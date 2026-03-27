Tăng cường kiểm tra kinh doanh thực phẩm phục vụ Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026

(GLO)- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai đã triển khai 10 tổ chuyên ngành đi kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động kinh doanh thực phẩm là sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền trên địa bàn các phường ở phía Đông tỉnh.

Nhằm bảo đảm môi trường kinh doanh lành mạnh, an toàn cho du khách trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, các tổ công tác đã đồng loạt ra quân, tập trung kiểm tra gần 1.000 cơ sở về việc chấp hành các quy định về niêm yết giá, nguồn gốc xuất xứ, nhãn hàng hóa cũng như điều kiện bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm OCOP, đặc sản phục vụ du khách trong dịp cao điểm.

Hoạt động kiểm tra được triển khai đồng bộ, có trọng tâm, tập trung vào các khu vực đông khách du lịch, các tuyến đường chính, trung tâm thương mại, chợ, nhà hàng, khách sạn và các điểm kinh doanh đặc sản.

Bên cạnh hồ sơ, giấy tờ, lực lượng chức năng cũng chú trọng kiểm tra thực tế điều kiện bảo quản, trưng bày hàng hóa, hạn sử dụng; qua đó kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những tồn tại, hạn chế.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - chủ khách sạn Đông Tây ký cam kết niêm yết giá và cho thuê đúng giá niêm yết. Ảnh: Hải Yến

Ghi nhận tại một số cơ sở kinh doanh cho thấy tinh thần chủ động, hợp tác của các đơn vị trong việc chấp hành quy định. Bà Nguyễn Thị Tuyết Sương - chủ khách sạn Đông Tây (số 404 đường Xuân Diệu, phường Quy Nhơn) cho biết: “Khách sạn có 26 phòng, chúng tôi thực hiện niêm yết giá công khai, dán số điện thoại đường dây nóng của lực lượng quản lý thị trường và ký cam kết không tăng giá trong dịp cao điểm. Đây cũng là cách để giữ uy tín và tạo niềm tin cho khách hàng”.

Tương tự, tại cửa hàng đặc sản Hương biển (Trung tâm thương mại Hoàn Cầu, số 7 đường Nguyễn Tất Thành, phường Quy Nhơn), chủ cơ sở đã ký cam kết chấp hành quy định với lực lượng quản lý thị trường; đồng thời niêm yết thông tin đường dây nóng để khách hàng phản ánh khi cần thiết. Các sản phẩm bày bán đều được chú trọng về nguồn gốc, nhãn mác, bảo đảm phục vụ nhu cầu mua sắm của du khách.

Ở góc độ người tiêu dùng, ông Nguyễn Mỹ (Việt kiều Mỹ về thăm gia đình tại phường Pleiku) chia sẻ: “Tôi thường tìm mua đặc sản tại các cửa hàng có hóa đơn, chứng từ rõ ràng để có thể mang ra nước ngoài làm quà. Việc cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra giúp tôi yên tâm hơn khi lựa chọn sản phẩm”.

Ông Nguyễn Mỹ (bìa phải) trao đổi cùng tổ công tác tại cửa hàng đặc sản Hương biển. Ảnh: Hải Yến

Theo ông Lê Minh Phúc - Tổ trưởng Tổ kiểm tra số 10, trước khi triển khai, các tổ đã tiến hành rà soát, thống kê số lượng cửa hàng, nhà hàng, khách sạn, quán ăn trên địa bàn để xây dựng kế hoạch kiểm tra cụ thể.

“Chúng tôi vừa kiểm tra, vừa tuyên truyền, hướng dẫn để các cơ sở hiểu và chấp hành đúng quy định, hạn chế vi phạm. Trường hợp phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định” - ông Phúc cho biết.

Việc triển khai kế hoạch không chỉ nhằm phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm mà còn góp phần bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, tạo dựng niềm tin cho du khách khi đến với Gia Lai. Đây cũng là giải pháp quan trọng để xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện, chuyên nghiệp trong mắt bạn bè trong và ngoài nước.

Các tổ kiểm tra dán bảng đường dây nóng, bảng cam kết tại các cửa hàng, khách sạn. Ảnh: Hải Yến

Song song với công tác kiểm tra, các tổ công tác cũng đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh chấp hành đúng quy định pháp luật.

Nội dung tuyên truyền tập trung vào các quy định về an toàn thực phẩm, niêm yết giá, kinh doanh hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm, hướng đến hoạt động thương mại văn minh.

Việc đồng loạt ra quân kiểm tra chuyên đề lần này thể hiện quyết tâm của lực lượng quản lý thị trường trong việc siết chặt quản lý, nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an toàn thực phẩm, ổn định thị trường. Động thái này góp phần quan trọng vào thành công chung của Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng du khách gần xa.