Gia Lai sẽ ghi dấu với bạn bè quốc tế qua Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 không chỉ là sân chơi của các tài năng trẻ, mà còn là hành trình giao lưu văn hóa và quảng bá du lịch Gia Lai. Ban tổ chức mong muốn tạo nên “ngày hội bóng đá” giàu trải nghiệm, kết nối và khơi dậy đam mê cho các cầu thủ trẻ.

Ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Phó trưởng Ban tổ chức Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Ảnh: Thanh Sáng

Không khí Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang nóng dần lên khi các đội bóng quốc tế lần lượt có mặt tại Pleiku.

Dịp này, ông Nguyễn Tấn Anh - Giám đốc Điều hành Công ty Cổ phần Thể thao LPBank Hoàng Anh Gia Lai, Phó trưởng Ban tổ chức giải đã có cuộc trao đổi với Báo và phát thanh, truyền hình Gia Lai về hành trình chuẩn bị cho Festival, kỳ vọng với bóng đá trẻ và mong muốn quảng bá hình ảnh Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia - Gia Lai 2026.

Vì sao Ban tổ chức lựa chọn mô hình “Festival bóng đá” thay vì chỉ là một giải đấu thông thường, thưa ông?

Đây là lứa tuổi các em mới bắt đầu bước vào con đường bóng đá chuyên nghiệp, nên ngoài chuyên môn, chúng tôi muốn các em có thêm cơ hội giao lưu văn hóa, kết nối với bạn bè quốc tế và khám phá Gia Lai. Vì vậy, Festival không chỉ là thi đấu bóng đá mà còn là một hành trình trải nghiệm dành cho các cầu thủ trẻ.

Theo ông, điều gì sẽ tạo nên sự khác biệt của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 so với các giải trẻ khác?

Festival năm nay có quy mô khá lớn với 12 đội bóng, trong đó có 7 đội quốc tế đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia và Lào. Điểm đặc biệt là các đội đều được thi đấu nhiều trận. Các đội bóng vượt qua vòng loại sẽ thi đấu giành huy chương và giải thưởng lên tới 41.000 USD (hơn 1 tỷ đồng). Những đội bóng không lọt vào tứ kết vẫn tiếp tục được thi đấu để tranh giải từ hạng 5 đến hạng 12. Theo đó, tại giải này đội thi đấu ít nhất là 5 trận và đội thi đấu nhiều nhất là 7 trận đấu. Điều này giúp tăng cơ hội cọ xát và học hỏi. Ngoài ra, Ban tổ chức cũng chuẩn bị nhiều hoạt động giao lưu văn hóa, gala dinner để các cầu thủ trẻ có thêm trải nghiệm đáng nhớ.

Với các cầu thủ U14 Việt Nam, việc được thi đấu với những đội bóng quốc tế đến từ các nền bóng đá phát triển mang lại giá trị như thế nào?

Việc được cọ xát quốc tế từ sớm rất quan trọng với cầu thủ trẻ. Lứa cầu thủ đầu tiên của Học viện HAGL như Công Phượng, Xuân Trường, Tuấn Anh… trước đây cũng từng được tạo điều kiện tham dự nhiều giải quốc tế và điều đó giúp các bạn trưởng thành, tự tin hơn rất nhiều. Chúng tôi hy vọng Festival lần này sẽ tiếp tục giúp các cầu thủ trẻ phát triển chuyên môn tốt hơn. Đội tuyển U14 LPBanks Hoàng Anh Gia Lai tham gia Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026. Ảnh: ĐVCC

Ông kỳ vọng các cầu thủ trẻ Việt Nam sẽ học hỏi được gì từ sân chơi quốc tế lần này?

Chúng tôi kỳ vọng các cầu thủ trẻ sẽ thi đấu tự tin, cống hiến và học hỏi được nhiều điều từ các đội bóng quốc tế. Quan trọng nhất vẫn là tinh thần thi đấu, sự trưởng thành và bản lĩnh của các em sau giải đấu này.

Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai 2026 có ý nghĩa như thế nào với Gia Lai trong Năm Du lịch Quốc gia 2026, thưa ông?

Các linh vật Voi Anh Chiêng, Bé Sóng và Hổ Bi-Rai tham gia quảng bá cho Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 và du lịch của tỉnh nhà. Ảnh: ĐVCC Đây là sự kiện rất ý nghĩa khi Gia Lai đăng cai Năm Du lịch Quốc gia 2026. Chúng tôi mong muốn thông qua Festival Bóng đá Quốc tế U14 để giới thiệu hình ảnh Gia Lai thân thiện, mến khách, giàu bản sắc văn hóa đến bạn bè trong nước và quốc tế. Không chỉ là bóng đá, đây còn là cơ hội để quảng bá du lịch, con người và những nét đẹp của Gia Lai mới.