, luật cũng yêu cầu doanh nghiệp công khai thông tin về lượng sản phẩm tiêu dùng tồn kho bị loại bỏ dưới dạng rác thải, theo cách đơn giản nhất có thể để không phát sinh thêm gánh nặng hành chính.

EC kỳ vọng bộ quy tắc này sẽ thúc đẩy các hoạt động tái sử dụng và tái chế; qua đó giảm thiệt hại môi trường và tạo sân chơi bình đẳng giữa các doanh nghiệp.

Theo ước tính của Cơ quan Môi trường châu Âu, khoảng 4-9% tổng số hàng dệt may bị tiêu hủy chưa được 1 lần sử dụng, tương đương khoảng 264.000-594.000 tấn/năm. Tình trạng này tạo ra khoảng 5,6 triệu tấn khí thải CO2 mỗi năm, bằng tổng khí thải của cả Thụy Điển năm 2021.