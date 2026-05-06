Ký ức người lính trên Cụm cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ

XUÂN TRANG
(GLO)- Hơn nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất Chư Bồ - Đức Cơ (xã Ia Dơk, tỉnh Gia Lai) không còn khói lửa chiến tranh. Thế nhưng, với những người lính Sư đoàn 320, chiến trường xưa này vẫn luôn hằn sâu trong tâm trí. 

Mỗi lần trở lại chiến trường xưa là một lần nối dài hành trình tri ân đồng đội đã hy sinh, cũng là sự nhắc nhớ về trách nhiệm gìn giữ và phát huy giá trị lịch sử cho các thế hệ hôm nay và mai sau.

Trong không khí trang nghiêm tại Nhà bia di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ, các cựu chiến binh Sư đoàn 320 - những người trực tiếp tham gia trận đánh năm xưa lặng lẽ dâng hương tưởng niệm đồng đội.

Trên vùng đất từng là chiến trường ác liệt, mọi thứ hôm nay đã đổi thay nhưng dấu tích của một thời lửa đạn vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức. Chính từ nơi này, một trận đánh đã đi vào lịch sử của dân tộc.

Đoàn đại biểu dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ. Ảnh: Xuân Trang

2 giờ làm chủ trận địa

Trong những năm kháng chiến chống Mỹ, Sư đoàn 320 đã lập nhiều chiến công trên chiến trường Tây Nguyên, trong đó có chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ.

Căn cứ Chư Bồ cùng với căn cứ Đức Cơ (cách Chư Bồ 2 km về phía Tây) từng là cụm cứ điểm then chốt do Tiểu đoàn 81, Quân lực Việt Nam cộng hòa chiếm giữ, hình thành cụm phòng ngự liên hoàn, án ngữ trục đường 19 kéo dài, kiểm soát chiến lược vùng biên giới Việt Nam - Campuchia.

Tháng 1-1973, khi cục diện chiến trường đang bước vào giai đoạn quyết định, cụm cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ trở thành mục tiêu phải đánh gãy. Ngày 18-1-1973, Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên đã giao Sư đoàn 320A tiến công cụm cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ.

Chỉ sau gần 2 giờ đồng hồ, bộ đội ta đã làm chủ trận địa cứ điểm Chư Bồ. Tiếp tục phát triển chiến đấu, ngày 20 và 21-1-1973, quân ta tiến công tiêu diệt cứ điểm Đức Cơ.

Ông Lê Mạnh Hải dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà bia Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ. Ảnh: Xuân Trang

Ông Lê Mạnh Hải - Trưởng Ban liên lạc truyền thống Đại đoàn Đồng Bằng (Sư đoàn 320) Nghệ An - Hà Tĩnh - chia sẻ: “Chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ là một mốc son lịch sử, tạo đà chiến lược để tiến tới giải phóng Tây Nguyên và giải phóng miền Nam.

Đồng thời, chiến thắng này cũng góp phần mở thông tuyến hành lang vận chuyển dọc biên giới, phục vụ các chiến trường Tây Nguyên nói riêng và các chiến trường Việt Nam nói chung".

Trận đánh cứ điểm Chư Bồ - Đức Cơ không chỉ thắng về quân sự, mà còn cho thấy sự gắn kết giữa bộ đội chủ lực với lực lượng tại chỗ, giữa tiền tuyến và hậu phương.

Những năm tháng sống trong lòng dân

Trong hồi ức của những người lính Sư đoàn 320, Chư Bồ - Đức Cơ còn là vùng đất thấm đượm tình quân dân, nơi người lính được sống trong lòng dân.

Trong điều kiện chiến tranh gian khổ, đồng bào các dân tộc Tây Nguyên đã nuôi giấu, đùm bọc bộ đội, chia cơm, sẻ muối, góp phần quan trọng vào thắng lợi chung.

“Khi Sư đoàn về đây được đồng bào các dân tộc trên địa bàn Gia Lai và khu vực Đức Cơ - Chư Bồ đùm bọc, che chở. Chúng tôi được sống trong dân, đúng nghĩa quân với dân như cá với nước” - ông Hải bồi hồi nhớ lại.

Cựu chiến binh Sư đoàn 320 nói chuyện truyền thống với học sinh và người dân địa phương. Ảnh: Xuân Trang

Sau chiến tranh, tình cảm quân dân giữa những người lính Sư đoàn 320 và đồng bào Tây Nguyên tiếp tục được vun đắp bền chặt, sâu sắc hơn. Trở lại chiến trường xưa, được gặp gỡ, nói chuyện với người dân ngay tại khu Di tích Chư Bồ - Đức Cơ, Đại tá, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Vi Hợi không giấu được niềm xúc động.

“Trở lại chiến trường xưa, trong tôi trào dâng bao nỗi niềm. Tôi nhớ lại mỗi bước chân trên đất Đức Cơ và Mặt trận Tây Nguyên - nơi đồng đội tôi đã anh dũng chiến đấu và hy sinh. Ấm lòng là hơn 50 năm qua, đồng bào các dân tộc nơi đây vẫn tri ân và chăm sóc mộ phần các anh rất chu đáo" - ông Hợi bộc bạch.

Hòa bình lập lại, các cựu chiến binh Sư đoàn 320 tiếp tục hành trình tri ân, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; đồng thời, tham gia xây dựng, tôn tạo di tích lịch sử.

