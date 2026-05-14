Festival Bóng đá Quốc tế trong mắt các chuyên gia nước ngoài

(GLO)- Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026 đang diễn ra các trận đấu cuối cùng đầy hấp dẫn và kịch tính. Trong mắt các chuyên gia nước ngoài, đây là một sự kiện đặc biệt của bóng đá trẻ, hứa hẹn mang lại nhiều hiệu ứng tích cực cho thể thao cũng như du lịch.

Ngoài các huấn luyện viên (HLV) Kim Sang-sik, Park Hang-seo được biết đến với tư cách khách mời của Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026, sự kiện lần này bất ngờ đón một vị khách đặc biệt. Đó là ông Ong Kim Swee - cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia.

Trong suốt hành trình dài đối đầu giữa 2 nền bóng đá Malaysia và Việt Nam, vị chiến lược gia này là một trong những người để lại dấu ấn trong đấu trường khu vực Đông Nam Á.

Ông Ong Kim Swee (thứ 2 từ phải qua) cùng theo dõi các cầu thủ trẻ cùng với bầu Đức (thứ 2 từ trái qua). Ảnh: Văn Ngọc

Sau khi rút khỏi chiếc ghế nóng ở “Những chú hổ Mã Lai”, vị HLV 56 tuổi này đã được bổ nhiệm chức Giám đốc chương trình phát triển bóng đá trẻ của Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Do đó, ông đã có mặt cùng tuyển U14 Malaysia góp mặt tại Festival được tổ chức tại Gia Lai lần này. Thực tế đây là nòng cốt của Học viện Akademi Mokhtar Dahari (AMD) - một trong những học viện vệ tinh thuộc Liên đoàn Bóng đá Malaysia.

Trở lại với Việt Nam trong một giải đấu đặc biệt của các cầu thủ nhí, HLV người Malaysia rất ấn tượng với cách bầu Đức và Liên đoàn Bóng đá Việt Nam làm bóng đá trẻ. Theo ông Ong Kim Swee, ở độ tuổi U14, việc được tham dự nhiều giải đấu chất lượng cao là điều vô cùng quan trọng với các cầu thủ trẻ.

Ông nhận xét: Gia Lai đã tổ chức giải đấu rất chuyên nghiệp, Ban tổ chức cũng chăm lo mọi thứ rất chu đáo. Đặc biệt phố núi Pleiku là một nơi tuyệt vời mà nhiều người sẽ mong muốn quay trở lại, hy vọng tất cả các đội tham dự giải đấu này sẽ có thêm nhiều kinh nghiệm bổ ích cho tương lai.

Ông Ong Kim Swee đánh giá rất cao việc tổ chức Festival Bóng đá Quốc tế U14 Gia Lai - 2026. Ảnh: Văn Ngọc

“Điều quan trọng nhất là các cầu thủ của chúng tôi được thi đấu những trận có cường độ cao. Đây không chỉ đơn thuần là chuyện thắng hay thua, mà quan trọng hơn là các bạn ấy được trải nghiệm thật nhiều trận đấu mang tính cạnh tranh.

Như chúng ta đều biết, các cầu thủ trẻ cần được ra sân thường xuyên và những trận đấu như thế thực sự rất tốt cho sự phát triển của các bạn ấy” - ông Ong Kim Swee bày tỏ.

Cựu HLV trưởng đội tuyển quốc gia Malaysia cũng đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ trẻ. Theo ông, điều quan trọng nhất là các em phải kiên trì đi đúng theo lộ trình đào tạo và luôn có tinh thần học hỏi. Các cầu thủ trẻ chỉ có thể phát triển bằng cách được thi đấu thật nhiều trận, tích lũy kinh nghiệm thực tế, bên cạnh việc được tập luyện trong một hệ thống đào tạo tốt.

Ông Ong Kim Swee khẳng định: "Tôi tin rằng mọi cầu thủ trẻ đều có cơ hội để trở thành cầu thủ chuyên nghiệp. Nhưng sẽ không có con đường tắt nào cả. Đặc biệt là trong quá trình phát triển từ cấp độ này lên cấp độ khác. Nếu các em được trưởng thành trong một hệ thống bài bản như cách Việt Nam đang làm hiện nay, tôi nghĩ bóng đá Việt Nam sẽ có rất nhiều cầu thủ giỏi trong tương lai”.

Chuyên gia thể lực Jonathas Baltar hy vọng các cầu thủ trẻ sẽ trưởng thành qua nhiều giải đấu. Ảnh: Văn Ngọc

Trong khi đó, chuyên gia thể lực người Brazil Jonathas Baltar - người đã có khoảng 4 tháng gắn bó cùng Hoàng Anh Gia Lai cũng đánh giá cao Festival dành cho các cầu thủ U14 lần này.

Ông Jonathas Baltar cho biết: Đây là sự kiện rất tuyệt vời, mọi thứ đều được tổ chức rất bài bản. Từ việc đón tiếp nồng nhiệt các đội bóng cũng như bố trí ăn ở, tập luyện, thi đấu đều rất chuyên nghiệp.

Chuyên gia thể lực Jonathas Baltar (bìa trái) đã có hơn 4 tháng gắn bó với Hoàng Anh Gia Lai. Ảnh: Văn Ngọc

Đặc biệt, đây là sự kiện hiếm hoi có thể cùng theo dõi các cầu thủ trẻ từ nhiều nền bóng đá, văn hóa khác nhau cùng hội tụ. Điều này rất quan trọng, không chỉ với địa phương mà còn với chính các cầu thủ, bởi các em có cơ hội tìm hiểu thêm về những nền văn hóa khác nhau và được thi đấu cùng nhau.

“Tôi nghĩ Festival tạo cơ hội cho các cầu thủ trẻ được thi đấu, cạnh tranh và phát triển với bóng đá. Ở độ tuổi này, khi các em chơi thể thao, điều quan trọng là phải học cách chiến thắng và cả cách chấp nhận thất bại. Chính điều đó sẽ giúp hình thành bản lĩnh và tinh thần thể thao cho các em.

Ngoài ra, Festival này rất có ý nghĩa trong việc quảng bá hình ảnh khu vực Pleiku. Nơi đây có khung cảnh, thời tiết đẹp và món ăn khá ngon, con người cũng thân thiện, cởi mở” - ông Jonathas Baltar chia sẻ.

Vị chuyên gia thể lực người Brazil cũng gửi lời khuyên đến các cầu thủ trẻ rằng hãy tiếp tục theo đuổi ước mơ, tiếp tục tập luyện chăm chỉ, luôn giữ tinh thần chiến đấu vì những giấc mơ của mình. Ông hy vọng trong tương lai, các em có thể trở thành cầu thủ chuyên nghiệp, nỗ lực tập luyện và một ngày nào đó được chơi cho đội hình 1 của Hoàng Anh Gia Lai.