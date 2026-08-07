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Thế giới

Hàn Quốc phát hiện 17 nhà hàng Michelin vi phạm quy định an toàn thực phẩm

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NHÃ UYÊN (theo TTO, Yonhap)

(GLO)- Trong giai đoạn 2023-2025, cơ quan chức năng Hàn Quốc phát hiện 17 nhà hàng được Michelin Guide vinh danh vi phạm Luật Vệ sinh thực phẩm với tổng cộng 21 lượt vi phạm, theo báo cáo của nghị sĩ Seo Young Seok dẫn dữ liệu từ Bộ An toàn thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (MFDS).

Theo báo cáo, lỗi phổ biến nhất là không hoàn thành khóa đào tạo bắt buộc về vệ sinh an toàn thực phẩm (7 trường hợp); không khai báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh (5 trường hợp); vi phạm tiêu chuẩn thực phẩm như để xảy ra dị vật trong món ăn (4 trường hợp); không bảo đảm quy trình vệ sinh (3 trường hợp) và không tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên (2 trường hợp).

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Nhà hàng mì và bánh xếp nổi tiếng Myeongdong Kyoja (khu Myeong-dong, Seoul) bị phát hiện vi phạm tiêu chuẩn thực phẩm 3 năm liên tiếp. Ảnh: Internet

Danh sách vi phạm bao gồm cả các nhà hàng đạt sao Michelin và các cơ sở được xếp hạng Bib Gourmand. Trong đó, Myeongdong Kyoja bị phát hiện vi phạm tiêu chuẩn thực phẩm trong 3 năm liên tiếp, còn Gwanghwamun Mijin nhiều lần không khai báo thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh theo quy định. 2 cơ sở này bị áp dụng phụ thu hành chính, các nhà hàng còn lại bị xử phạt tiền hoặc buộc khắc phục vi phạm.

Theo báo cáo, trước đó, trong đợt kiểm tra 1.720 nhà hàng nổi tiếng trên toàn quốc, cơ quan chức năng cũng phát hiện 45 cơ sở vi phạm các quy định về an toàn thực phẩm.

Nghị sĩ Seo Young Seok cho rằng, việc ngay cả những nhà hàng được Michelin Guide giới thiệu vẫn mắc các lỗi vệ sinh cơ bản cho thấy công tác quản lý an toàn thực phẩm còn nhiều bất cập. Ông đề nghị tăng cường thanh tra định kỳ đối với các nhà hàng nổi tiếng và áp dụng chế tài nghiêm khắc hơn đối với các trường hợp tái phạm.

Vụ việc được công bố không lâu sau khi công tố viên Hàn Quốc đề nghị mức án 1 năm tù đối với chủ một nhà hàng 2 sao Michelin ở Seoul vì sử dụng kiến - loài côn trùng không nằm trong danh mục được phép làm thực phẩm tại Hàn Quốc - để chế biến món tráng miệng.

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