Công trình bia chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ hoàn thành năm 2018 là kết quả của sự chung tay, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”. Cùng với đó, chính quyền địa phương cũng đang triển khai các giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị Di tích chiến thắng Chư Bồ - Đức Cơ gắn với phát triển kinh tế - xã hội.

Ông Siu Luynh - Bí thư Đảng ủy xã Ia Dơk - cho biết: “Xã đang phối hợp mở rộng, nâng cấp khu di tích, hướng tới xây dựng nơi đây trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống, gắn với phát triển du lịch”.

Bình yên Ia Nueng

(GLO)- Giữa mùa khô Tây Nguyên, khi nắng gắt phủ lên cao nguyên Pleiku, làng Ia Nueng (xã Biển Hồ, tỉnh Gia Lai) vẫn giữ nhịp sống chậm rãi, mát lành bên Biển Hồ. 

Khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng

(GLO)- Tối 22-4, tại khu vực đường Nguyễn Thiện Thuật - Trần Phú (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai), UBND phường Diên Hồng đã tổ chức Lễ khánh thành Phố ẩm thực Diên Hồng. Đây là một không gian ẩm thực và giải trí, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, dịch vụ, du lịch và văn hóa của địa phương.

Hấp dẫn Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026

(GLO)- Cuối tuần này, Giải đua SUP Quy Nhơn lần thứ I - năm 2026 sẽ chính thức diễn ra tại bãi biển Zbeach, quy tụ gần 100 VĐV đến từ 20 tỉnh, thành trên cả nước. Người dân và du khách còn được trải nghiệm SUP miễn phí, check-in du thuyền và hòa mình vào không khí lễ hội biển đầy sắc màu. 

Thăm làng người Kinh đầu tiên trên đất Phú Túc

(GLO)- Sau hơn 1 thế kỷ hình thành, từ những bước chân khai hoang đầu tiên, người dân làng Phú Cần (thôn Thắng Lợi, xã Phú Túc, tỉnh Gia Lai) hôm nay không chỉ gìn giữ ký ức mở đất qua đền thờ tiền hiền, mà còn phát huy truyền thống, chung sức xây dựng quê hương ngày càng khởi sắc.

Kỷ niệm 55 năm Chiến thắng Gò Cớ (3/4/1971 - 3/4/2026): Bản hùng ca của ý Đảng - lòng dân

(GLO)- Cách đây 55 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ huyện Phù Mỹ (cũ), nhân dân và các lực lượng vũ trang xã Mỹ Đức (nay là xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) đã làm nên Chiến thắng Gò Cớ bằng phương thức “ba mũi giáp công” - kết hợp đấu tranh chính trị, binh vận và vũ trang.

Quy Nhơn những ấn tượng đẹp

(GLO)- Từ đầu năm 2026 đến nay, đặc biệt trong Tuần lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026, khu vực phía Ðông tỉnh đã thu hút rất nhiều du khách. Ấn tượng đọng lại trong lòng du khách là hình ảnh phố biển Quy Nhơn tươi đẹp, giàu bản sắc, thân thiện.

Gia Lai quảng bá, kích cầu thị trường du lịch hè tại Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh

(GLO)- Từ ngày 2 đến 5-4, tại Công viên 23/9, Ngày hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh lần thứ 22 đã diễn ra với chủ đề “Rộn ràng hè về - Vibrant Summer Fest”. Trong đó, tỉnh Gia Lai góp mặt với nhiều hoạt động quảng bá, giới thiệu điểm đến nhằm tạo sức bật cho thị trường du lịch hè 2026.

Một ngày với “Ðôi mắt Pleiku”

(GLO)- Du khách ít ai ở lại Biển Hồ quá một buổi sáng, họ thường chỉ đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của mặt nước lặng như gương soi bóng thông xanh, chụp hình rồi rời đi. Nhưng nếu chậm lại, đi một vòng quanh “Ðôi mắt Pleiku”, sẽ thấy nơi này không chỉ là một thắng cảnh.

Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 và Mega Concert vào top chiến dịch truyền thông nổi bật trong tuần

(GLO)- Lễ khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 cùng Mega Concert "Đại ngàn chạm biển xanh" diễn ra tại Quảng trường Nguyễn Tất Thành (phường Quy Nhơn) không chỉ tạo dấu ấn về quy mô, nghệ thuật mà còn ghi nhận hiệu ứng tích cực trên các bảng xếp hạng chiến dịch truyền thông trong tuần qua.

Bảo đảm công tác y tế cho Năm Du lịch quốc gia

(GLO)- Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 có chuỗi hoạt động xuyên suốt, thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia. Phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai có cuộc phỏng vấn Giám đốc Sở Y tế Lê Quang Hùng về việc bảo đảm an toàn sức khỏe cho đại biểu, du khách và người dân trong sự kiện này.

Chương trình nghệ thuật "Đại ngàn chạm biển xanh": Mở cánh cửa du lịch bằng nghệ thuật đỉnh cao

(GLO)- Đêm khai mạc Năm Du lịch quốc gia - Gia Lai 2026 diễn ra thành công vang dội, mang đến một “bữa tiệc” âm thanh và thị giác mãn nhãn, nơi nghệ thuật, ánh sáng và công nghệ hòa quyện đầy ấn tượng, góp phần khắc họa rõ nét một vùng đất giàu tiềm năng, giàu sức hút.