U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An vào chung kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026

(GLO)- Chiều 14-5, 2 trận bán kết của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đã diễn ra đầy kịch tính đến nghẹt thở, U14 Hà Nội và U14 Sông Lam Nghệ An (SLNA) đã giành vé vào chung kết đều sau loạt penalty.

Trận bán kết 1 được ví như chung kết sớm của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 sau những màn thể hiện thuyết phục của cả U14 Hà Nội và U14 Malaysia. Cả 2 đều có lối chơi hiện đại, máu lửa với nhiều cầu thủ có tố chất tốt.

Trận bán kết 1 giữa U14 Hà Nội và U14 Malaysia được ví như chung kết sớm của Festival. Ảnh: Văn Ngọc

U14 Hà Nội là những người làm chủ tốt hơn thế trận khi nhập cuộc. Họ kiểm soát bóng khá nhiều ở khu trung tuyến và có nhiều tình huống hãm thành. Nhưng phải đến hiệp 2, đội bóng trẻ Thủ đô mới tìm được bàn thắng khai thông thế bế tắc.

Phút 51, Tấn Hoàng bị phạm lỗi trong vòng cấm và trọng tài đã cho đại diện của Việt Nam được hưởng quả phạt 11 m. Trung vệ Nhật Minh là người được giao trọng trách thực hiện tình huống penalty này và em đã không mắc một sai lầm nào để ghi bàn thắng 1-0.

U14 Hà Nội đã ghi tên vào trận chung kết Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 sau chiến thắng kịch tính. Ảnh: Văn Ngọc

Bị dồn vào bước đường cùng, U14 Malaysia đã xua quân chơi tổng lực tấn công. Họ liên tục dồn bóng vào khu vực 16m50 của đối phương hòng tìm bàn gỡ. Trong những giây bù giờ cuối cùng của trận đấu, đội bóng Malaysia đã tìm kiếm bàn san bằng cách biệt 1-1 quý giá do công của Zahrin.

Kết quả này buộc 2 đội phải bước vào loạt sút luân lưu. Tại đây, thủ thành của U14 Hà Nội Thành Đạt đã xuất sắc cản phá 2 cú sút của đối phương giúp họ giành chiến thắng 4-2 đầy kịch tính.

Trong khi đó, ở trận bán kết 2, U14 SLNA được đánh giá cao hơn U14 PVF. Và thực tế họ cũng chủ động chơi ép sân, trong khi U14 PVF lựa chọn chơi phòng ngự như cách đã sử dụng trong trận tứ kết gặp U14 LPBank Hoàng Anh Gia Lai.

U14 PVF và U14 SLNA đã hòa nhau với tỷ số 0-0 trong 60 phút thi đấu chính thức. Ảnh: Văn Ngọc

Trước sự chắc chắn của hàng thủ đối phương, U14 SLNA gặp không ít khó khăn. Họ không tạo được nhiều tình huống tiếp cận khung thành của thủ môn Thái Bình. Cuối hiệp 1, các chân sút của đội bóng xứ Nghệ đã có 1 lần đánh bại được thủ thành này song kém may mắn khi bị cột dọc từ chối bàn thắng.

Bước sang hiệp 2, thế trận càng trở nên chặt chẽ hơn khi thời gian 30 phút của 1 hiệp đấu là tương đối ngắn để các đội bóng dám chơi mạo hiểm. Bởi vậy, khán giả không được chứng kiến nhiều tình huống hãm thành của đôi bên.

U14 Sông Lam Nghệ An vào chung kết sau loạt sút penalty nghẹt thở. Ảnh: Văn Ngọc

Tỷ số 0-0 được giữ đến hết trận buộc 2 đội phải phân thắng bại trên loạt sút penalty. Tại đây, họ đã cống hiến màn rượt đuổi nghẹt thở, U14 SLNA là những người bản lĩnh hơn khi vượt qua đối thủ với tỷ số 7-6.

Trận chung kết giữa U14 Hà Nội và U14 SLNA sẽ diễn ra vào 10 giờ ngày 15-5 trên sân Pleiku.